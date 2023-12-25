Evliliğinin çoğunu karnı burnunda geçirdi: Çocuklar kardeş bekliyor

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DÖRDÜNCÜ BEBEK GELİYOR

Konuyu takip edenler şarkıcı Jessie James Decker ile eski bir sporcu olan kocası Eric Decker'dan söz ettiğimizi çoktan anladı zaten. Decker çifti yakın zamanda dördüncü bebeklerini kucaklamaya hazırlanıyor.

Bir başka deyişle yeni yıl aileye yeni bir mutluluk daha getirecek. Jessie James Decker bu mutluluğunu; sosyal medya takipçileriyle de paylaştı. 35 yaşındaki yıldız bütün ailenin bir örnek pijamalar giydiği bir dizi pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi.

Decker paylaşımında beş kişilik bir aile olarak geçirdikleri son Noel olduğunu belirtti. Ardından da yeni erkek bebeklerine kavuşmak için sabırsızlandıklarını satırlarına ekledi.

Decker'in paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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ASLINDA ÇOCUK DOĞURMAK İSTEMİYORDU

Aslında ünlüler dünyasında böyle çok çocuklu çiftlerin sayısı fazla. Ama Decker ailesinin bu kadar dikkat çekmesinin bir nedeni var. Jessie James Decker, yeni bebeğine hamile olduğunu ilginç bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Üç çocuktan sonrasını istemediğini belirten Jessie James Decker, bu yüzden kocasından kısırlaştırma operasyonu geçirmesini istediğini söylemişti. Ama Eric Decker bunu yaptırmayınca yeni bir bebek haberinin geldiğini sözlerine eklemişti.

Jessie James Decker yine de bu yeni doğacak bebeğin kendileri için ayrı bir neşe kaynağı olduğunu ifade etmişti. Zaten görünüşe göre aile cinsiyeti erkek olduğu belirlenen bebeği karşılamak için duygusal olarak çoktan hazır. Şimdi sadece bebeğin doğması kaldı geriye.

Decker çiftinin çocukları heyecanla yeni yılda doğacak kardeşlerini bekliyor.

HAMİLE OLDUĞUNA İNANMAMIŞTI

Başlarda emekli Amerikan futbolu oyuncusu olan Eric Decker, eşinin yine hamile olduğuna inanmamış. Onun şaka yaptığını sanmış Jessie James'in anlattığına göre. Ama güzel şarkıcı hamilelik testini onun gözleri önünde yenileyince durumun ayırdıma varmış.

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Jessie James, diğer üç çocuğunun da bu mutlu haberi çok hızlı bir şekilde öğrendiklerini çünkü ailelerinde hiçbir şeyin gizli kalmadığını söyledi.

"Çünkü onlara annelerinin neden her zamanki gibi enerjik değil de sürekli yorgun olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU GEÇİRMESİ İÇİN ISRAR ETTİ

Jessie James Decker, bu yılın başlarında US Weekly'ye verdiği röjportajda artık çocuk istemediğini kocasına söylediğini ama onun bu konuda bir önlem almaya yanı bir operasyon geçirmeye yanaşmadığını anlatmıştı.

Jessie James, 2021 yılından bu yana hemen hemen her röportajında kocasına artık çocuk sahibi olmamaları için gereken önlemleri almasını istediğini anlatıyordu.

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Jessie James Decker geçen yıl US Weekly'ye verdiği röportajda da "Kocama sürekli doktordan randevu alması gerektiğini söylüyorum. Ama bunu yapmıyor. Bana böyle bir şey yaptığında erkekliği elinden alınmış gibi hissedeceğini söylüyor" demişti.

HİÇBİR ÖNLEM ALMIYORUZ

James'in kocası Eric ise bir röportajında "Eğer bir çocuk daha olursa olur. Bu bir nimettir" diye konuşmuştu. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz' diye sözlerini sürdürmüştü.

Eric Decker bu konuda "Hayatın önümüzdeki beş yıl içinde neler getireceğini bilemezsiniz. Harika çocuklarımız var. Yani ben böylesine bir sevgi fırsatının elimden alınmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

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BİRİ ÜNLÜ BİR ŞARKICI DİĞERİ SPORCU

Tam adıyla Jessica Rose James Decker, tanınmış bir Amerikalı country şarkıcısı. İki yaşından beri şarkı söyleyen Jessie James, genç yaşında müzik dünyasında ün kazandı.

Eric Decker ise tanınmış bir Amerikan futbolu yıldızı. Çift; 2013 yılının haziran ayında evlendi. Aynı yılın eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar.

2014 yılında dünyaya gelen Vivianne'i, 2015 yılında Eric Thomas, 2017 yılında da Forrest Bradley izledi. Ünlü çift şimdi de dördüncü bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor.