Ünlü oyuncu bu kez isim verdi: Daha inandırıcı olsun diye rol arkadaşımla yakınlaşmaya zorladılar

Haberin Devamı

İşte yıllar boyunca beklediği, aradığı şöhreti 30'lu yaşlarının ortasında bulan bir ünlü de böylesine bedel ödeyenlerden biri. Onca yapımda rol alan ama beklediği şöhreti bulması için yıllar geçmesi gereken ünlü katıldığı bir sohbet programında başına gelenleri anlattı.

Söz konusu oyuncu, kendisini bacak bacak üstüne attığı bir tek sahnesiyle bile milyonlarca seyircinin hafızasına kazıyan rolden sonra boşanırken oğlunun velayetini kaybettiğini ve bu yüzden büyük bir şoka girdiğini söyledi. Anlattığına göre o kadar üzülmüş ki uzun süre yemeden içmeden kesilmiş.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMA SAHNESİNİN BEDELİ AĞIR OLDU

O küçük "bacak bacak üstüne atma sahnesi" ifadesinden birçok kişi Sharon Stone'dan ve ona büyük ün getiren Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminden söz ettiğimizi anladı zaten.

Haberin Devamı

Paul Verhoeven'in yönettiği Temel İçgünü, 34 yaşında Stone'a beklediği ünü getirdi. Ondan sonra da hem işleri açıldı hem de kazancı arttı. Ama o film yüzünden eski eşi Phil Bronstein'dan boşanırken evlat edindiği oğlunun velayeti de kendisine verilmedi.

66 yaşındaki Stone başına gelenleri konuk olduğu The Louis Thoroux'nun podcast yayınında anlattı. Orada söylediğine göre o filmin en çok akılda kalan sahnelerinden biri olan bacak bacak üstüne atma sahnesinin birçok insanda kendisine yönelik olumsuz fikir ve duygular yarattı.

Stone'a göre o sahneyi görenler, o karakteri oynayan kadını yani bizzat Sharon Stone'u küçümsemek gerektiğini düşündü. Ünlü oyuncuya göre hakimin Phil Bronstein ile birlikte evlat edindikleri oğulları Ronan'ın velayetini babasına vermesinin nedeni de bu zaten...

'KÜÇÜK ÇOCUĞUN SENİN BÖYLE FİLMLERDE OYNADIĞINI BİLİYOR MU?'

Sharon Stone programda Ronan'ın velayetini alabilmek için yıllarca mücadele ettiğini ama davasına bakan hakimin sözü her seferinde Temel İçgüdü filmine getirdiğini anlattı. Söylediğine göre hakim Stone'a "Küçük çocuğun senin böyle cinsellik içeren filmlerde oynadığını biliyor mu?" diye sordu.

Haberin Devamı

Sharon Stone, programın sunucusu Louis Theroux'ya "Bu filmden dolayı bana yönelik cinsel içerikli şakalara ve ilgiye karşı kendimi ve haysiyetimi korumaya çalışıyordum. İnsanlar filmdeki inanılmayacak kadar güçlü, manüpülatif ve psikopat kadın karakteri canlandırdığım için beni küçümsemeye çalıştılar" diye konuştu.

Oyuncu, hakimin bile kendisine bu şekilde davranıp Ronan'ın velayetini ona vermemesinden sonra kelimenin tam anlamıyla şoke olduğunu ve hatta yemeden içmeden kesildiğini anlattı. Bu arada kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtiler de gösterdiğini ve bunun sonucunda tedavi bile gördüğünü anlattı.

O dönem konusunda da şunları söyledi: "Bana ne olduğunu bilmiyordum. Bir filmde oynadığım için çocuğumu kaybedebilirdim. Film filmde iyi oynadığım için de çocuğumu kaybedebilirdim."

Haberin Devamı

Stone, Temel İçgüdü yüzünden Ronan'ın velayetini kaybettiğini anlattı.

