Ağzı açıktı ama şarkısını söyleyemiyordu...Kafasıyla tuhaf hareketler yapmaya başladı: Bu hastalık yüzünden müziği bırakabilirim

HASTALIK YÜZÜNDEN KARİYERLERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Söz gelimi ünlü oyuncu Selma Blair, yakalandığı ve hemen her anını sosyal medyadan paylaştığı, hatta bir belgesele dönüşen MS hastalığı nedeniyle uzun bir süre kariyerine ara verdi. Bütün tedavi sürecini an be an paylaşan Blair, sonunda hastalığını kontrol altına almayı başardığında tekrar kamera karşısına çıktı ve bir dans yarışmasına katıldı.

Aynı şekilde onunla benzer kaderi paylaşan oyuncu Christina Applegate de yine MS hastalığına yakalandığını duyurdu ve kariyerinden tam olarak kopmasa da uzaklaştı.

Buna benzer şekilde MichaelJ. Fox'un çok uzun süredir Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor. Hatta Fox, bir anlamda bu hastalığın sözcüsü bile oldu.

MESLEĞİNİ BIRAKABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Şimdi buna benzer bir olay, müzik dünyasında yaşanıyor.Son dönemde kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ünlü bir söz yazarı, besteci ve şarkıcı, kısa süre önce teşhisini aldığı Tourette Sendromu yüzünden müziği bırakabileceğini açıkladı.

Birazdan genel hatlarıyla bakacağız ama Tourette Sendromu, bir tür nörolojik bozukluk ve kalıtsal. Bu hastalığa sahip olanların hayatı, istemsiz ve bir türlü kontrol altına alamadıkları ,tekrarlanan fiziksel ya da ses tikleri yüzünden zorlaşıyor. Yani bu sendroma yakalananlar kimi zaman yüzlerinde ya da bedenlerinin başka bölümlerindeki tiklerle kimi zaman da aralarında istemsizce küfür etmenin de bulunduğu ses tikleriyle boğuşmak zorunda.





ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI

Durumu kısaca özetledikten sonra gelelim hangi ünlünün bu hastalık yüzünden müziği bırakabileceğini söylediğine. O ünlü, son dönemde müzik dünyasında çok iyi bir çıkış yakalayan Lewis Capaldi.

Genç şarkıcı, kısa bir süre önce kendisine Tourette Sendromu teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Geçen şubat ayında Almanya'da verdiği bir konser sırasında da söz konusu hastalığın ataklarından birini yaşadı.

SAHNEDE ŞARKISINI SÖYLERKEN ATAK GELDİ

Tam sahnede şarkısını seslendirirken bir anda yüz bölgesinde, bir türlü hakim olamadığı tikler meydana geldi. Şarkısının bir bölümünü söyleyemeyen Capaldi'ye hayranları yardımcı oldu. Onun söyleyemediği bölümleri hayranları seslendirdi. Şarkı tamamlandı ama Lewis Capaldi de sahnede hatırı sayılır bir zorluk yaşadı.

Genç şarkıcı, yaptığı son açıklamada sağlığını kariyerinin önüne koyduğunu belirtti. Times of London'a verdiği röportajda Capaldi, eğer Tourette Sendromu kötüleşirse mesleğini bırakabileceğini söyledi.

MUTLUYKEN, HEYECANLIYKEN, GERİLİM İÇİNDEYKEN... KISACASI HER ZAMAN

Almanya konserinde sahnede yaşadıklarına bakılırsa 26 yaşındaki Capaldi'nin hastalığı tekrarlayan ve kolaylıkla kontrol edemediği bedensel tiklerden oluşuyor. Capaldi, bu tiklerin, sahnede daha kötü bir hale geldiğini anlattı.

Lewis Capaldi, hastalığıyla ilgili en kötü ayrıntının ne olduğunu da anlattı. Ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarının söylediğine göre hastalığın atakları heyecanlı olduğunda, gerilim hissettiğinde, hatta mutlu olduğunda bile geliyor . Yani her an Tourette Sendromu'nun belirtileriyle karşılaşabiliyor.

Hastalığının bazı günlerde çok acılı, bazı günlerde de daha hafif seyrettiğini beilrten Capaldi "Bazen gerçekten çok rahatsızlık verici oluyor" diye konuştu. Yine de hastalık ataklarının başladığını ve bir süre sonra sona erdiğini ekledi.

ADINI, HASTALIĞI BULAN DOKTORDAN ALDI

Tourette Sendromu'na biraz daha yakından bakalım ister misiniz? Tourette sendromu (veya Turet sendromu), aynı şekilde kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlık. Adını Fransız doktor Gilles de La Tourette'den alıyor.

Tikler birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses çıkarmadır. Karşı konulamaz bir deneyim olarak yaşanır. Ciddi formlarda iletişim ve yaşam kalitesi bozulabilir. Sık görülen tikler arasında kafa sallama, kaş-göz oynatma, göz kırpma, hayvan sesleri çıkarma, boyun çevirme, göz devirme, diş gıcırdatma, omuz oynatma, yüz buruşturma ve buna benzer yüz hareketleridir.

Yaygın inanışın aksine tourette sendromu küfür etme hastalığı değildir. Koprolali denilen istem dışı küfür etme durumu Tourette sendromlu bireylerin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunların yanında kişide şu semptomlar da bulunabilir ekolali: karşısındakinin sözlerini sesli veya kendi kendine sessizce tekrar etme.

Hastalığın belirtileri genellikle 5-6 yaşlarında ortaya çıkar. Ergenlikle beraber tikler artış gösterir. Çoğu vakada ergenlik döneminin sonuna doğru tiklerin sayısı ve şiddeti azalmakla beraber genellikle ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Bir kişinin Tourette sendromlu sayılabilmesi için en az iki motor (bedensel tik) bir vokal (ses tiki) tikinin olması ve bu tiklerin 18 yaşından önce başlamış olması gerekmektedir.

Tourette Sendromu OLAN ÜNLÜLER

Tikler yere ve duruma göre şekillenebilir. Örneğin çoğu kişide stres, yorgunluk, kaygı, heyecan, sinir ve panik olma durumlarında tiklerin sayısı ve şiddetinde yükselme olur veya bazı motivasyon gerektiren uğraşlarda tikler geçici süreliğine yok olabilir; örneğin spor yapmak, enstrüman çalmak, şarkı söylemek.

Bu arada bu hastalığa sahip olan tek ünlü Lewis Capaldi değil. Billie Eilish, Seth Rogen, Dan Aykroyd, İngiliz TV yıldızı Scarlett Moffatt, Amerikalı piyanist Michael Wolff bu hastalığa sahip olan ünlülerden bazılaı. Klasik müzik dünyasının efsanevi bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ta da bu hastalığın bulunduğu dair şüpheler mevcut.