İkna edilmesi epey zaman almıştı... Şimdi karnı burnunda günleri sayıyor

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Hatta mutluluğunu da bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi. Üzerinde dönemin simgesi olan kırmızı renkte ve iyice büyüyen karnını gözler önüne seren bir elbiseyle çekilen bir pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bu ünlü, bir dönem "Victoria's Secret Meleği" olarak tanınan sonra da yaşı ilerlediği için firma ile ilişiği kesilen ve kariyerini kendi kanatlarıyla uçarak sürdüren Miranda Kerr.

40 yaşındaki Avustralyalı model Miranda Kerr, mutlu bir evlilik sürdürdüğü ikinci kocası Evan Spiegel ile üçüncü, kendisinin de dördüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

Modelliğin yanı sıra bir yandan da kendine ait organik bir kozmetik firmasının sahibi olan Miranda Kerr, aile ve dostlarıyla yedikleri Noel yemeği sırasında çekilen bir dizi fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Üzerinde kırmızı bir elbise olan Kerr'ın yeni bebeğinin dünyaya gelmesine çok az bir zaman kaldığı da dikkatlerden kaçmadı. Belli ki hamileliğini rahat geçiren Miranda Kerr, mutluluğunu ve heyecanını sosyal medya takipçileriyle de paylaştı.

Ünlü modelin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Kerr, sadece kendi görünümünü değil bu özel buluşma için hazırlanan sofradan ayrıntıları da takipçilerinin beğenisine sundu.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE ARADIĞINI BULDU

İlk evliliğini 2010 ile 2013 arasında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, bu evlilikten Flynn adında 12 yaşında bir erkek çocuk sahibi.

İkinci kocası Evan Spiegel ile de 4 yaşında Myles ve 5 yaşında Hart adında iki tane daha erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift, şimdi yeni bebeklerine kavuşup aileyi biraz daha genişletecekleri günü bekliyor.

Miranda Kerr, yeni bir bebeğe hamile olduğunu geçtiğimiz eylül ayında sosyal medyadan duyurmuştu. Model, o paylaşımında büyümeye başlayan karnını ve bebeğinin erkek olacağını da ilan etmişti.

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HEP BİR SÜRÜ ERKEK BEBEĞİ OLMASINI İSTERDİ

Bu yeni bebekle birlikte aslında Miranda Kerr'ın büyük bir hayali de gerçeğe dönmüş olacak. Model daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı seviyorum. Her zaman üç tane oğlum olsun istemiştim. Bu yüzden de üç oğlum için minnettarım" diye konuşmuştu.

Bu yeni bebekle birlikte Miranda Kerr için "hayallerinin de ötesinde" bir durum gerçeğe dönüşmüş olacak. Çünkü üç erkek çocuk annesi olmak isterken dört tane oğul sahibi olacak.

Kerr; aynı röportajda hayattaki ilk önceliğinin çocukları olduğunu da saklamadı. Sıralamada bunun ardından çalışmak ve sahibi olduğu şirket geliyor söylediğine göre. Model, çocuklarının da hayatı boyunca en büyük önceliği olacağını, bu durumun değişmeyeceğin sözlerine ekledi.

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Miranda Kerr, anne olmanın kendisine aslında bazı şeyleri sandığından çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. Bu konudaki sözleri şöyleydi Miranda Kerr'in "Daha fazla sevgi, daha fazla sabır, daha fazla dayanıklılık" diye sürdürmüştü sözlerini.

Miranda Kerr, aynı zamanda her gün çocuklarından yeni bir şeyler öğrendiğini de belirtmişti.

MELEK ARTIK KENDİ KANATLARIYLA UÇUYOR

Henüz 14 yaşındayken model olarak keşfedilen Miranda Kerr, bu firmayla uzun süre çalıştı. Sonra da 2013 yılında firmayla yollarını ayırdılar.



O dönemde Kerr'in ayrılığıyla ilgili bazı söylentiler çıkmıştı. Bunlardan biri artık iyice yaş aldığı için firmanın onunla çalışmak istememesiydi. Diğeri de Kerr'ın firmanın çalışmalarına yeteri kadar zaman ayıramaması.

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Miranda Kerr, daha sonra bu konuda yaptığı açıklamada bir yandan ailesine diğer yandan kendi kurduğu şirkete ağırlık vermek için Victoria's Secret ile yollarını ayırma kararı verdiklerini söylemişti.

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TANIŞMA YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR

Miranda Kerr ile ikinci kocası Evan Spiegel, bir süre önce tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı. Miranda Kerr bunun için sosyal medya sayfasında özel bir paylaşım da yapmıştı. Spiegel ile tanıştığı gün çekilen bir fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi.

O paylaşımına da ""2014 yılında bugün kader Evan ve beni New York'ta bir akşam yemeğinde bir araya getirdi. Tanıştığımız o harika an da böyle görüntülendi. 9 yıl önce " diye yazdı.

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O gece ünlü modacı Louis Vuitton Miranda Kerr ile Evan Spiegel'i 2014 yılında New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir akşam yemeğinde bir araya getirdi.

O gece Kerr ile Spiegel aynı masada yan yana birlikte oturdular. Aslında Spiegel yanındaki bu güzel kadından etkilenmişti, Ama onun kendisinden aynı şekilde etkilendiğinden emin değildi Hatta bu konuda hiç şansı olmadığını düşündü.

Sonra Miranda Kerr'a telefon numarasını verdi. O dönemde evini taşıyacaktı Kerr. Spiegel de snapchat'ın kurucu ortaklarından biri. Yani bir teknoloji deviydi. Kerr'e teknolojik konularda bir sorunu olursa kendisine mesaj atmasını söyledi.

O sırada Miranda Kerr ilk eşi Orlando Bloom'dan yeni boşanmıştı. Söylediğine göre de artık aşka inancı kalmamıştı. İkili önce yakın arkadaş oldular.

Sonra da aralarındaki bu ilişki giderek derinleşti. Miranda Kerr ile Evan Spiegel ilk kez 2015 yılında bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıktılar.

KERR, KOCASINDAN YEDİ YAŞ BÜYÜK

Aslında Spiegel, ile Kerr arasında çok da azımsanamayacak bir yaş farkı var. Kerr şu anda 40, Spiegel de 33 yayında. Ama Tabii ki bu duruk onların mutlu aşkını engellemiyor.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in aşkları o kadar derinleşti ki tanışmalarından üç yıl sonra yani 2017 yılında evlendiler.

Çift şu ana kadar iki erkek çocuk sahibi oldu. Şakında üçüncü b.ebekleri de aralarına katılacakm

Çiftin büyük oğlu Hart, 2018 yılında dünyaya geldi. Küçük oğulları Myles ise ondan bir yıl sonra gözlerini hayata açtı. Şimdi yakında bir erkek bebekleri daha olacak.

Bu arada bu yeni bebek Evan Spiegel'in üçüncü bebeği olsa da Miranda Kerr'in dördüncü oğlu. Güzel model Orlando Bloom ile evliliğinden de 12 yaşında Flynn adında bir erkek çocuk annesi.

Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucularından Evan Spiegel, 2017 yılında evlendiler.





Kerr ilk evliliğini ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yapmıştı. Eski çiftin bu evlilikte Flynn adında 12 yaşında bir oğlu var. Bloom ise bir süredir nişanlı olduğu ünlü şarkıcı Katy Perry'den bir kız çocuğu sahibi oldu.