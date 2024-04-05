Küçücük yaşta adını tarihe yazdırmıştı... Hayat beklemediği anda darbe indirdi... Ünlü oyuncu zor yürüyor... Konuşmakta bile güçlük çekiyor

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Çoğunlukla durum böyle olsa da kimi zaman genç insanlar da hayatın beklenmedik darbelerine maruz kalır. Tıpkı küçücük yaşında adını sinema tarihine yazdıran ünlü oyuncu gibi.

Daha 41 yaşında olan oyuncu, iki yıllık bir aranın ardından yeniden kırmızı halıya çıktı. Ama herkesi şaşırttı...

Çünkü elindeki bastona dayanarak yürüyüp ayakta durabiliyordu, ayrıca konuşma güçlüğü de çekiyordu.

KÜÇÜK YAŞLARINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Başına böyle bir talihsizlik gelen ünlü oyuncu, küçücük yaşından beri kamera karşısında olan Anna Paquin...

1994 yılında henüz 11 yaşındayken, yılların oyuncularıyla birlikte kamera karşısına geçtiği The Piano adlı filmle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı alan Paquin bu sayede adını tarihe de yazdırmıştı. Çünkü o zamana kadar bu ödülü kazanan ikinci en genç oyuncuydu Paquin.

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Şu anda 41 yaşında olan ve meslektaşı Stephen Moyer ile mutlu bir evlilik sürdüren Anna Paquin, önceki gece rol aldığı A Bit Of Light adlı filmin galasına katıldı.

Kocası Moyer'in yönettiği filmde önemli rollerden birini üstlenen Paquin, o gece için tepeden tırnağa siyahlar giydi.

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BASTONA DAYANARAK YÜRÜDÜ

Şıklığı ve güzelliği yerindeydi ama onunla ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntı elindeki bastondu. İlk anda geçirdiği bir kaza sonucu baston kullanmak zorunda olduğu düşünülse de gerçek kısa sürede anlaşıldı.

Paquin'in son iki yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Her ne kadar hastalığının ne olduğunu açıklamasa da Paquin, bu yüzden yürüme ve konuşma güçlüğü çektiğini gizlemedi.

Yeni Zelandalı yıldız Paquin, son iki yılın kendisi için çok zor geçtiğini söyledi People dergisiyle o gala gecesi yaptığı kısa röportajda. Hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çektiğini de ekledi.

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Ama yaşadığı bu talihsizliğe rağmen yine de hala sevdiği işi yapabiliyor olmaktan mutluluk duyduğunu saklamadı Anna Paquin.

YİNE DE ÇALIŞTIĞI İÇİN MUTLU

"Benim ilk aşkım bağımsız filmler yapmak" dedi oyuncu. "Ben sinema endüstrisine bu şekilde girdim. Hikayeler anlatan ve bunu yaparken de dürüstlükten uzaklaşmayan insanlarla birlikte çalıştım" diye sürdürdü sözlerini.

Tam olarak iyileşme yolunda olduğunu da belirten Anna Paquin, bu konudaki en büyük desteği de 54 yaşındaki kocasından gördüğünü saklamadı.

Galası yapılan A Bit Of Light filminde kocasıyla birlikte çalışmaktan memnun olduğunun da altını çizdi Paquin.

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Anna Paquin, son olarak 2022 yılında kırmızı halıda görüntülenmişti. Sonra da bir anda ortadan kayboldu. Son haliyle de bu süre içinde sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ortaya çıktı ünlü oyuncunun.

Anna Paquin ile Stephen Moyers, 2010 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, bir döneme damgasını vuran True Blood adlı dizide tanışmışı. Paquin ile Moyer'ın iki tane çocuğu bulunuyor.

Paquin, 1994 yılında Jane Campion'ın yönettiği The Piano filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazandı. O sırada henüz 11 yaşındaydı.