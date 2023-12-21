Belki de 'bacak şovunun' nedeni buydu...İhanetin gölgesi üzerlerinden silinmiyor: O kadını bir daha görmeyeceksin!

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KOMŞUNUN EŞİYLE YASAK AŞK İDDİALARI BİTMEK BİLMİYOR

Dışarıdan bakıldığında üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. Zaten gelecekteki konumları için de böyle olmak zorunda.

Fakat yine de bazı insanlar bu pırıltılı görüntünün arka planını merak etmeden, kurcalamadan duramıyor.

Bunun nedeni ise William'ın Kate'i üstelik de en küçük çocukları Louis'ye hamileyken aldattığı iddiaları.

Dahası adı William ile aşk söylentilerine karışan kadın da çiftin bir dönem yakın aile dostluğu yaptığı komşusu. Ki bu eski komşu hala İngiliz kraliyet ailesine çok yakın bir konumda.

Prens'in kaçamak görüştüğü Rose Hanbury, bir soylu olan Cholmondoley Markisi David'in karısı. Bu arada David'in Kral Charles'ın çok yakın çalışma arkadaşı olduğunu, çocuklarından birinin taç giyme töreninde Charles'ın torunuyla birlikte görev aldığını da hatırlatalım. Sonra da William, Kate ve Rose ile ilgili bitmek bilmeyen söylentilere dönelim.

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YOKSA HARRY İLE MEGHAN MI YAYIYOR BU SÖYLENTİLERİ?

Öncelikle şunu söyleyelim ki bazı kişiler bütün bu ihanet söylentilerini aileden olaylı şekilde ayrılan Prens Harry ile karısı Meghan Markle'ın ortaya attığına inanıyor.

Yani bu onların uydurması. Doğrudan onlar olmasa bile hayranlarının böyle söylentiler çıkarabileceğini öne sürenler de var.

Ama diğer yandan bir zamanlar yan yana konutlarda oturan ve sıkı fıkı görüşen Kate, William ile Rose, David çiftlerinin dostluğunun bıçakla kesilmesi gerçeği de var.

Son bir gelişmeye göre de birkaç ay önce Kate ile William, Rose ve David'in konutunda kalabalık bir yemeğe ve sonra da bir müzik festivaline katıldı.

Kısacası bu olayda bir adım ihanetin gerçek olabileceğini düşündürürken bir sonraki adım tamamen gerçek dışı olduğunu gösteriyor. Durum gerçekten net değil bir başka deyişle.

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Fakat eğer Kate kocasının böyle bir ihanetle adının anılmasından bıktıysa bundan kurtuluşu yok. Çünkü Rose'un kocası David artık Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri.

Bütün önemli olaylarda gerekirse karısı Rose ile birlikte yer alıyor David. Bir başka deyişle Kate'in Rose'u çevresinden tamamen yok etmesinin olanağı yok.

Bugünlere kadar uzanan iddialar böyle. Fakat son günlerde ortada dolaşan başka bir söylenti daha var. Dedik ya...

Bu olay öyle kolay kolay unutulacak ve yeri doldurulacak bir olay değil. Bu son söylentiye göre William, Rose ile görüşmeyi kesti. Çünkü karısı Kate bu konuda onu uyardı. Kate'ten gelen bu uyarının ardından da William, Cholmondoley ailesiyle iletişimini tamamen kesmek zorunda kaldı.

YASAK AŞK HAMİLEYKEN BAŞLADI İDDİASI

İddialara göre William ile Rose'un arasındaki bu arkadaşlıktan öte ilişki Kate'in üçüncü bebeği Louis'ye hamileliği sırasında başladı. Yıllarca aile dostu olan ikilinin ilişkisi o dönemde yön değiştirdi.

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Bunun nedeni de yine bazı iddialara göre Kate ile William'ın evliliğinin öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz olmaması.

Bazı kraliyet uzmanlarının da anlattığına göre Galler çifti kapalı kapılar ardında çok ateşli kavgalara tutuşuyor. Bunların bazıları her evli çiftin yaşayacağı tartışmalar. Ama bazıları bunu da aşıyor. Ama her şey kontrol altında tutuluyor.

Sonuç olarak Kate ile William, bu iddiaların ortaya çıkmasından kısa süre sonra Anmer Hall'da Rose ve David'e yakın yaşadıkları konuttan taşındılar.

O dönemde başka gerekçeler açıklansa da çiftin taşınmasının asıl nedeninin bu yasak ilişki söylentileri olduğu konuşulmuştu.

Özetlemek gerekirse Rose ile William arasında gerçekten bir ilişki olup olmadığının net kanıtı yok. Her adım başka soru işaretlerini arkasından getiriyor.

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Diğer yandan babası Charles'ın, annesi Diana'yı aldatarak hem onun üzerinde hem de kendileri üzerinde etkisi silinmeyen travmalara yol açtığını yaşayarak gören William'ın kendi çocuklarına bunu yapmayacağı konuşuluyor.

Kate Middleton'ın geçen ay Güney Kore Devlet Başkanı ile eşi için düzenlenen resmi karşılama töreninde yaptığı bu bacak şovu da iddiaların yeniden alevlenmesine bağlanmıştı. Sosyal medyada birçok kişi "Elbisesinin eteği de paltosu da yeterince uzun. Mini etekle bile böyle bir hata yapmayan Kate belli ki bunu birilerine mesaj vermek için bilerek yaptı" yorumunu yaptı.

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YASAK AŞKTAN ÇOCUK OLDUĞU BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Rose Hanbury'nin kim olduğuna bir bakarsak... 2009 yılından bu yana Cholmondoley Markisi David Rocksavege ile evli.

Kocası ile arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Rose 39 yaşında... Kocası David ise 63 yaşında. Çiftin ikiz erkek çocukları ve bir de kız çocuğu var.

Çocuk demişken... Yine geçtiğimiz yaz aylarında çıkan başka bir söylentiyi de hatırlayalım... Bir tür bomba etkisi yapan iddialara göre Rose ile David boşanmak üzereydi.

Nedeni de kızları Alice'in aslında bu evlilikten dünyaya gelmediği iddiasıydı. Bu söylentilere göre Alice'in babası David değil eski komşusu William idi.

Ama elbette öyle boşanma gibi bir durum gerçekleşmedi.

SORULARIN NET YANITI YOK

David'in konumundan dolayı İngiliz kraliyet ailesiyle de çok yakınlar. Cholmondoley Markisi David, Charles'ın da bir numaralı çalışanlarından.

Ama ne olursa olsun görünüşe göre bütün bu iddiaların sonu gelmeyecek. Birkaç ayda bir tekrar tekrar ortaya çıkacak. Gerçeğin ne olduğu da çok uzun yıllar herkesin kafasını kurcalayacak.