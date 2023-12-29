ÃœnlÃ¼ babasÄ± ona hayat verdi, para verdi: Ama sevgisini esirgedi

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BÄ°R DE KAPALI KAPILAR ARDINDAKÄ° HAYATI VAR

Ama bir de kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸamÄ± var. Ki zaten gizemli olan kÄ±smÄ± da bu. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Katie Holmes'ten 2012 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ktan sonra adÄ± Ã§eÅŸitli kadÄ±nlarla aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸsa da bunlarÄ±n hiÃ§biri kanÄ±tlanmadÄ±.

Ãœstelik bir de kÄ±zÄ± Suri meselesi var. Katie Holmes ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 17 yaÅŸÄ±ndaki Suri'yi boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan tamamen hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor Cruise'un.

Kendisi bu konuda ilk aÄŸÄ±zdan hiÃ§ konuÅŸmuyor. Ama sÃ¶zcÃ¼leri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda da kÄ±zÄ±nÄ± elbette terk etmediÄŸini ama onunla kamera karÅŸÄ±sÄ±nda, herkese gÃ¶stererek gÃ¶rÃ¼ÅŸmek zorunda da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

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Bu durum bir yana. Bir sÃ¶ylentiye gÃ¶re de Cruise, Hollywood'un birÃ§ok Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¼yesi olduÄŸu Scientology tarikatÄ±nÄ±n ileri gelenlerinden.

Durum bÃ¶yle olunca da bu tarikatÄ±n kurallarÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± yaÅŸÄ±yor. KÄ±zÄ± Suri ise artÄ±k Scientology ile ilgisi kalmayan bir hayat sÃ¼ren Katie Holmes'un yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼yor.

Cruise'un kÄ±zÄ±nÄ± bu yÃ¼zden terk ettiÄŸi, belki Ã§ok istese de onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸemediÄŸi de iddialar arasÄ±nda.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Nicole Kidman ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda evlat edindiÄŸi iki Ã§ocuÄŸu Bella ve Connor ile iliÅŸkileri gayet yakÄ±n bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼yor.

KIZIYLA Ä°LGÄ°LÄ° PLANLARI VAR... ZAMANINI BEKLÄ°YOR

Zaten Tom Cruise'un tek biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Suri Cruise ile iliÅŸkisi konusunda ortaya atÄ±lan yeni iddia da bu konuda yani Scientology baÄŸlantÄ±sÄ± konusunda dÃ¼ÄŸÃ¼mleniyor.

Bu iddiayÄ± dile getiren kiÅŸi de eskiden Scientology Ã¼yesi olan fakat sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran oyuncu Leah Remini.

Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Tom Cruise, kÄ±zÄ± Suri'yi tamamen gÃ¶zden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ deÄŸil. Onunda ilgili zamanÄ±nÄ±n gelmesini beklediÄŸi, "karanlÄ±k" bir planÄ± var Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n. "

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Yani Cruise, zamanÄ± geldiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nda, kÄ±zÄ± yeteri kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde onu da Scientology tarikatÄ±na Ã§ekip annesi Katie Holmes'ten koparabilir."

ANNESÄ°NDEN KOPARIP KENDÄ° YANINA Ã‡EKECEK

Onun teorisine gÃ¶re Tom Cruise, kÄ±zÄ± Suri'nin gelecek yÄ±l 18 yaÅŸÄ±na girmesini yani bir yetiÅŸtin olup annesinin kanatlarÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p kendi kanatlarÄ±yla uÃ§masÄ±nÄ± bekliyor.

Hemen sÃ¶yleyelim Suri Cruise, gelecek yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na girecek. Ä°ÅŸte Remini'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Tom Cruise da kÄ±zÄ±yla ilgili planÄ±nÄ± o zaman yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyacak.

Bir de baÅŸka bir konu var. Tom Cruise, boÅŸanÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya gÃ¶re kÄ±zÄ± Suri'nin aylÄ±k masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± o 18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde kesebilir. AktÃ¶r, kÄ±zÄ± iÃ§in aylÄ±m 33 bin dolar yÄ±lda toplam 400 bin dolar civarÄ±nda bir para Ã¶dÃ¼yor.

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Bu paranÄ±n kesilme ihtimalinin de baba Tom ile kÄ±zÄ± Suri'yi yÄ±llar sonra yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmek zorunda bÄ±rakabilir. Bundan sonra da Tom Cruise'un kÄ±zÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± plan usul usul ilerlemeye baÅŸlayabilir.

