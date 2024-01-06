Güneş ışınlarından düşmanı gibi kaçıyor: Mayosu bile uzun kollu

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Elbette güneş ışınları sağlık için gerekli ama belli bir noktadan sonrası da çok tehlikeli. Özellikle de cilt kanserinin en önemli nedenlerinden biri güneş ışığının zararlı olabilen ışınlarına direkt maruz kalmak.

Artık bu bilindiği için de herkes güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yollarını buluyor. En çok da canları istediği zaman dünyanın farklı yerlerinde tatile gidebilen Hollywood ünlüleri.

Ama bunların arasında öyle bir var ki kendini güneşin her tür ışınından sonuna kadar koruyor. Zaten şöhretinin ilk yıllarından bu yana da bembeyaz teniyle biliniyor bu ünlü.

Öte yandan güneşten korunmak için kendini plaj keyfinden de mahrum bırakmıyor. Bunun için de birçok kişiye tuhaf gelen bir giyim tarzı benimsemiş durumda bu ünlü. Bunun son örneğini de ailesiyle çıktığı yeni yıl tatilinde sergiledi zaten.

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MAYOSU UZUN KOLLU

Birçok kişi "Hollywood'un en beyaz tenli yıldızı" dediğimiz zaman Nicole Kidman'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

56 yaşındaki iki çocuk annesi Kidman, bir süredir yeni yılı karşılamak için eşi Keith Urban ve iki kızıyla birlikte Avustralya'da bulunuyor.

Mutlu çift, önceki gün de Sidney'deki bir plajda objektiflere takıldı. Nicole Kidman, yine genellikle tercih ettiği gibi bir mayo giymişti. Üstelik mayonun uzun kolları da vardı.

Kidman eşiyle birlikte denize girdi, plajda yürüyüş yaptı. Ama bir yandan da kendini güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korudu.

GÜNEŞTEN KORUNUN, CİLDİNİZ HEP GENÇ KALSIN

Kidman, bu konuda Hollwood'un en dikkatli ünlülerinden biri. Kamera karşısına bir kez bile bronz bir ten ile çıkmışlığı yok ünlü oyuncunun.

Aslına bakılırsa Kidman bunu cildinin yaşlanmasını önlemek için yapıyor daha önce çeşitli röportajlarında söylediği gibi.

Her ne kadar kendisi cildine öyle çok özel bir bakım uygulamadığını söylese de bu arada güzellik sırlarını da paylaştı Kidman. Geceleri içinde retinol bulunan bir cilt yenileyici krem kullandığını anlattı ünlü oyuncu. Gündüzleri de çinko içeren başka bir kremle cildini koruduğunu sözlerine ekledi.

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Kidman, her ne zaman olursa olsun güneş altına çıkacağı zaman mutlaka güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir kremi de eksik etmediğini sözlerine ekledi. Sonra da genç nesillere şöyle seslendi: "Eğer genç nesiller bunu bilirse her zaman muhteşem bir ciltleri olacaktır."

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA GÜNEŞTEN KORUNUYOR

Kidman güneş kremi kullanma alışkanlığının çocukluğundan geldiğini de belirtti bir başka röportajında. "Çocukken güneşten korunma konusunda bu kadar ciddi davrandıkları için aileme minnettarım" diye konuştu.

Çocukluğunun büyük bir kısmını Avustralya'da geçiren Nicole Kidman, sık sık plaja da gittiklerini anlattı. Bu yüzden de güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunma alışkanlığının o zaman başladığını sözlerine ekledi.