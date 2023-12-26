Daha ünlü olmak için Hollywood'a gitmişti.. Çareyi başladığı yere dönmekte buldu... Hayalleri yarım kaldı

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Gözünüzü nereye dikersiniz? Hayallerinizi neresi süsler? Elbette Hollywood!

Günün birinde oraya gitmeyi ve adınızı dünya çapında bir yıldıza dönüştürmeyi istersiniz. Elbette bunun örnekleri de var. Önce kendi ülkesinde tanındıktan sonra Hollywood'a giden ve orada da başarıya ulaşan örnekler çok.

Ama bunun tersi de söz konusu. Onca hayalle gittiği Hollywood'da elleri bomboş kalan, hayalleri karanlık bir kabusa dönüşen nice oyuncu var. Şimdi bunlardan birinden söz edeceğiz.

BİR DİZİYLE ÜNLENMİŞTİ

Bu oyuncu ülkesi Avustralya'da rol aldığı Home And Away adlı diziyle bir anda yıldızlaşan Axle Whitehead...

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Oyuncu, gencecik yaşında bir dizide kazandığı bu başarıyı Hollywood'a taşımak istedi. Aslında önünde bunun örnekleri de vardı.

Önce aynı ülkede ünlenen sonra da sinema dünyasının kalbinin attığı yerde kendilerini bütün dünyaya kabul ettiren Margot Robbie ve Chris Hemsworth gibi. Her iki isim de onun kuşağındandı.

Sonunda Whitehead da onların yolunu izlenip aynı tecrübeyi yaşamak istedi. Daha büyük bir şöhretin ve elbette servetin peşinden Hollywood'a gitti.

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BAŞLARDA İŞLERİ YOLUNDA GİTTİ AMA... SAATİ SEKİZ DOLARA BARDA ÇALIŞTI

Aslında başlarda işleri de yolundaydı. Shameless adlı dizide rol aldı ve epey de göz doldurdu. Ama sonra birçok kişinin başına geldiği gibi sinema sektörünün daha karanlık yüzüyle tanıştı.

Önce kendisine gelen oyunculuk teklifleri azaldı. Üstelik bir yandan da finansal baskılarla uğraşmak zorunda kaldı. Hayatını sürdürmek için para kazanması gerekiyordu.

Bunun için de düşük bir ücretle bir barda çalışmak zorunda kaldı. Saati sekiz dolara ve bahşiş karşılığı o barda çalıştı.

Bu konuda da şunları söylemişti Axle Whitehead "Sekiz dolar içi çalışmayalı çok uzun zaman olmuştu." İlk gençlik günlerine geri dönmüş gibiydi sanki.

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Çok da kısa sürmeyen bu zorlu dönemin ardından sonunda beklediği oyunculuk fırsatı karşısına çıktı. Agents of S.H.I.E.L.D adlı yapımda rol almaya başladı. Bu durum ona finansal açıdan belli bir rahatlık sağladı elbette.

HOLLYWOOD MACERASI KISA SÜRDÜ

Whitehead'ın Hollywood macerası on aydan daha kısa sürdü. Sonra tekrar ülkesine yani Avustralya'ya döndü. O sırada takvimler 2020 yılını gösteriyordu.

Ülkesinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Neighbours'ta (Komşular)

konuk oyuncu olarak yer aldı. Ama sonra tekrar Hollywood'a dönmedi. 2021 yılında yine kendi ülkesinde The Masked Singer Australia adlı yapımda görev aldı.

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Axle Whitehead o zamandan beri de seslendirme, müzik ve sunuculuk gibi işlerden parasını çıkarmaya çalışıyor.

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YİNE DE GELECEKTEN UMUDUNU KESMEDİ

Özetle yaşadığı kısa Hollywood deneyimi onun için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Üstelik yaşadığı bir sağlık sorunu da hayatını biraz daha zorlaştırdı. Omurgasıyla ilgili bir sorun yüzünden bir operasyon geçirdi.

Bütün bu olup bitenlere ve yaşadığı hayal kırıklığına rağmen yine de gelecekten umudunu kesmiş değil Axel Whitehead.

Daily Mail'in Avustralya baskısına konuşan Whitehead "Geçirdiğim ameliyat yüzünden bir süredir sahne dışındayım. Ama iyileşiyorum ve geleceğe dair umutlarım da tükenmedi" diye konuştu.

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Özetle Axle Whitehead'in umutları kısa bir süre sonra başlayacak olan yeni yıla kaldı.