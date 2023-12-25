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Dosta düÅŸmana gövde gösterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir çocuk daha!

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#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi#Prens William#Kate Middleton
Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 25, 2023 16:45

Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n Ã¼lke deÄŸiÅŸtirmesi, ardÄ±ndan ailesini bombardÄ±mana tutan Harry'nin Spare (Yedik) adlÄ± kitabÄ±, birlikte hazÄ±rlanan TV programÄ±nda aileye yÃ¶nelttikleri aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler... Hepsinin Ã¼stÃ¼ne KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ derken Ä°ngiliz kraliyet ailesi hiÃ§ kolay bir yÄ±l geÃ§irmedi. Son olarak da Omid Scoobi'nin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Endgame adlÄ± kitabÄ±n Hollanda baskÄ±sÄ±nda Kral Charles ve Galler Prensesi Kate'e yÃ¶neltilen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k eleÅŸtirileri derken zorlu gÃ¼nler bitmek bilmedi.

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AÄ°LE GÃ–VDE GÃ–STERÄ°SÄ° YAPTI
Prens Andrew aleyhinde daha annesi Ã¶lmeden aÃ§Ä±lan taciz davasÄ±nÄ± ve bu iÅŸten yakayÄ± son anda para Ã¶deyerek kurtarmasÄ±nÄ± saymadÄ±k bile.Â Â Â KÄ±sacasÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesi bu son bir yÄ±lÄ± hiÃ§ kolay geÃ§irmedi.

Ama ÅŸimdi onlar iÃ§in birlik zamanÄ± geldi... En azÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte!Â 

Aile Ã¼yeleri bugÃ¼n dÃ¼zenlenen Noel ayinini de bunun iÃ§in bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirdi. Ä°ngiliz kraliyet ailesi,Â Sandringham'da kelimenin tam anlamÄ±yla bir gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±.

Kral Charles ve KraliÃ§e Camilla baÅŸta olmak Ã¼zere neredeyse tÃ¼m aile omuz omuza halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve olup bitenlere raÄŸmen birlikte olduklarÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ailenin geleneksel olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Noel ayinine gidenler arasÄ±nda elbette Charles ile Camilla baÅŸÄ± Ã§ekti.

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OnlarÄ±n hemen ardÄ±ndan Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate, yanlarÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± geldi.

Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

BOÅžANDIÄžI KARISI BÄ°LE ORADAYDI
Ailenin Prens Harry ile birlikte en sorunlu Ã¼yesi olan Prens Andrew da yarattÄ±ÄŸÄ± skandallarÄ±n izleri silindikÃ§e rahatÃ§a halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Hatta boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Sarah Ferguson bile onun yanÄ±nda yer aldÄ±.

Eski Ã§iftin kÄ±zlarÄ± Eugenie ve Beatrice de eÅŸleri Jack Brooksbank ve Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte halkÄ± selamlayanlar arasÄ±ndaydÄ±.

KraliÃ§e'nin tek kÄ±zÄ± Prenses Anne, kocasÄ± Timothy Laurence, Anne'in ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Zara Tindall, eÅŸi Mark ve Ã§ocuklarÄ± da bu yÄ±l Kral Charles'Ä± destekleyen aile Ã¼yeleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Hatta daha Ã¶nceki yÄ±llarda bu tÃ¼r etkinliklere Ã§ok katÄ±lmayan KraliÃ§e'nin yeÄŸeni David Armstrong Jones da kÄ±zÄ± Margarita ile birlikte yÃ¼rÃ¼yenler arasÄ±ndaydÄ±.

BÃ¼tÃ¼n ailenin yÃ¼zÃ¼nde de uzun zamandÄ±r gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi bir ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler vardÄ±. Bu durum da yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde yine aileye yÃ¶nelik eleÅŸtirileriyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸen Prens Harry ve Meghan Markle'a karÅŸÄ± bir birlik gÃ¶sterisi olarak yorumlandÄ±.

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Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

GALLER AÄ°LESÄ° YÄ°NE BÃœTÃœN DÄ°KKATLERÄ° ÃœZERÄ°NE Ã‡EKTÄ°
Bu tÃ¼r etkinliklerde hep olduÄŸu Ã¼zere aile arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§ekenler de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate oldu. Ã‡iftin yanÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± da vardÄ±.

George ve Charlotte yÄ±llardÄ±r Noel ayinine katÄ±lÄ±p aileleriyle birlikte halkÄ± selamlÄ±yorlar. Bu deneyimi ilk kez geÃ§en yÄ±l yaÅŸayan en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± Louis ise bu yÄ±l ikinci kez etkinlikteydi.

Galler ailesi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda yine el eleydi. Prenses Charlotte annesinin elinde tutuyordu. YanÄ±nda artÄ±k 10 yaÅŸÄ±nda olan aÄŸabeyi bu kez kimsenin elini tutmadan yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Hemen arkalarÄ±nda Prens William ile kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis yer aldÄ±. Bu kez Louis'nin elinden tutan diÄŸer kiÅŸi ablasÄ± Charlotte deÄŸil kuzeni Mia Tindall oldu. Ä°ki kuzen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda bir yandan da gÃ¼lÃ¼mseyerek renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

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KÃ¼Ã§Ã¼k Louis'nin kareli pantolonu ise dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Eskiden bu tÃ¼r etkinliklerde haÅŸarÄ±lÄ±klar sergileyen Louis'nin bu kez daha durgun ve uslu olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Yeri gelmiÅŸken Louis ile gÃ¼lerek yÃ¼rÃ¼yen kuzeni Mia'nÄ±n Zara ve Mark Tindall'Ä±n 9 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Yine bir kÃ¼Ã§Ã¼k not Prens William ile halasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olan Zara Tindall Ã§ocukluklarÄ±ndan bu yana Ã§ok iyi geÃ§iniyor. Kendileri gibi ÅŸimdi de Ã§ocuklarÄ± birlikte bÃ¼yÃ¼yor.

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Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

KÃ¼Ã§Ã¼k Louis'nin yanÄ±nda bu kez ablasÄ± Charlotte deÄŸil kuzeni Mia Tindall vardÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n da tÄ±pkÄ± anne ve babalarÄ± gibi iyi geÃ§indiÄŸi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â 

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Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

Charles ile Camilla bÃ¼tÃ¼n aileyi arkalarÄ±na alÄ±p kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±.

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Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

Ailenin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan Ã¼yelerden biri olan Andrew'nun eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson da eski gÃ¼nlerdeki gibi yine aileyle birlikte ayine katÄ±ldÄ±.Â 

Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

BugÃ¼nle ilgili dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri Mia'nÄ±n hep George, Charlotte ve Louis ile yan yana olmasÄ±ydÄ±.Â 

Dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±lar.. Eski eÅŸler bile oradaydÄ±... Fazladan bir Ã§ocuk daha

KÃ¼Ã§Ã¼k Prens Louis bugÃ¼n neredeyse hiÃ§ haÅŸarÄ±lÄ±k yapmadÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nOÄŸlunun kime benzediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.... MeÄŸer kendi kopyasÄ±nÄ± doÄŸurmuÅŸOÄŸlunun kime benzediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.... MeÄŸer kendi kopyasÄ±nÄ± doÄŸurmuÅŸHaberi görüntüle

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#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi#Prens William#Kate Middleton

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