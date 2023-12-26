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İşte Paris'in dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında

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#Paris Hilton#Carter Reum#Hollywood
İşte Parisin dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 09:06

Bazen gösteri dünyasının bazı ünlüleri herkesi gerçekten şaşırtıyor. "Asla evlenmez" denilenler evleniyor, "onda annelik içgüdüsü yok" diye nitelendirilenler sanki bu iş için dünyaya gelmiş gibi göz dolduran bir anneye dönüşüyor.

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İşte bunun son örneklerinden birini de tıpkı böyle bir ünlü sergiliyor. O da önce kimsenin inanmadığı bir sırada evlendi.

Sonra da bir yıl içinde iki kez anne oldu. Her ne kadar kimse çocuklarının bazı sorumluluklarını kendisinin üstlenmediğini ileri sürse de o aslında içinde yatan "annelik aslanını" gözler önüne sermeye devam ediyor.

İşte Parisin dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında

Paris Hilton yakında bir yaşına girecek olan oğlu Phoenix ile birlikte Disneyland'da güzel bir gün geçirdi.

Bu kişi, dünyanın en zengin verisi olarak nitelendirilen Paris Hilton'un ta kendisi... Herkes "nişanlandı ama evlenmez, bundan da ayrılır" derken Carter Reum ile gerçekten evlendi.

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Kendi öz annesi bile onun çocuk sahibi olabileceğine inanmazken bu yıl içinde biri kız diğeri erkek iki bebek sahibi oldu.

Bebeklerinin ikisini de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirse de belli ki Paris Hilton, yıllarca  hep söylediği gibi içinde hep bir annelik özlemi hissetmiş.

Önce şubat ayında Phoneix Barron adlı oğlu aileye katılan Hilton ve Reum, geçen ay da London adını verdikleri kızlarıyla sayıyı bir arttırdılar.

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İşte Parisin dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında

Minik Phoenix, teyzesi Nicky'nin çocuklarıyla da kaynaştı. En küçükleri olduğu için de kuzenleri ona büyük ilgi gösterdi.

Paris Hilton şu ana kadar kızı London'ın fotoğraf çekimi için ünlü bir dergiyle anlaştı ve onlara poz verdi. Sonra da sosyal medya sayfasından aile pozlarını paylaştı.

Öte yandan yakında bir yaşına girecek olan oğlu Phoenix ise sosyal medyaya iyice ısındı.

Hilton son olarak kız kardeşi Nicky ve onun çocuklarıyla birlikte Disneyland'a götürdü minik oğlunu. Orada çekilen pozlarını da Instagram sayfasından paylaştı.

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İşte Parisin dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında

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Hilton ve Reum, dört kişilik aile pozunu kareli pijamaları içinde verdi. Çiftin kızları da yanlarındaydı ama Hilton onun yüzünü göstermemeyi tercih etti. 

Böylece oğluyla ilgili ilk büyük macerasını yaşadığını ve bunun da bir düşün gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirtti.

Hilton'un paylaşımlarına göre minik Phoenix günün sonunda yorgun düşüp annesinin kollarında uyusa da mutlu bir gün geçirdi. Bir yandan annesiyle keyifli anlar paylaşırken diğer yandan da teyzesinin çocuklarıyla kaynaştı.

Bu arkada minik Phoenix'in mutlu bir bebek olması, durmadan gülümsemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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İşte Parisin dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında

O gün minik Phoenix'in keyfine diyecek yoktu. Küçük çocuk hem eğlendi, hem yoruldu.

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 Aslında Paris'in evlenmesi gibi anne olması da olaylı olmuştu. Bir süre önce annesi Kathy, kızının hamile kalamadığını bu yüzden de doğuramadığını ileri sürmüştü.

Sonra Paris buna "Annem bu kanıya nereden vardı bilmiyorum. İstediğim zaman hamile kalabilirim" diye yanıt vermişti.

Gençlik yıllarında tacize uğradığını itiraf eden Hilton bu yüzden hamilelik ve doğum konusunda travmaları olduğunu anlattı. Hatta bir keresinde bir kadını doğum yaparken gördüğünü, bunun da kendisini olumsuz etkilediğini itiraf etti.

Hilton o dönemde "Hayatta en korktuğum iki şey doğum yapmak ve ölüm" diye konuşmuştu. 

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İşte Parisin dört kişilik aile pozu: Adını koyup yıllarca beklediği kızı kucağında

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Minik Phoenix'in yüzünden gülümsemesi eksilmedi.

Aslında Paris Hilton çılgın hayatıyla konuşulduğu dönemde bile anne olmak için nasıl yanıp tutuştuğunu kimseden saklamıyordu.

Sonunda dördüncü nişanlısıyla evlendi ve çocuk hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Bu arada Paris Hilton, kocası Carter Reum, oğlu Phoenix ve kızı London ile birlikte çekilen bir aile pozunu da sosyal medya sayfasından paylaştı. Hatta su pozda Paris'in minik köpeği de yer aldı. Köpek dahil bütün ailenin anı kareli pijamalı giymiş olduğu da dikkatlerde kaçmadı.

Hilton paylaşımında "2023'ün başında şu anda hissedeceğim mutluluğu ve minnettarlığı  asla hayal edemezdim" diye yazdı.

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#Paris Hilton#Carter Reum#Hollywood

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