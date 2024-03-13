Çocuk yıldızın hazin sonu: Sinemanın en ünlü kahramanlarından birini oynamıştı... 10 aydır akıl hastanesinde tedavi görüyor

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Daha küçücük yaştayken, izlenme rekorları kıran ve sinema tarihine adını yazdıran biri filmle adını duyuran bir dönemin çocuk yıldızı çok ciddi ruhsal sorunlarla mücadele ediyor.

Hatta annesinin açıklamasına göre son 10 aydır da ruh sağlığını düzeltmek için yatırıldığı bir hastanede bir dönemin çocuk oyuncusu. Ondan gelen bu haberin hayranlarının yüreğini sızlattığını da hatırlatmadan geçmeyelim.

Bu bir zamanların çocuk yıldızı Jake Lloyd.. Ya da onu biraz daha hatırlatalım size...

Jake Lloyd, sinema tarihinin en ünlü filmlerinden birinde rol almıştı... Bugün 35 yaşında olan Lloyd o sırada 10 yaşına yeni girmişti.

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Lloyd'un, Star Wars serisinin 1999 yılında çekilen ilk halkası Star Wars: The Phantom Menace'daki (Yıldız Savaşları: Bölüm 1. Gizli Tehlike) Anakin Skywalker karakterini canlandıran oyuncu olduğunu söylersek birçok kişi daha hızlı bir şekilde hatırlayacaktır.

Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden birinin yıldızı olarak tanınan Jake Lloyd'un annesi Lisa oğlu hakkında konuştu.

Lisa Lloyd, Scrip News'a verdiği röportajda oğlu Jake'in 10 aydan bu yana bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördüğünü anlattı.

Onun söylediğine göre zaten daha önce de birkaç kez ruhsal nedenlerle tedavi gören Jake, birlikte yemek almaya çıktıkları bir gün kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşadı.

Ünlü bir fast food markasından hamburger alan oğlunu aracıyla evine götüren Lisa Lloyd olup biteni şöyle anlattı: "Arabayla üç şeritli bir yolun orta şeridinde ilerlerken Jake birden bana arabayı durdurmamı söyledi. Orta şeritte durdum. Tabii ki bu durum trafikte büyük bir krize neden olduk. O sırada bazı sürücüler polisi aradı."

Lisa Lloyd'un söylediğine göre bu kadar kargaşa çıkınca hemen polis geldi. Jake'e bazı sorular sormaya başladı.

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Jake Lloyd'un annesi Lisa, onun polislerle konuştuğunu ama hiçbir mantıklı cümle kuramadığını söyledi. Onun yorumuyla Jake'in ağzından çıkanlar tam anlamıyla bir laf salatasıydı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ ALMIŞTI

2008 yılında da şizofreni teşhisi alan Jake Lloyd, o gün de trafikte neden olduğu bu karmaşanın ardından hastaneye götürüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda 18 aylık bir tedavi için hastaneye yatırıldı.

Annesi Lisa Lloyd'un anlattığına göre Jake Lloyd'un durumu şu anda onun beklediğinden daha iyi. Hatta eskisine göre daha sosyal ve dışa açık biri haline gelmeye başladı.

Lisa Lloyd, oğlunun bazı ruhsal sorunlar yaşadığını ilk olarak onun liseye gittiği dönemde fark etti Ama üniversiteye başladığında Jake'in durumu daha da kötüleşti.

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"Bize söylemiyordu ama Jake var olmayan sesler duyuyordu" diye anlattı durumu. Jake Lloyd, o dönemde şizofreni teşhisi aldı. Bu durum ise onda büyük bir ruhsal çöküntüye neden oldu.

İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLANMADI... BİR SORUNU OLDUĞUNU KABULLENMEDİ

Geçtiğimiz 5 Mart'ta 35 yaşına giren Jake Lloyd, o dönemde kedisine verilen ilaçları kullanmadı annesinin söylediğine göre. Çünkü kendisinde herhangi bir sorun olduğuna inanmıyordu.

2015 yılında ise Jake'in durumu daha da kötüleşti. İlaç kullanmayı ve tedavi görmeyi reddeden Jake Lloyd o yıl bir trafik kazası nedeniyle tutuklandı, tam 10 ay cezaevine aldıb Sonra da psikolojik tedavi gördü.

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Annesi Lisa'nın anlattığına göre Jake Lloyd'un tedavisi şimdi başarılı bir şekilde sürüyor. Tedavi gördüğü merkezde ilaclarını düzenli olarak alıyor. Lisa'ya göre tıpkı sağlıklı olduğu zamanlardaki eski Jake gibi davranmaya başladı.

Lisa Lloyd'un söylediğine göre Jake arada yıllar önce rol aldığı Yıldız Savaşları'nı izliyor.

Bir dönemin çocuk oyuncusunun annesi "Jake şu anda eskisine göre gayet iyi bir noktada. Biz onu seviyoruz ve mutlu olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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KÜÇÜCÜK BİR ÇOCUKKEN ÜNLÜ FİLMDE OYNADI

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace da rol aldığında henü 9 yaşını yeni bitirmişti Jake Lloyd.

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Ama kamera karşısına geçmeye ondan önce başlamıştı. Bir dönemin çok izlenen dizilerinden biri olan ER'ın bir bölümünde konuk oyuncu oldu.

Star Wars'un ardından da Jingle All The Way adlı yapım için kamera karşısına geçti.

Yıldız Savaşları serisinin ilk halkasındaki performansı nedeniyle o dönemde bir de ödül kazandı Jake Lloyd. Ama sinema kariyerinin gerisi gelmedi.

2000 yılında Die With Me adlı yapımda rol aldıktan sonra oyunculuktan uzaklaştı.

Jake Lloyd, Star Wars serisinin yönetmeni George Lucas ile birlikte...





Lloyd, Yıldız Savaşları'nda rol aldıktan sonra başta ailesi olmak üzere herkes onun oyunculuğu daha uzun yıllar sürdüreceğini sanıyordu. Ama öyle olmadı.