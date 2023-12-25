Eski elbiselerin hepsi şimdi çöpte... Giyinmeyi prenses olunca öğrendi

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Elbette aşık olan herkesin hayatı değişir ama büyük olasılıkla hiçbir değişim onun yaşadığı kadar değildir.

Çünkü o örneğine masallarda rastlanacak türden bir aşk hikayesinin kahramanı oldu... Ülkesinin gelecekti kralıyla birbirlerine gönül verdiler.

Yıllar sonra masal mutlu sona ulaştı... İki genç evlendi ardından da üç çocuk sahibi oldu. Elbette Prens için de bir değişimdi bu.

Ama o zaten bu ortamda dünyaya gözlerini açıp büyüdüğü için o kadar da yabancılık çekmedi. Asıl değişimi yaşayan karısıydı...

Öyle ya da böyle genç kız, o değişime herkesi şaşırtacak kadar büyük bir ustalıkla uyum sağladı. Yine de geçmişteki hayatı da geçmişteki halleri de hiç unutulmadı.

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2023 YILINA BU KIYAFETLERLE DAMGA VURDU

Elbette anladınız Kate Middleton ile Prens William'dan söz ettiğimizi.... 2011 yılında evlenen çift, bugün üç çocukları ve yeni görevleriyle dışarıdan bakanların özendiği bir hayat sürüyor.

Kraliçe'nin ölümünden sonra Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını alan çiftin görevleri de arttı, bunun sonucu olarak görünürlükleri de.

Elbette onlar için konuşulacak, söylenecek çok ayrıntı var. Ama bu kez konumuz Galler Prensesi Kate'in giyimi, kuşamı.

Çünkü 41 yaşındaki Kate, bir masal prensesi olarak algılanmasının yanı sıra bir stil ikonu olarak da kabul ediliyor. Üzerine giydiği kıyafetler kelimenin tam anlamıyla dakikalar içinde yok satıyor. Takıları ve diğer aksesuarları da öyle.

Her yıl geleneksel olduğu gibi bitirmek üzere olduğumuz bu yıl da moda uzmanları Kate'i bir stil ikonu olarak ele aldı.

Onun 2023 yılına damgasını vuran en çok konuşulan bazılarını güzel taşıdığı bazıları da ağır şekilde eleştirilen kıyafet tercihlerini masaya yatırdı.

Biz de bunları bir hatırlayalım istedik... Tabii bir de kraliyet ailesine resmen katılmadan önce de ufak ufak ısınma turları attığı dönemde giydiklerine de bir göz atmayı da unutmadık.

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Çünkü o zamanlar sadece kendi beğenisine ve anlayışına göre giyinen Kate, aileye katıldıktan sonra giyimi kuşamı da değişti.

EN TARTIŞMALI ELBİSE

Kate Middleton'ın bu yıl en çok konuşulan ve eleştirilen kıyafeti İngiliz sinemasının Oscar'ı olarak nitelendirilen BAFTA'da giydiği oldu.

Aslında bu beyaz elbiseyi daha önce de yine aynı ödül töreninde giymişkti Kate. O zaman gelmiş geçmiş en güzel kıyafetlerinden biri olarak nitelendirilmişti.

Bu yıl ise o elbisenin üzerinde bazı ufak değişiklikler yapılmıştı. Omuz kısmına bir ayrıntı eklenmişti. Aslında elbisenin bu yeni hali de güzeldi güzel olmasına. Ama bir ayrıntı vardı ki zaten eleştiriler de bu yüzden geldi.

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Kate elbisesini siyah ve uzun eldivenlerle tamamlamıştı. İşte o kısım ağır eleştiriler aldı. O eldivenlerin, güzelim elbisenin bütün "havasını" söndürdüğünü ileri süren çok sayıda kişi oldu. Moda eleştirmenleri de bu görüntüye düşük not verdi.

O gece Kate'in taktığı küpelerin de kıyafete uygunsuz bulunduğunu hatırlatalım.

Kate aynı elbiseyi 2019 yılındaki BAFTA töreninde bu şekilde kullanmıştı. Bu da o zamana kadarki en güzel ve şık görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.





DÜĞÜNÜN EN ŞIK KONUKLARINDAN BİRİ

Gelelim Kate'in bir başka çok konuşulan kıyafet seçimine. Yılın kraliyet düğünü Ürdün'de yapıldı. Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın en büyük çocuğu Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif haziran ayında evlendi. Gelinin giydiği iki farklı gelinlik ayrı bir değerlendirme konusu. Biz yine Kate'e bakalım.

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O düğün aynı zamanda bir monarşi zirvesi havasında geçti. Dünyanın dört bir yanından kraliyet aileleri Amman'da buluştu.

Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William da konuklar arasındaydı. Kate, gündüz saatlerinde yapılan nikah için ten rengi bir elbise seçti.

Gittiği her ülkenin koşullarına uygun giyinmesiyle bilinen Kate bu tarzını yine bozmadı. Uzun kollu ve hiçbir dekoltesi olmayan bir kıyafet giydi.

Orijinalinde elbisenin etek kısmında bir bölüm şeffaftı ancak o ayrıntı Kate için daha kapalı hale getirildi. Öyle ya da böyle kıyafeti taşıma biçimiyle Kate tam not aldı.

