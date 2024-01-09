Ünlü oyuncu parasız kalınca evini satmıştı, şimdi kanser oldu: Küçük kızım için savaşacağım!

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Ama böylesine bir anda gelen şöhret her zaman beraberinde güzel şeyler de taşımaz. Belki de diziler uzun sürdüğü ve hayatın akışında kötü gelişmeler de olduğu için bir noktadan sonra o diziyle ünlenen kişiler de olumsuz konularla gündeme gelir.

TV tarihinde işte böyle bir dizi var. Bir yandan rol alanların hepsinin şansını, bahtını açtı. Ama yine de "uğursuz" diye anılmaktan kurtulamadı bu dizi. Nedeni de rol alan hemen hemen herkesin başına sırayla kötü bir şey gelmesi.

İşte zaten yıllardır "bu dizide oynayanın yüzü gülmedi" diye anılan yapımın kadrosundan bir oyuncu da meme kanserine yakalandığını açıkladı.

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GEÇEN YILIN SON AYINDA TEŞHİS KONULDU

Ülkemizde Sahil Güvenlik adıyla bilinen dizi bu sözünü ettiğimiz. Ya da orijinal adıyla Baywatch. Bu yapımda oynayarak adını duyuran 51 yaşındaki Nicole Eggert, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Oyuncu, hastalığının ikinci evrede olduğunu söyledi.

People dergisine konuşan Eggert, hastalığının semptomlarını da ilk başta menopoz belirtisi olarak yorumladığını anlattı.

Önce nedeni belirsiz şekilde kilo aldığını sonra da sol memesinde korkunç ağrılar hissettiğini anlattı Eggert. Sol memesini eliyle kontrol ettiğinde ise bir kitle fark edip hemen doktora gittiğini söyledi.

Eliyle bile fark ettiği bu kitlenin canını acıttığını sözlerine ekledi. Pratisyen hekime görünen Nicole Eggert, bir uzmandan randevu almakta güçlük yaşadığını bu yüzden de geçen yılın kasım ayının sonuna kadar beklemek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Sonunda yapılan tetkiklerin ardından Eggert'in sol memesindeki kitlenin kanser olduğu ortaya çıktı. Söylediğine göre bütün bunlar geçen aralık ayında yaşandı.

Oyuncuya teşhis konuldu ve bir operasyon geçirmesi gerekiyor. Ama bunun için de doktorun belirleyeceği tedavi programını bekleyecek Eggert söylediğine göre.

Baywatch dizisinin yanı sıra yine bir dönemin ünlü dizilerinden Charles in Charge (Charles İş Başında) adlı yapımda da oynayan Nicole Eggert'in babası cilt kanseri, annesi de kolon kanseriyle mücadele etmişti. Bu yüzden de tedaviye başlamak için vakit kaybetmek istemiyor oyuncu.

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Nicole Eggert, Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle adını duyurmuştu.





EN ÇOK KÜÇÜK KIZI İÇİN ENDİŞELİ

Her ne kadar tedavi sürecinin zorlu olduğu bilse de Eggert, olumlu düşünmeye çalıştığını belirtti. Söylediğine göre en büyük korkusu de bekar bir anne olarak büyüttüğü kızları 12 yaşındaki Keegan ve 25 yaşındaki Dilyn'ı hayatta bir başlarına bırakmak.

Büyük kızı çin fazla endişelenmediğini belirten Eggert asıl kaygısının henüz 12 yaşındaki küçük kızı Keegan olduğunu da saklamadı.

Hatta küçük kızına hasta olduğunu söylediği zaman onun yüzünde beliren korku ifadesini de anlattı. Eggert; söylediğine göre küçük kızı için olumlu düşünmeye ve iyileşmeye gayret edecek.

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Bu konuda şunları söyledi oyuncu: " Kızımın bana her şeyden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden de bu hastalığa boyun eğmek yok. Bu üstesinden gelmem gereken bir şey."

Bu arada Nicole Eggert her ne kadar kansere yakalandığını söylese de yıllık mamogramlarını her aralık ayında hiç şaşmadan yaptırdığını kendi podcast yayınında anlattı.

Gögüslerini büyük ve daha iyi göstermek için konulan implantlardan korktuğunu da söyleyen Eggert "Bu hayattaki en büyük pişmanlığım" diye sürdürdü sözlerini.

Bu arada Eggert'in arkadaşlarından Mindy Molinary, GoFund Me adlı internet sitesinde, oyuncunun tedavi sırasında karşısına çıkacak olan maddi zorluklardan az etkilenmesi için bir yardım kampanyası başlattı.

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DAHA ÖNCE MADDİ ZORLUKLAR YAŞAYIP EVİNİ SATMIŞTI

Nicole Eggert daha önce de yaşadığı maddi sorunlarla gündeme gelmişti. 1992 ile 1994 arasında Baywatch adlı dizide kamera karşısına geçen Eggert, elde ettiği şöhretin gerisini getiremedi. Hayatının büyük bölümünde maddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

2013 yılında iflas başvurusunda bulundu. Borçlarını ödeyebilmek için Los Angeles'taki evini sattı. Arada başka yapımlarda oynasa da Baywatch ile kazandığı şöhretin gerisini getiremedi.