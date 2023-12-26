Düğünden cenazeye her yerde ön sırada... Olaylı aileden bir de kapak kızı çıktı

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Bunlara başka isimler de eklenir elbette. Ailesinin başını her daim ağrıtan Prens Andrew başta olmak üzere.

Charles'ın son dönemde ön plana çıkan sessiz ve sakin en küçük kardeşi Edward; ünü ondan bile yaygın olan karısı Sophie... Onların popülerliği ve görünürlüğü arttıkça isimleri daha çok duyulan iki çocuğu James ile Louise.

Ama bu kocaman ailenin sessiz ve derinden giden başka üyeleri de var. Hiyerarşi sırası olarak daha geride olsalar da ailenin bir üyesi olmak onların da yolunu açıyor.

Hatta bu aileden bir de "kapak kızı" çıktığını söylesek şaşırır mısınız?

ÜNLÜ AİLEDEN GERÇEK BİR KAPAK KIZI ÇIKTI

Ama daha önce Kate ya da Camilla'nın yaptığı gibi belli bir konuda ünlü bir dergiye poz veren biri değil bu. Ailenin içinde büyüyen ve düpedüz bildiğiniz kapak kızı olan biri.

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Şimdi size ondan söz edeceğiz. Belki adını ilk kez duyacaksınız ama İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bütün olaylarda üstelik çocukluğundan beri ön saflarda yer alıyor bu kişi.

Bir başka deyişle onu yıllar içinde defalarca kamera karşısında ailenin diğer üyeleriyle birlikte gördünüz.

Ama biraz önce de söylediğimiz gibi daha sessiz ve derinden gidiyor.

Öyle ki dün İngiliz kraliyet ailesinin kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yaptığı Noel ayini yürüyüşünde de babasıyla birlikteydi.

Onca ünlü üye arasında da çarpıcı güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Sözü yeteri kadar uzattık... O yüzden kim olduğunu hemen söyleyelim.... Leydi Margarita Armstrong-Jones...

BABASIYLA YAN YANA YÜRÜDÜ

Büyük olasılıkla bu isim size bir çağrışım yapmadı. Ama William ile Kate'in düğününden Kraliçe'nin cenaze törenine kadar aileyle ilgili ne kadar önemli olay varsa hepsinde onu gördünüz...

İsmini bilmediğinizden de belki "sarışın, mavi gözlü güzel kız" olarak kaldı hafızanızda.

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Dün de Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın ardında Sandringham'da babasıyla birlikte görüntülendi Margarita Armstrong-Jones. Mavi paltosu içindeki çarpıcı güzelliği yine uzaktan dikkatleri çekti elbette.

Margarita, geçen yaz da çok ünlü bir dergiye kapak pozu verdi. Şimdi biz de İngiliz kraliyet ailesinden çıkan bu kapak kızını biraz daha yakından tanıyalım.

Belki kendisi değil ama güzelliğinin bir bölümünü aldığı büyükannesi bir zamanlar bu ailenin en çok dikkat çeken üyelerinden biriydi.

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DÜĞÜNDEN CENAZEYE HER YERDE

Margarita, taşıdığı ismin de çağrıştırdığı gibi Kraliçe Elizabeth'in tek kardeşi Margaret'in fotoğrafçı Anthony Armstrong Jones ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan David'in kızı.

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Yani bir zamanlar ailenin en hareketli yaşayan ve belki de bu yüzden erken yaşta hayata veda eden üyesi Prenses Margaret'in torunu.

Zaten genç kızın gülüşünde babaannesinin dillere destan güzelliğinin izlerini yakalamak da mümkün.

Margarita, Margaret'in oğlu David'in 1993 ile 2020 arasında evli kaldığı Serena Armstrong Jones'tan dünyaya geldi.

Yeri gelmişken yakışıklılığıyla dikkat çeken Charles adında bir erkek kardeşi olduğunu da not düşelim.

Margarita'nın Charles adında bir de erkek kardeşi bulunuyor.





GÖZLERDEN UZAKTA PARİS'TE YAŞIYOR

Mücevher tasarımcısı olan Margarita 2002 yılında dünyaya geldi. Doğduğu zamandan itibaren de İngiliz kraliyet ailesinin bütün önemli etkinliklerinde yer aldı.

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Genç kızın annesi ve babası 1993 yılında o dönemde konuşulan bir törenle hayatlarını birleştirdi. Fakat üç yıl önce boşanma kararı aldılar.

Düğünleri ne kadar göz önünde olduysa boşanmaları da o kadar sessiz ve sakin bir şekilde bitti.

Margarita, mensup olduğu ailenin konumu gereği sosyetenin genç simalarından biri olarak tanınıyor. Ama aynı zamanda genç kız son yıllarda mücevher tasarımcısı olarak da adını duyurdu. Doğadan etkilenerek tasarladığı gümüş takılarla tanınıyor daha çok.

Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin bir dönemine damga vuran üyelerinden biri olan Prenses Margaret'in torunu olsa da İngiltere yerine Paris'te meraklı gözlerden olabildiğince uzak bir hayat sürüyor.

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KATE'İN NEDİMESİYDİ

Uzakta yaşasa da Margarita düğünlerden cenazelere İngiliz kraliyet ailesinin bütün önemli etkinliklerinde yer alıyor.

Prens William ile Kate Middleton'ın 2011 yılındaki düğününde henüz küçücük bir çocuk olan Margarita, nedime olarak gelinin yanında yer aldı.

Elinde çiçek buketi, üzerinde beyaz elbisesi ve gülümseyen yüzüyle, modern çağların en çok konuşulan düğünlerinden birine tanıklık etti.

Bunun dışında aileyle ilgili Noel başta olmak üzere birçok önemli etkinlikte herrkesle birlikte yerini aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde de siyah giysiler içinde yüzüne örttüğü aynı renk yas tülüyle güzelliğini gözler önüne serdi.

Margarita Armstrong Jones, geçen ağustos ayında da Tatler dergisine kapak pozu verdi.

Henüz 21 yaşında olduğunu düşünürsek de Margarita önümüzdeki yıllarda da daha fazla dikkat çekmeye ve göz önünde olmaya devam edecek.

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Margarita, 2011'de Kate ile William'ın nikahında nedimelik görevi üstlendi.





Margarita'nın annesi Serena ile babası David, 1993 yılında evlendi. Üç yıl önce de sessiz sedasız boşandılar. Serena'nın evlendiği gün taktığı Lotus Çiçeği tacı uzun yıllar sonra Kate'in başında ortaya çıkmıştı.





Margarita'nın babaannesi Prenses Margaret, Anthony Armstrong Jones ile 1960 yılında evlendi... Çift 1978 yılında boşandı. Bu arada...





Margarita, Fransa'da yaşasa da İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili önemli olaylarda ülkesine gidiyor.