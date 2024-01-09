Dünyayı yasa boğmuştu... Ölüm nedeni açıklandı.. Soruşturma kapandı

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Southwark Adli Tıp Kurumu'nun sözcüsü şarkıcının ölümünde şüpheli bir yan bulunmadığını belirtti. Sözcü 9 Ocak'ta (bugün) yaptığı açıklamada "Sinead O'Connor'ın doğal nedenlerde öldüğünü doğrulamak isteriz" diye konuştu.

Evinde ölü bulunan O'Connor'ın ölümüyle ilgili resmi soruşturma da bu şekilde tamamlanmış oldu.

Polis, 26 Temmuz 2023 günü ihbar üzerine gittiği O'Connor'ın evinde ünlü sanatçıyı 'olay yerinde ölü' olarak rapor etmişti.

Ünlü şarkıcı geçen yıl temmuz ayında hayata veda ederek sadece ailesini değil hayranlarını da yasa boğmuştu.

O'connor'ın 17 yaşında kendi canına kıyan oğlu Shane'in ölümünden sadece 18 ay sonra bu dünyaya veda etmesi bu üzüntüyü de arttırmıştı.

İrlandalı şarkıcının cansız bedeninin bulunduğu apartman kompleksindeki komşuları da onun ölümünün ardından O'Connor'ın her zaman düşünceli olduğunu ve derin bir üzüntü içinde gibi göründüğünü söylemişti.

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KOMŞULARI SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Dört çocuğunun en küçüğü olan 17 yaşındaki oğlu Shane'in ölümünden sonra bir türlü toparlanamayan O'Connor'ın yaşadığı apartmandaki komşuları onun son günleri hakkında konuştu.

Sinead O'Connor, ileri sürülenlere göre oğlunu kaybettikten sonra kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşınmıştı. Ünlü şarkıcı, 3 bin sterline satın aldığı ve bir süredir yaşadığı bu apartman dairesinde de son nefesini verdi.

O'Connor'ın komşuları onun hayatının son dönemine dair bazı açıklamalarda bulundu. Komşularına göre Shane'in acısına dayanamayan Sinead O'Connor, daha a yalnız hissetmek için buraya taşınmıştı. Fakat yine de bu yer değişikliği onun yüreğindeki derin acıyı dindirmedi.

Güney Londra'daki lüks konutun sakinleri, yani Sinead O'Connor'ın komşuları onun sık sık geniş balkonunda vakit geçirdiğini anlattı. Onların söylediğine göre şarkıcı uzun süre o balkonda durup akıp giden hayatı izliyordu.

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IŞIKLARINI HİÇ SÖNDÜRMÜYORDU

Komşularının Sinead O'Connor ile ilgili olarak anlattığı bir başka çarpıcı ayrıntı daha var: Ünlü şarkıcı 24 saat boyunca evinin ışıklarını açık bırakıyordu. Aynı şekilde kapıyı ve pencereleri de açık tutuyordu.

Anlattıklarına göre komşularının bazıları onun kim olduğundan haberdar değildi. Kimi zaman apartman girişinde tütün ürünü içen ve gelip geçenle sohbet eden kısacık saçlı bu kadının,1990'ların ünlü şarkıcısı Sinead O'Connor olduğunu bazı komşuları bilmiyordu.

Sinead O'Connor, oğlunun ölümünden sonra da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ve bir dünya turnesi planladığını anlatıyordu.

Fakat komşularının anlattığına göre şarkıcının görüntüsü ve yüzünden yansıyanlar bunun tam tersini söylüyordu. Komşuların anlattığına göre O'Connor, çok üzgün görünüyordu, derin bir acı içindeydi ve büyük bir yalnızlık çekiyordu.

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O'Connor, en küçük oğlunun canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamamıştı.

'SAMİMİ BİR KADIN'

Sinead O'Connor'ın komşularından biri olan 57 yaşındaki Pushpakumara Moragamana, ünlü şarkıcının zaman zaman kendileriyle sohbet etiğini belirtip oğlunun ölümü nedeniyle ne kadar yıkıldığını ve nasıl da depresyona girdiğini hatta ağladığını söyledi.

O'Connor'ın kim olduğunu bilmeyen bazı komşuları da onu "Samimi ve İslam dinini seçtiği için gururlu bir kadın" olarak tanımladı.

Yine Sinead O'Conor'ın bir başka komşusuna göre ünlü şarkıcı evi olarak gördüğü Londra'ya taşınmıştı çünkü bunun büyük acısına katlanmanı ve yalnızlıkla mücadele etmenin bir yolu olarak görüyordu.

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O komşusu İslam dinini seçtikten sonra Shuhada' Sadaqat adını alan şarkıcının inancı konusunda da tutkulu olduğunu sözlerine ekledi.

O'Connor'ın komşularından Farath Moragammanage onu en son iki hafta önce gördüğünü söyledi.

Sonra da şunları anlatı: " Mutlu görünüyordu. Gülümsedi ve el salladı." O sırada Farath Moragammanage'nin yanında İrlanda'dan gelen bir arkadaşı vardı. Zaten Sineoad O'Connor'ın ünlü bir şarkıcı olduğunu da ona yanındaki arkadaşı söyledi.

Şarkıcının 71 yaşındaki başka bir komşusu Clyre Day de Sinead O'Connor'ı sık sık balkonda gördüğünü belirtip pencerelerinin ve ışıklarının sürekli açık olduğnu söyledi.

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ÖLÜM HABERİ AİLESİ TARAFINDAN DUYURULDU

Sinead O'Connor'ın ölüm haberi önceki gün ailesi tarafından duyuruldu. Ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi.

Açıklamada ünlü şarkıcının ailesi ve arkadaşlarının yıkılmış durumda olduğ ve özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ettikleri belirtildi.

Sinead O'Connor, 2018'de Müslüman olmuş ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirmişti.

Geçen yıl tedavi gördüğü hastaneden kaçan ve sonra da canına kıyan 17 yaşındaki oğlunun yokluğuna bir türlü alışamamıştı ünlü şarkıcı.

Bunu da ölmeden önce yaptığı Twitter paylaşımlarından birinde gözler önüne sermişti. Ünlü şarkıcı o paylaşımda O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.

'SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR' DİYE YAZMIŞTI

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.

O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."

O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.

O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımını "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" mesajıyla tamamladı.

İSLAM DİNİNE UYGUN ŞEKİLDE TOPRAĞA VERİLDİ

Gerçek adı Sinéad Marie Bernadette O'Connor olan İrlandalı şarkıcı, 2018 yılında dinini değiştirerek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu. Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.

O'Connor son yolculuğuna memleketi İrlanda'da İslami geleneklere uygun şekilde uğurlandı.