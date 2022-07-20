Kylie Jenner: Tam zamanlı iklim suçlusu... 17 dakika için özel uçak kaldırdı

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AĞIR ELEŞTİRİLERLE KARŞILAŞTI

Bunun nedenine gelirsek... Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan 24 yaşındaki Kylie Jenner, aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarından biri. Aile şöhretinin de katkısıyla kendi kurduğu kozmetik şirketi aracılığıyla 700 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Jenner, geçen hafta sonu sadece 17 dakikalık bir yolculuk için özel jetini havalandırdı. Jenner'ın California'da bulunan iki havaalanı arasında yolculuk yaptığı ileri sürüldü. Bu durum da jetlerin çevreye verdiği zarar yüzünden eleştiri konusu oldu.

UÇAKLA 17, KARA YOLUNDAN 45 DAKİKA

Yaşadığı lüks hayatı sık sık sosyal medyadaki milyonlarca takipçisiyle paylaşan Kylie Jenner, iddialara göre California'daki Camarilla Havaalanı ile yine aynı kentteki Van Nuys Havaalanı arasında seyahat etmek için özel jetini kullandı. Uçakla 17 dakika süren bu yolculuğun kara yoluyla 45 dakika sürdüğünü de not düşelim.

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KARBONDİOKSİT ÜRETTİ

Bu 17 dakikalık seyahatin, hava yoluyla yapılmasının çevreye verdiği zarar da uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Uzmanlar, kısa zaman süren bu uçuşun, 0.24 metrik ton karbondioksit ürettiğini belirtip çevreye verdiği zarara dikkat çekti. Onlara göre Jenner eğer bu yolculuğu en lüks otomobille bile kara yolundan yapsa üreteceği karbondioksitin 0.02 metrik ton olacağının altını çizdi.

Öte yandan havacılık uzmanları ise bu 17 dakikalık uçuşun, özel jetin sahibinin yani Kylie Jenner'ın bir yerden bir yere seyahat etmesi değil de uçağın onun bulunduğu yere taşınması nedeniyle yapılmış olabileceğini belirtti.

İKİ HAVAALANI ARASINDA YAŞIYOR

Bu arada Kylie Jenner'ın her iki havaalanının tam ortasında bulunan Calabasas'ta yaşadığını da hatırlatalım.

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29 DAKİKALIK BİR UÇUŞ DAHA

Uçuş kayıtlarına göre aynı gün Jenner'ın özel jeti Van Nuys Havaalanı'ndan Palm Springs'e 29 dakikalık bir başka uçuş gerçekleştirdi. Eğer bu yolculuk kara yolundan yapılsaydı yaklaşık iki saat sürecekti.

'SENİN JETİ Mİ ALALIM, BENİM JETİ Mİ?'

Kardashian Jenner ailesinin üyeleri yıllardır özel jetleriyle yolculuk yapıyor. Bu sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfalarında paylaşıyor. Zaten Jenner'ın bu kadar eleştirilmesinin nedeni de geçen hafta sonu yaptığı bir Instagram paylaşımı. Jenner, havalimanında iki çocuğunun babası olan sevgilisi Travis Scott ile havalimanında iki özel jetin arasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Jenner, bu paylaşımında, hem kendisinin hem de sevgilisi Scott'ın özel jetlerini kast ederek "Seninkini mi almak istersin benimkini mi" mesajını yazdı. İşte bu paylaşımdan sonra da çevreye duyarlı kişilerin eleştiri yağmuru altında kaldı.

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'TAM ZAMANLI İKLİM SUÇLUSU'

Kylie Jenner'ın özel jetinin böylesine kısacık yolculuklar için kullanılması çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olan kişileri de kızdırdı. Bu kişiler tepkilerini sosyal medya üzerinden ifade etti. Bunlardan biri de İskoç tiyatro yönetmeni Jack MacGregor oldu. Yönetmen, Twitter'da paylaştığı "Kylie Jenner: Tam zamanlı iklim suçlusu... Bu jetlerin havalanmasına asla izin verilmemeli" mesajıyla Jenner'ı eleştirdi. Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

ELEŞTİRİLERİN ARDI ARKASI GELMEDİ

Bu kullanıcılardan biri de "Toplumun yüzde 1'lik bir kesimi Palm Springs'e günlük gezi yapmak için atmosfere tonlarca karbon pompalıyor. Bu durumda neden et tüketimini sınırlandırmak ve kağıt pipet kullanmak zorunda kalalım" diye yazarak görüşünü bildirdi.

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Jenner'ın bu paylaşımı sadece özel jetlerin çevreye verdiği zarar açısından eleştirilmedi. Aynı zamanda pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerden etkilenen ve zorluklarla hayata tutunan kişilere de saygısızlık olarak nitelendirildi. Birçok kişi yine sosyal medya üzerinden Kylie Jenner ve Travis Scott'a ateş püskürdü. Çok sayda kullanıcı Jenner'ı "dünyada milyonlarda kişi ekonomik zorluklar yüzünden güç bela hayatta kalmaya çalışırken lüks hayatıyla gösteriş yaptığı için" eleştirdi. Bazı kişiler Kylie Jenner'ın bu "servet gösterisinin inanılmaz" olduğunu belirtip çok sayıda insanın yaşam mücadelesinden kopuk olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar da Kylie Jenner'a "Neden sahip olduklarında övünüyorsun? Herkes senin kadar şanslı değil" diye seslendi.

Kylie Jenner'ı yaşanan iklim krizine ve çevre sorunlarına duyarsız olmakla suçlayan kullanıcılar da çıktı. Bunlardan biri "Gezegenin bu kadar perişan olmasının sebebi sensin" diye yazarak görüşünü belirtti. Bir başkası da "Küresel ısınma krizinin ortasında bu postu paylaşmak uygun mu?" diye sordu. Kylie Jenner, jet uçaklarının bıraktığı karbon ayak izine katkıda bulunduğu için eleştirildi. Kylie Jenner'ın bu paylaşımına ablası Kourtney Kardashian ve annesi Kris Jenner'dan destek mesajları geldi ama bunlar çok da taraftar bulamadı. Bu arada her ne kadar yoğun eleştiri alsa da Kylie Jenner'ın bu paylaşımının 8 milyonun üzerinde beğeni aldığını da not edelim.

Jenner'ın Bombardier Global 7500 tipi bu özel jeti 2020 yılında 72.8 milyon dolara satın aldığı ileri sürülmüştü. Jenner, uçağını satın aldıktan sonra da içini kendi zevkine göre ve hiçbir lüks ayrıntıyı ihmal etmeden düzenledi.

ONUN DA ÖZEL JETİ VAR

Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da kendine ait bir özet jeti bulunuyor. Scott 2018 yılında o dönemde çıkardığı albümünün tanıtımını yaparken de kendi özel jetini kullanmıştı.

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O DA UÇAĞINI KIZINA ÖDÜNÇ VERMİŞTİ

Kylie Jenner, ailesinde ablası Kim ile birlikte özel jet sahibi olan üyelerden biri. Geçen hafta kızı North'un doğum günü için ona kendi uçağını ödünç veren Kim Kardashian da bu nedenle gündeme gelmişti. Sadece Kylie Jenner değil gösteri dünyasının birçok ünlüsü sahip oldukları özel jetler yüzünden çevreye zarar vermekle suçlanıyor.