DÜĞÜN KIYAFETİ PIRILTILIYDI: Akşam yapılan düğünde ise yeşil rengini daha önce giydiği pırıltılı ve yine aynı renk elbiseyi tercih etti Kate. Görüntüsünü de kayınvalidesi Prenses Diana ile özdeşleşen tacı ile tamamladı. Kulaklarında ise Kraliçe 2. Elizabeth'in küpeleri vardı.

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BACAK ŞOVU YILA DAMGA VURDU

Kate Middleton'ın yıla damga vuran kıyafetlerinden ikisi Güney Kore lideri ve eşinin Londra ziyareti sırasında giydikleri oldu.

Karşılama sırasında aslında daha önce bir Noel konserinde giydiği kırmızı elbise ve aynı renk mantoyu giydi. Üzerine eklediği bir pelerin ve geniş kenarlı şapkayla elbisesine farklı bir hava verdi Kate.

O elbisenin bu kadar konuşulmasının nedenine gelirsek... Otomobilden inerken sergilediği bacak şovdu o ayrıntı. Normalde bu tür durumlarda gayet dikkatli davranan Kate bu kez belki bilerek belki bilmeyerek eteğin dizlerinin üzerine kadar çıkmasına engel olmadı.

Bu kadar uzun ve kat kat giysinin nasıl olup da Kate'in bacaklarını ortaya çıkardığı tartışma konusu oldu.





TAKTIĞI TAÇ ROL ÇALDI

Aynı günün akşamında Buckingham'daki resmi yemekte ise omuz kısımları pırıltılarla süslü beyaz bir elbise giydi. Başındaki taç ise o etkinliğe damgasını vurdu. Çünkü Kraliçe Elizabeth'in annesine ait olan Strathmore Gül Tacı, neredeyse bir asır sonra ilk kez gün yüzüne çıkmıştı.

BİR DEĞİŞİK ELBİSE

Kate'in bu yıl en çok konuşulan elbiselerinden birini de geleneksel olarak gerçekleşen gala gecesinde giydi.

Kol ayrıntısıyla dikkat çeken bu elbise Kate'in eltisi Prens Harry'nin aileye ilk katıldığı yıllarda Prens Harry ile çıktığı Fiji gezisine giydiği bir başka elbiseye benzetildiği için çok konuşuldu. Bunun Kate'in yıl içinde en çok eleştirilen seçimlerinden biri olduğunu hatırlatalım.

Herkes Meghan'ın hamileyken giydiği bu elbiseyi hatırladı.





BEYAZ ELBİSENİN FARKLI RENGİ

Şimdi gelelim Kate'in bu yıla damga vuran bir başka elbisesine, Bilindiği gibi geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı. Ama ülkede savaş sürdüğü için yarışmaya onlar adına İngiltere ev sahipliği yaptı. Yarışma gecesi açılışına damga vuran kişi ise Kate Middleton oldu.

Önceki yıl Noel konserinde piyano çalan Kate bu tanıtım filminde de yine aynı sürprizle kamera karşısına çıktı.

Ama bu kez olay onun piyano çalması değildi,, Üzerindeki elbiseydi. BAFTA gecesinde giydiği elbisenin mavi rengini giydi Kate. Sonuç olarak yarışmayı da yarışmanın birincisini de gölgede bıraktı.

BU GÖRÜNTÜ HAFIZALARDAN SİLİNMEZ

Gelelim Kate'in bu yıla gerçekten silinmez şekilde damgasını vuran kıyafetine. Kral Charles'ın taç giyme törenindeki görüntüsü uzun süre akıllardan çıkacak gibi değil elbette.

Galler Prensesi konumunu vurgulayan bir pelerin içine beyaz bir elbise giyen Kate genellikle yaptığının aksine saçlarını açık bırakmamış topuz yapmıştı.

O görünümün en çok konuşulan yanı ise tacıydı. Aslıda bu ailenin koleksiyonundaki taçlardan biri değildi.

Özel olarak tören için hazırlanan ve çiçek motifleriyle süslü el yapımı bir taçtı bu. Daha da önemlisi o taç ailenin onca değerli tacından daha fazla ilgi çekti.

Bu arada küçük bir not... Kate'in tacının bir benzeri de kızı Charlotte için hazırlanmıştı.





HAYATI GİBİ TARZI DA DEĞİŞTİ

Kate Middleton sıradan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. St. Andrews Üniversitesi'nde okurken de Prens William ile tanıştı. İnişli çıkışlı ilişkileri sonunda evliliğe uzandı.

Prens ile ilişkisi ortaya çıktığı andan itibaren Middleton basının ilgi odağında. Elbette o zamanlarda yaşına ve kendi anlayışına uygun giysiler tercih ediyordu. Tabii ki bugünkü gibi ünlü markalardan giyinmiyordu. Danışmanlardan fikir almıyordu.





Kate aileye katıldığı ilk dönemlerde mini etek tutkusunu sürdürüyordu. Fakat birkaç kez rüzgarın azizliğine uğrayınca Kraliçe bu işe el attı. Kate'in dekolteleri kapandı, etek boyu uzadı. artık konumuna daha uygun giyiniyor.