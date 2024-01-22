Ünlü çiftin kızı şimdi ne istese oluyor... Ama büyüyünce çalışmazsa tek kuruşu olmayacak... Çocuklara miras yok!

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Bu sözler gencecik yaşında başladığı sinema kariyerini ilerleyen yıllarda da başarıyla sürdüren bir güzel ve ünlü yıldıza ait..

Cümlesinin geri kalanına gelince... Yıllar önce birlikte kamera karşısına geçtiği o meslektaşıyla birbirlerini tekrar gördüler.

İşte o gece de aşk çanları çalmaya başladı... Zaten üç yıllık romantik ilişkinin ardından da soluğu nikah masasında aldılar. Şimdi iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

ÖNCE İŞ ARKADAŞI SONRA HAYAT ARKADAŞI: ÇOCUKLARINI SAKLIYORLAR

Bu kısaca anlattığımız Ashton Kutcher ile Mila Kunis'in kısa öyküsü.. Onların aslında romantik ilişkilerine, tanıştıktan ve birlikte uzun süre çalıştıktan sonra nasıl başladıklarına birazdan değineceğiz. Ama şimdi konumuz başka.

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2015 yılından bu yana evli olan Mila Kunis ile Ashton Kutcher bu arada iki çocuk sahibi oldu. Büyük çocukları Wyatt Isabelle 10, küçük çocukları Dimitri Portwood ise 7 yaşında.

Kunis ve Kutcher aile hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamak istemiyorlar aslında. Özellikle de çocuklarını kamera karşısına çıkarmamaya çalışıyorlar.

Ama hem bu kadar ünlü olup hem de Los Angeles gibi çok göz önünde bir yerde yaşayınca kameralardan tamamen kaçmak da pek mümkün olmuyor. Bunun bir örneği de geçtiğimiz gün yaşandı.





İZCİ GRUBUNUN TOPLANTISINA GÖTÜRDÜLER: Kutcher ve Kunis, kızları Isabelle'İ izci grubunun toplantısına götürdü. Onlar göze fazla batmamaya çalışsalar da bunu tam olarak başaramadılar. Paparazzi objektifleri ünlü çiftle ilgili en ufak ayrıntıyı bile yakaladı..

ÇOCUKLARA MİRAS YOK

Ünlü olmaları ve aşk öykülerinin ilginçliği bir yana Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın çocuklarının bunca ilgi çekmesinin başka bir nedeni daha var.

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Çünkü ünlü çift birkaç yıl önce iki çocuklarıyla ve onların geleceğiyle ilgili çok konuşulan açıklamalar yapmıştı.

Bunlardan biri mirasla ilgiliydi. Bir radyo programına katılan Ashton Kutcher, her ne kadar ileride gerektiğinde onlara maddi yardımda bulunacak olsalar da iki çocuklarına miras bırakmayacaklarını söyledi.

Bunun nedenini de şöyle açıkladı Kunis: “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi.

Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

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HER GÜN DUŞ ALDIRMAK DA YOK

Görünen o ki Kunis ve Kutcher, iki çocuklarını büyütürken birçok kişiden farklı bir teknik uyguluyor. Kunis katıldığı bir programda Isabella ve Dimitri'yi her gün yıkamadıklarını söylemişti.

Güzel oyuncu, Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi.

Kunis bu konudaki uygulamasının temelinin Ukrayna'da geçirdiği çocukluk yıllarına dayandığını da sözlerine ekledi.

"Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi. Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

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Güzel oyuncu, Isabelle ve Dimitri içi için de kendi çocukluğundaki bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti.

Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" diye sözlerini sürdürdü.





'BAŞTA NİYETİM CİDDİ DEĞİLDİ... SADECE ONUNLA 'TAKILIYORDUM'

Mila Kunis de katıldığı bir programda kocası Kutcher ile başlarda ciddi bir ilişkileri olmadığını söyledi.

Kunis "Aslında bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum, başım belaya girebilir. Takılmaya başladığımız dönemde ikimiz de benzer konuları olan filmlerde rol alıyorduk. Aslında böyle şeylere dikkat etmeli ama biz etmedik. El sıkıştık ve tamam, eğlenelim dedik. Gerçekten de filmde yaşadığmız gibi bir şey oldu. Başta ne uzun bir ilişkimiz olsun ne de evlenelim diye düşündük."

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UKRAYNA'DA DOĞDU

Tam adı Milena Markovna Kunis olan Mila Kunis, 1983 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti.

Küçük bir yıldız olarak ünlenen Mila Kunis, Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmin yıldızı Macaulay Culkin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.

ESKİ EVLİLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Ashton Kutcher ise kendisinden yaşça büyük Demi Moore ile yaptığı evlilikle konuşulmuştu. Kutcher ile Moore, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2013 yılında olaylı bir şekilde sona erdirdi. O dönemde Kutcher'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.

ASLINDA YILLARDIR BİRBİRLERİNİ TANIYORLARDI

Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, 1998'de birlikte tanıştıkları bir programda tanıştı. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, 'That '70s Show’ adlı dizide, iki sevgiliyi canlandırdı.

Kunis o sırada henüz 14 yaşındaydı. Çekimler bittikten sonra yolları ayrıldı ve uzun süre görüşmediler: Ta ki yıllar sonra bir ödül töreninde karşılaşıncaya kadar.

O ödül törenine kadar Kulis'in başından tam 8 yıl süren bir ilişki geçti. Kutcher da Demi Moore ile 8 yıllık evliliğini noktalama kararı aldı.

Katıldığı bir radyo programında, "Kulisteydim. Etrafıma bakınırken, çok karizmatik bir adama takıldı gözlerim. Tuhaf bir enerji hissettim. Yüzünü döndüğünde, Ashton olduğunu anladım" diyor Kulis, ne kadar heyecanlandığının altını çizerek. Çiftin 2012 yılında başlayan ilişkisi, üç yıl sonra evlilikle taçlandı. İki çocuklarıyla birlikte mutlu bir birliktelik yaşıyorlar.