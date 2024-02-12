Meğer kral babasından özür bekliyormuş: Bu hikâyede kurban edilen benim!

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Ancak Harry’nin İngiltere yolculuğu sadece 24 saat sürdü. Ve küskün prens eşi Meghan Markle ve çocuklarından çok ayrı kalamayıp hemen ABD’ye geri döndü.

Harry’nin kanser olduğu ortaya çıkan babası Charles ile sadece 45 dakika görüştüğü ve küs olduğu ağabeyi, Galler Prensi William ile bırakın barışmayı yüz yüze bile gelmediği ortaya çıktı.

Charles kanser olduğu açıklandıktan sonra ilk kez görüntülendi... Kral, eşi Camilla ile pazar günü,şu anda kaldığı Sandringham'da kiliseye gitti

Harry ve eşi Meghan Markle, 2020'nin başlarında İngiltere'den ABD'ye taşındıklarında Kraliyet Ailesi'nin kıdemli çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldılar.

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BARIŞMA UMUTLARI BAŞKA BAHARA KALDI

Ancak Prens'in babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William'la olan ilişkisi, her şeyi anlattığı anı kitabı Spare'de kraliyete karşı bomba gibi iddialarda bulunmasının ardından tam olarak dibe vurmuş görünüyor.

Harry, babasının kanser olduğunu öğrenir öğrenmez İngiltere'ye geldi... Bu da ailenin barışma yolunda adım atabileceğine yoruldu: Ancak küskün prens 24 saatte ABD'ye geri döndü ve William'la da görüşmedi

Geçtiğimiz hafta Harry, Kral'a kanser teşhisi konulduğunu öğrendikten sonra apar topar İngiltere'ye gitti ancak baba-oğul arasındaki görüşmenin sadece 45 dakika sürdüğü ve prensin yaklaşık 24 saat sonra Los Angeles'a döndüğü bildirildi.

Kraliyet uzmanı Duncan Larcombe, verdiği demeçte, ikili arasındaki ilişkilerde olası bir düzelme hakkında konuştu ve ileriye dönük bir yol olup olmadığını açıkladı ve "Buradaki itici güç Harry olmalı” dedi.

Öte yandan basına yansıyan haberlerde Charles’ın hastalığı konusunda kamuoyuna açıklama yapılmadan önce oğlu Harry’yi aradığı ve ona bizzat haber verdiği söylenmişti. Harry'nin plansız ziyaretinin babası Charles'ı kızdırdığı iddia edildi

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ACİL İNGİLTERE YOLCULUĞU MEĞER KRALI SİNİRLENDİRMİŞ

Bu yüzden de Harry’nin acil şekilde İngiltere’ye gelmesi onun düşünceli, hayırlı oğul gibi görünmesine yardımcı oldu. Ancak Harry ABD’ye döndükten sonra ortaya başka bir iddia atıldı.

Sussex Dükü’nün bu ziyaretinin haberli olmadığı, aniden İngiltere’ye gelen Harry’nin babasıyla görüşmeye çalışmasının tedavi programı başlayan Charles’ın takvimini bozduğu ve kralın da buna çok sinirlendiği iddia edildi.

Üstelik baba oğlu uzun zaman sonra bir araya getiren bu ziyaretin 45 dakika değil sadece yarım saat sürdüğü söylendi. Harry'nin tüm bu olup bitenlere bakıp kendisini bir kurban olarak gördüğü ve ne babasından ne de William'dan özür dilemeye niyeti olduğu söyleniyor: Hatta Sussex Dükü kabahati babasında görüyor ve kraldan özür bekliyor

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"BEN ÖZÜR DİLEMEM O DİLEYECEK"

Ortaya atılan bir diğer dikkat çekici iddia da Harry’nin babasının deyim yerindeyse “ayağına gitmesine” rağmen kendini yaşanan şeylerle ilgili olarak bir “kurban” gibi hissettiği ve babası Charles’tan bir özür beklediği.

Kraliyet kaynakları "Harry hafif bir suçluluk hissedebilir ama yine de kendini kurban gibi hissediyor" diyor ve aile içindeki bu kavganın bitmesinin ancak Charles’ın ilk adımı atmasıyla mümkün olabileceğini söylüyor.

Öte yandan aynı kaynaklar, istenmeyen gelin ve Harry’yi ailesinden koparan kişi olarak damgalanan Meghan'ın oynadığı oyunların tutmadığını, Sussex Düşesi’nin "zor durumda" hissettiğini ve Kraliyet Ailesi ile gergin ilişkileri onarmak için ilk adımı atmaya hazır olmadığını iddia ediyor.

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"KAPI AÇIK AMA TOP ONLARIN SAHASINDA"

Harry daha önce bir aile uzlaşması umudunu dile getirmiş ve geçen yıl bir televizyon röportajında şöyle demişti "Kapı her zaman açık. Top onların sahasında."

Kraliyet ailesinde birbiriyle küs olan herkes karşı taraftan özür bekliyor... Hal böyleyken aileyi parçalayan kavgaların bitmesi de zor görünüyor

Ailesiyle artasının düzelmesi ve 4 yıldır devam eden bu kavganın bitmesi için, ilk adımı babası Charles ve ağabeyi William’ın (ve elbette dolaylı yoldan Kate Middleton’ın) atması gerektiğini düşünen Harry "Tartışılması gereken çok şey var ve umarım oturup bu konuyu konuşmaya istekli olurlar. Sessiz kalmanın işleri nasıl daha iyi hale getireceğini bilmiyorum" demişti.

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MEGHAN'IN BİR YARDIMI OLAMAZ

Kraliyet uzmanları Harry’nin bu konuda adım atmaya gönüllü olmaması bir yana eşi Meghan Markle’ın da eşine bu konuda destek vermeyeceğine eminler. Markle’ın devam eden anlaşmazlıkları sırasında Kraliyet Ailesi ile iyi geçinmek için çok fazla çaba sarf etmek istemediğine inanılıyor.

"Meghan kendini daha zor durumda ve kraliyet ailesinden daha uzak hisseden biri gibi görünüyor. Dışarıdan biri olduğu için ilk hamleyi yapabilecek ya da diğer kraliyet mensuplarının ulaşabileceği bir kişi değil."