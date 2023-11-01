Kocasına hamilelik haberini vereli daha 5 ay olmuştu... Mucize bebeğin doğumuna sadece günler kalmış!

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Kourtney Kardashian ve ünlü müzisyen Travis Barker 2022’de görkemli bir düğünle evlenmiş, ikisi de daha önceki birlikteliklerinden çocuk sahibi olsa da yeniden anne baba olup aşklarını bir bebekle taçlandırmak için hemen çalışmalara başlamıştı.





PANKARTLI HAMİLELİK DUYURUSU BÜYÜK OLAY OLDU

44 yaşındaki Koutney Kardashian yeniden anne olabilmek için sayısız kez tüp bebek denediklerini hatta bu çabalar sonuçsuz kalınca koca karı ilaçlarına başvurduklarını bile itiraf etmişti. En sonunda çocuk sahibi olamayacaklarına karar verip hayal kırıklığıyla denemekten vazgeçen ünlü çift yaz başında bebek müjdesini dünyaya duyurmuştu.

Kourtney Kardashian kocasının konseri gidip eline "Travis ben hamileyim" yazılı bir pankart aldığında hamilelik haberini dünyaya duyurmuştu... Travis Barker da "güya" sürpriz olan bu haberi duyar duymaz koşarak sahneden inip karısını öpücüklere boğmuştu: Birçok kişiye göre bu planlı bir şovdan başka bir şey değildi

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Elinde “Travis ben hamileyim” yazan bir pankartla kocası Travis Barker’ın konserine giden Kourtney Kardashian sürpriz hamilelik haberini dünyaya Kardashian ailesine yakışır görkemli bir hamleyle dünyaya duyurmuştu. Sahnede karısını elinde pankartla gören Travis Barker koşarak seyircilerin arasına inip Kourtney Kardashian’ı kucaklayınca ortaya aylarca konuşulan görüntüler çıkmıştı. Travis Barker'ın önceki evliliğinden iki, Kourtney Kardashian'ın ise 3 çocuğu var: Çift kendi çocuklarına sahip olmak için çok uğraşmış, bunu başaramayıp vazgeçmişken Kourtney Kardashian doğal yollarla hamile kalmıştı

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BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTILAR

O günden sonra Kourtney Kardashian sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarıyla hamilelik sürecini neredeyse gün gün belgelemeye devam etti. Eylül ayının başında acil şekilde hastaneye kaldırılan Kourtney Kardashian’ın bebeğinin büyük bir hayati tehlike atlattığı ve annesinin karnında ameliyat edildiği ortaya çıktı. Adının Rocky olacağı ve bu hafta doğacağı ortaya çıkan bebek annesinin karnındayken büyük bir tehlike atlattı ve acil bir operasyon geçirdi

TAM VAZGEÇMİŞKEN DOĞAL YOLDAN HAMİLE KALDI

Bu büyük tehlikenin ardından doktorların dinlenme talimatı verdiği Kourtney Kardashian bebeğinin bir “mucize” olduğunu çünkü her seferinde sonuçsuz kalan çocuk sahibi olma denemeleri ve tüp bebek yapabilmek için çalışmalarına rağmen tam da vazgeçmişken doğal yolla hamile kaldığını açıklamıştı. Kourtney Kardashian’ın pankartlı şovundan beri sürekli konuşulan, daha dünyaya gelmeden ünlenen bebeğin doğacağı tarih ve adı ise en sonunda ortaya çıktı. Kourtney Kardashian hamilelik haberi duyulduğundan beri hiç durmadan yaptığı paylaşımlarla ve bu özel durumu reklam malzemesi haline getirmesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu

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DOĞUM İÇİN KONSERİ ERTELEMİŞ

Katıldığı bir podcast yayınında eşi Kourtney Kardashian'ın hamilelik süreci hakkında konuşan Travis Barker oğlunun adını ve doğum tarihini ağzından kaçırdı. Barker, önümüzdeki günlerde Hawaii’de bir yardım konseri planladıklarını ancak doğum nedeniyle bunu ertelediğini söyleyince doğum tarihi de ortaya çıkmış oldu.

"Hawaii için bir yardım konseri düzenleyecektik ama Rocky'nin doğum haftasına denk geldi" diyen Barker, bebeğine Rocky adının verileceği söylentilerini de doğrulamış oldu. Doğumun Cadılar Bayramı’nda ya da kasımın ilk haftasında doğacağını söyleyen Barker konserleriyle ilgili takvimi buna göre ayarladığını itiraf etti.

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KOCASINA HAMİLE OLDUĞUNU HAZİRANDA DUYURMUŞTU, KASIMDA DOĞURACAK

Bebeğin doğacağı tarih Kourtney Kardashian’ın elinde pankartla kocasına ve dünyaya hamile olduğunu açıklamasından yaklaşık 6 ay sonrasına denk geliyor! Bu da aslında bu hamilelik haberinin hem Travis Barker hem de tüm Kardashian ailesi tarafından bilindiği iddiasını doğruluyor. Korutney Kardashian konserde hamile olduğunu duyururken çekilen fotoğraflarında karnı zaten epeyce belliydi.

NİSAN AYINDA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ONU ELE VERDİ

Özel hayatlarıyla ilgili neredeyse tüm detayları göz önünde yaşayan ve bunları birer şov ve para kaynağına dönüştüren Kardashian ailesinin en büyük kardeşi Kourtney de bu şov yüzünden epey eleştirilmişti. Korutnet Kardashian’ın nisan ayında ünlü Coachella müzik festivali sırasında paylaştığı bir fotoğraf da bu şüpheleri doğrular nitelikte.

Kourtney Kardashian nisan ayında attığı sonra da muhtemelen 24 saat sonra silindiği için unuttuğu bu fotoğrafla kendini ele vermiş oldu... Coachella'da çekilen fotoğrafta dikkatli hayranları ünlü ismin karnının çoktan belli olduğunu fark etmiş; fotoğrafı üzerine "Bebek Barker" yazarak yeniden paylaşmıştı

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Karnı oldukça şişkin ve hamile olduğu belli olan Kourtney festival sırasında kocası Travis Barker’la sarılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Yani aslında pankartlı “sürpriz” hamilelik duyurusu muhtemelen haber daha fazla konuşulsun diye planlanmış bir gösteriden fazlası değildi…