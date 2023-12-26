Servetlerinin sınırı yok ama....Ağabeyi George'un küçülen kıyafetlerini giydiriyorlar

Haberin Devamı

Ama buna rağmen durup durup eski kıyafetlerini giyiyorlar. Çocukları bile birbirlerinin küçülen giysileriyle büyüyor.

İlk anda inanılmaz geliyorsa da bütün bunları yapan İngiliz kraliyet ailesi. Geçtiğimiz aylarda ülkenin kralı Charles, 1980'lerden beri giydiği paltoyla kamera karşısına çıktı.

Hatta bu yılın başlarında yaptığı bir cami ziyaretinde çoraplarının yırtık olduğu bile kameralara takıldı.

Minik Louis'nin üzerindeki kareli pantolon, aileyi yakından takip edenlere çok tanıdık geldi.

Durum böyle olunca Charles'ın oğlu William ile karısı Kate'in üç çocuklarını yeri geldiğinde birbirlerinin eskileriyle büyütmesi de şaşılacak bir durum değil.

Haberin Devamı

Galler ailesi bunun bir örneğini de dün Noel ayinine giderken sergiledi. William, Kate, George, Charlotte ve Louis ailece belli bir uyum içinde giyinmişti.

Hepsi gayet şıktı. Ama içlerinden biri diğerlerinden daha fazla dikkat çekti. Bu kişi de Kate ile William'ın küçük oğlu Louis idi.

O kareli pantolon üç yıl önce Louis'nin ağabeyi George'un üzerindeydi.

Louis, lacivert kabanının altına kareli bir pantolon giymişti. O pantolon dikkatli gözlere çok tanıdık geldi. Çünkü o pantolonu 2020 yılında ağabeyi George giymişti.

Kareli pantolonun unutulmamasının en önemli nedeni de George'un,Kraliçe 2. Elizabeth, babası William ve dedesi Charles ile verdiği simgesel bir pozdu.

O pozda Kraliçe 2. Elizabeth, üç veliahtı ile birlikte objektiflere gülümsüyordu. O sırada aileden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'a bir cevap olarak nitelendirilmişti o poz.

O yüzden de şu anda 10 yaşında olan George'un üzerindeki kıyafet hiç unutulmadı. Söz konusu pozun 2020 yılının Noel'i için çekildiğini de hatırlatalım.

Haberin Devamı

İşte üç yıl önce George'un giydiği o pantolon dün Louis'nin üzerindeydi.





AĞABEYİNİN ESKİ KAZAĞINI GİYDİ

Aslına bakılırsa Galler çocuklarının birbirlerinin eskilerini giymesi yeni bir durum değil. Bunun örnekleri daha önce de defalarca yaşandı.

2020 yılında Kate ile William, ünlü belgeselci Sir David Attensorough'u ağırladılar. O sırada çocukları da yanlarındaydı. O gün Louis'nin üzerinde yine ağabeyi George'un küçülen bir gömleği ve kazağı vardı.

O mavi kazak ve gömlek, Charlotte yeni dünyaya geldiğinde babasıyla birlikte onu görmeye hastaneye giden George'un üzerindeydi.

Haberin Devamı





ESKİLERİ GİYMESİYLE ÜNLÜ

Aslına bakılırsa üç kardeşin anneleri Kate Middleton da sık sık eski kıyafetlerini tekrar değerlendiriyor. Bu yüzden herkesin "tutumlu" dediği Kate bu seçimleriyle puan da topluyor.

Çünkü kraliyet uzmanlarına göre aile bunu bilerek yapıyor. Bir anlamda amaçları halka yakın durmak ve bu şekilde kraliyet ailesinin ülkeye yük olduğu yolundaki eleştirileri bertaraf etmek amacını taşıyorlar.