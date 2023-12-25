Ses yarışmasında tanışmışlardı: Şarkı söyleyeceğim diye kocama saygısızlık yapmam!

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Zaman zaman tanık oluruz... Bir oyuncu, evliliğine zarar gelmesini istemediğinden eşinin hoşlanmayacağını bildiği sahnelerin yer aldığı filmleri reddeder.

Ya da ileri bir gün çocuklarının o sahneleri görebileceğini düşünerek yapar bunu. Ona göre kariyerinde başarı sağlamak için her yola adım atılabilir" diye bir yaklaşım yoktur.

İşte şimdi böyle bir ünlüyü anlatacağız size. Bu ünlü, bir oyuncu değil bir şarkıcı. Ama kocasını çok sevdiği ve ona saygısızlık etmek istemediği için bir başkasıyla aşk şarkılarında düet yapmak istemiyor.

Bunun nedenini de "Kocam bu saygıyı hak ediyor" diyerek anlattı bu yıldız. Gelin bakalım kim bu ünlü.

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Genç çift, birbirlerine rakip oldukları American Idol adlı yarışmada tanışmıştı. Sonuçta biri üçüncü, diğeri dördüncü oldu. Ama aradıkları aşkı orada buldular. Bu durumu da "Büyük ödülü kazandık" diye yorumladılar.

Bu ünlü şarkıcı seslendirdiği country şarkılarıyla tanınan Gabby Barrett. Aslında henüz 27 yaşında olan Barrett için kariyer anlamında yapılacak çok şey yani söylenecek çok şarkı var.

Ama o bu konuda bile kendine bir sınırlama getirdiğini saklamıyor. Bunu yapmaktaki amacı evliliğini tehlikeye atmamak.

Kendisi gibi şarkıcı olan kocası Cade Foehner ile mutlu bir evlilik sürdüren Barrett, buna gölge düşmemesi için de bazı içeriklere sahip şarkıları bir başkasıyla birlikte seslendirmeyeceğini yani düet yapmayacağını söyledi.

Gabby Barrett, bu ilginç açıklamayı konuk olduğu Unexpected Witn Hannah Love adlı podcast yayınında yaptı.

Barrett, bir başka erkek şarkıcıyla aşk şarkısı seslendirmeyi kocasına saygısızlık olarak gördüğünü söyledi.

Genç şarkıcı "Bazı aşk şarkıları var ki sözleri gerçekten çok samimi. Ben bu şarkılarda bir başka erkek şarkıcıyla düet yapmayacağım. Kocam bu saygıyı hak ediyor" diye konuştu.

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Barrett'ın söylediğine göre şarkıların da bir ruhu var. Yani onları sadece seslendirdiği birer şarkı olarak görmüyor.

Ayrıca inanışına göre söylediği her şarkı ona bazı yükümlülükler de getiriyor. Bazen bu şarkılardan birini sahnede başka bir erkek şarkıcıyla birlikte seslerdirmek gerekebiliyor.

Kimi zaman sahnede iki şarkıcının yarattığı dinamikler de bazı mesajlar veriyor seyirciye. Barrett, işte bu yüzden kocasından başka biriyle aşk şarkısı seslendirmeye hiç sıcak bakmıyor.

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Genç şarkıcı her ne olursa olsun mutlu evliliğini tehlikeye atmayacağının altını çizdi. "Kocam bunu hak ediyor" diye konuştu.

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Programda bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü genç şarkıcı "Eğer başka bir adamla sahnede böyle bir aşk şarkısı söylersem kocam bundan rahatsız olur mu?.. Muhtemelen olur."

Genç şarkıcı devamında da şunları söyledi: " Kocama saygı duyuyorum ve onu çok seviyorum. Bir başkasıyla düet yapmak uğruna da evliliğimi tehlikeye atmayacağım.

Her ikisi de 27 yaşında olan Barrett ile Foehner, 2018 yılında American Idol adlı ses yarışmasının 16'ncı sezonunda birbirleriyle rakipti.

O sırada tanıştılar ve flört etmeye başladılar. Sonuçta biri yarışmayı üçüncü, diğeri de dördüncü olarak tamamladı. Ama söylediklerine göre yine de büyük ödülü kazanmış gibi hissettiler.

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Çünkü aradıkları aşkı yani birbirlerini bulmuşlardı. Sonunda 2019 yılında yani tanıştıktan bir yıl sonra nişanlandılar. Aynı yıl da evlendiler.

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2019 yılında evlenen çift, o zamandan bu yana üç çocuk sahibi oldu. En küçük çocukları geçtiğimiz ayın sonlarında dünyaya geldi.

Sadece dört yıl içinde üç tane çocuk sahibi olan çift, birlikteliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Kimi zaman da aynı sahneyi paylaşıp düet yapıyorlar.

Barrett'ın kocasından başka biriyle aşk şarkısı seslendirmeyeceğine dair sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Onun bu fedakarlığını destekleyenler olduğu gibi bunun sağlıklı olmadığını savunanlar da çıktı.

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Bunlardan bazıları "Bu evlilik komik görünüyor. Eğer bir ilişkiyi sürdürmek için kendinize bazı kısıtlamalar getiriyorsanız bu adam sizi hak etmiyor demektir" diye yorum yaptı.

Bu arada Barrett'in kocasının kendine güvensiz bir kontrol delisi olduğunu savunanlar da çıktı. Bazı kullanıcılar da "Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Herhangi birisi kendini kısıtlayan birini nasıl çekici ya da romantik bulabilir?" diyerek görüşünü belirtti.