TÄ±pkÄ± Leah Remini gibi baÅŸka bazÄ± kiÅŸiler de her ne olursa olsun Tom Cruise'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ± Scientology'ye Ã§ekmek iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor. Ama bunun karÅŸÄ±sÄ±nda yine de Katie Holmes'un kÄ±zÄ± Suri'yi bundan korumak iÃ§in cansiperane mÃ¼cadele edeceÄŸini sÃ¶yleyenler de var.

'BEYNÄ°NÄ° ÅžEYTANLAR YIKADI'

Cruise daha Ã¶nce kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rmek istemediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ kendisi gibi tarikat mensubu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip daha da ilginÃ§ bir ifade kullanmÄ±ÅŸtÄ± iddialara gÃ¶re: "Suri'nin beynini ÅŸeytanlar yÄ±kadÄ±.

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Â Yine o sÃ¼reÃ§te ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Cruise, kÄ±zÄ±nÄ±n yeteri kadar temizlediÄŸinden, arÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmadan onu gÃ¶rmemeye de sonuna kadar kararlÄ±ydÄ±.

Suri Cruise, Tom Cruise ve Katie Holmes gibi Hollywood'un en nÃ¼fuzlu Ã§iftlerinden birinin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Ama daha o doÄŸmadan dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ± bile. DoÄŸumu da kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼k olay oldu.

KÃ¼Ã§Ã¼k Suri, anne ve babasÄ± evlenmeden Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi. Bu yÃ¼zden onlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine tanÄ±klÄ±k etti. Fakat o dÃ¶nemle ilgili Ä°talya'da yapÄ±lan tÃ¶renin konuklarÄ±ndan biri olan Leah Remini tarafÄ±ndan ilginÃ§ iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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KÃœÃ‡ÃœCÃœKTÃœ... BANYODA TEK BAÅžINA AÄžLADI, KÄ°MSE UMURSAMADI

Remini'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o sÄ±rada yedi aylÄ±k olan Suri, tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸatonun banyolarÄ±ndan birinde yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Orada aÄŸlayÄ±p duruyordu ve onunla ilgilenen kimse yoktu. Ne annesi ne babasÄ± onu kucaÄŸÄ±na alÄ±p susturmaya bile Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±.

Sonradan banyoya giden Tom Cruise'un kÄ±z kardeÅŸi ve asistanÄ± da minik bebeÄŸe hiÃ§ birÅŸey yapmadan aÄŸlamasÄ±nÄ± izlediler. Remini, iki kadÄ±nÄ± bebeÄŸi kucaklarÄ±na alÄ±p susturmalarÄ± konusunda zorla ikna ettiÄŸini de belirtti.

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TEK ARKADAÅžLARI ANNESÄ° VE BABASIYDI

Suri Cruise; daha ufacÄ±k bir Ã§ocukken bir stil ikonu haline geldi. GiydiÄŸi her ÅŸey bazen yetiÅŸkin Ã¼nlÃ¼ler tarafÄ±ndan da taklit edildi.

Hatta bu yÃ¼zden Cruise ve Holmes; kÄ±zlarÄ±nÄ±n vaktinden Ã¶nce topuklu ayakkabÄ± giyip makyaj yapmasÄ± nedeniyle eleÅŸtirildi.

Suri yapayalnÄ±z bir Ã§ocukluk geÃ§irdi. BabasÄ±nÄ±n Scientolog mensubu olmasÄ± nedeniyle bu konuda da bazÄ± kurallar vardÄ±. Buna gÃ¶re Suri Ã¶yle herkesle arkadaÅŸlÄ±k edemezdi.

O dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k annesi ve babasÄ±yla parklarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z. Ã–zetle uzun sÃ¼re tek arkadaÅŸÄ± annesiydi.

Tom Cruise ve Katie Holmes'un boÅŸanmasÄ±ndan sonra Suri'nin hayatÄ± da deÄŸiÅŸti. Annesiyle yaÅŸayan Suri, daha normal bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

Zaten artÄ±k bir genÃ§ kÄ±z olarak sÄ±k sÄ±k arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte New York sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Giyimi kuÅŸamÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden farklÄ± olarak yaÅŸÄ±na uygun.