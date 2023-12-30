Ünlü oyuncunun bir çiftliği var, çiftliğinde minik kuzuları bile var: Kendi elleriyle besledi

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Birçok ünlü daha sakin ve huzurlu bir ortamda yaşamak, kentin ve günlük hayatın karmaşasından uzaklaşmak için çiftlik satın alıyor.

Bazıları sürekli olarak orada yaşamayı seçse de geri kalan bazıları da her fırsatta çiftliklerine sığınıp oranın keyfini çıkarıyor. Hatta birçoğunun beslediği hayvanları ya da yetiştirdiği bitkileri bile var.

HER TATİLDE ORAYA KOŞUYORLAR

İşte bunlardan biri de gencecik yaşından bu yana Hollywood'daki yıldız konumunu koruyan Nicole Kidman.

Mutluluğu Keith Urban ile yaptığı ikinci evliliğinde bulan 56 yaşındaki iki çocuk annesi Kidman, yeni yıl tatilini Avustralya'da geçiriyor.

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Ailesi de bu ülkede yaşayan Kidman, kocası Urban, kızları Sunday Rose ve Faith Margaret ile Avustralya'ya gittiğinde de soluğu çiftliğinde alıyor.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medya sayfasında da çiftliğinde hayvanlarını beslerken çekilen görüntülerinden oluşan bir paylaşım yaptı.

MİNİK KUZUYA SÜT İÇİRDİ

Bu arada hemen hatırlatalım Kidman ve Urban bu çiftliği, 2008 yılında 6.5 milyon dolara satın almıştı.

Gösterişli bir malikanenin yanı sıra içinde çeşitli hayvanların da bulunduğu çiftlik. New South Wales'te bulunuyor.

Kidman, sosyal medya sayfasından paylaştığı görüntülerde küçük bir kuzuya bir biberondan süt içirirken görülüyor. Güzel oyuncu bu yaptığını da "tatil işleri" olarak nitelendirdi paylaşımında.

Nicole Kidman'in çiftliğinde kuzuların yanı sıra inek, at ve alpaka gibi hayvanlar da bulunuyor.

Çiftlik denilince aklınıza öyle basit ve sade bir çiftlik evi gelmesin. Nicole Kidman ile Keith Urban'ın orada yaşadığı konut, benzerlerine Hollywood'da da rastlanan malikanelerden.

Geleneksel kumtaşı verandalar, preslenmiş metal tavanlar, sedir ağacından yapılmış gösterişli ev içi merdiven, 10 tane mermer şömine de çiftlik evinin özelliklerinden.

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ÇİFTLİK AMA HER TÜR LÜKSE SAHİP

54 hektarlık çiftliğin merkezindeki yapının bahçesinde olimpik ölçülerde bir yüzme havuzuyla birlikte tenis kortu da bulunuyor.

Konutun etrafı geniş bir çimenlik alanla çevrili. Böylece meraklı gözlerden de uzak kalıyor Kidman ve ailesi.

Kidman ve Urban'ın ailesinin güvenliği için de sürekli olarak kendilerine ayrılan bölümde kalan görevliler yer alıyor.

Kidman daha önce People dergisine verdiği bir röportajda çiftliğinin en çok sevdiği yanının "Basitlik, huzur ve temiz hava" olduğunu söylemişti.

Ayrıca bir country müzisyeni olan kocası Keith Urban'ın çalışmalarında da ilham kaynağı olduğunu eklemişti.

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ABD'De yaşayan Nicole Kidman ile müzisyen kocası Keith Urban'ın hem ABD'de hem de Avustralya'da başka mülkleri de bulunuyor.

Yeri gelmişken yakın zamanda bir çiftlik alan başka bir ünlüyü de hatırlamadan geçmeyelim.

Kocası Tom Brady'den boşanmasıyla gündeme gelen modem Gisele Bundchen, geçtiğimiz eylül ayında kızı Vivian'a hediye olsun diye bir çiftlik satın almıştı.

Böylece 10 yaşındaki kızının çok sevdiği at binme sporu için ona daha rahat bir yer sağladığını söylemişti.

Model kendisinin de binicilik sporundan hoşlandığını ekleyip bu şekilde kızıyla birlikte eğlenceli vakit geçirebileceklerini de sözlerine etklemişti.

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Güney Florida'da bulunan bu çiftlik için ünlü model 9.1 milyon doları gözden çıkardı.