Stone'un Ronan dışında iki evlatlık oğlu daha var. Onları boşandıktan sonra evlat edindi ünlü oyuncu.

ÜÇ KEZ DÜŞÜK YAPINCA EVLAT EDİNDİLER

Sharon Stone, Ronan'ı birlikte evlat edindiği eski eşi Phil BRonstein ile 1998 ile 2004 arasında evli kalmıştı.

Stone ile Phil Bronstein aslında bir biyolojik çocuk sahibi olmanın eşiğine kadar geldi. Fakat ünlü oyuncu, üç kez düşük yaptıktan sonra bu konudan vazgeçti. Ronan'ı evlat edindi çift.

Haberin Devamı

Stone, boşanmanın ardından Ronan'ın velayetini eski eşine karşı kaybetti. Fakat mahkeme onu her ay görme hakkını verdi ünlü oyuncuya.

Sharon Stone boşandıktan sonra 2005 yılında Laird, 2006 yılında da Quinn adında iki erkek çocuk daha evlat edindi.

'ROL ARKADAŞINLA BİRLİKTE OL' DİYEN YÖNETMENİN ADINI SONUNDA SÖYLEDİ

Sharone Stone, Louis Theroux'nun programında başka bir itirafta daha bulundu. Güzel oyuncu, aslında bu konudan daha önce de söz etmişti. Ama ilk kez somut olarak isim verdi.

Stone, anılarını kaleme aldığı kitabında kendisini rol arkadaşıyla ilişkiye girmeye zorlayan bir yapımcıdan söz etmişti. Fakat o röportajda ne yaımcının ne de birlikte olması önerilen erkek oyuncunun ismini vermişti. Konuk olduğu programda her ikisinin de kimliğini açıkladı.

Haberin Devamı

Stone kendisini rol arkadaşıyla ilişki kurmaya zorlayan yapımcı Robert Evans, birlikte olması önerilen rol arkadaşının da Alec Baldwin'in kendisiyle aynı mesleği yapan kardeşi William Baldwin olduğunu açıkladı. Söz konusu film ile 1993 tarihli Sliver'dı.

2019 yılında ölen Evans, The Cotton Club, Chinatown gibi filmlerin de yapımcısı olarak biliniyor.

İŞTE O YAPIMCI VE O AKTÖR

Bu arada küçük bir hatırlatma... Sliver, Sharon Stone'un Temel İçgüdü ile büyük bir çıkış yaptıktan sonra rol aldığı ilk film. Stone, bu filmin başarısının ardından Sliver'ın yapımcılarının kendisinden aynı başarıyı beklediklerini söyledi.

Bu konuda anlattıkları da ilginç... "Bana birçok konuda özgür olma izni verdiler. Ama bunun karşılığında da benden bazı beklentileri olduğunu aksi halde onay verdikleri şeyleri yapamayacağımı söyediler."

Sharon Stone'un anlattığına göre sonra da yapımcılar bir sürü hata yapmaya başladı. Sonra da yanlış yönetmen ve yanlış oyuncularla anlaştıklarını ekledi.

Stone'un ileri sürdüğüne göre yapımcı Evans, Sliver filminde birlikte oynadığı William Baldwin ile birlikte olması için ünlü oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.

Stone'un söylediğine göre filmin yapımcısı Evans, bir gün kendisini ofisine çağırdı ve orada filmin baş erkek oyuncusu William Baldwin ile birlikte olmasını söyledi. Hatta bu konuda çeşitli örnekler de verdi.

Bakın bu konuda neler anlattı Stone: "Beni ofisine çağırdı. Çok alçak, neredeyse yere yapışık kanepeleri vardı. Ben bu durumda aslında kanepede değil yerde oturur gibiydim. Güneş gözlükleri gözündeydi. Bana Ava Gardner'la birlikte olduğunu benim de aynı şeyi rol arkadaşım William Baldwin ile yapmam gerektiğini söyledi. Böylece Baldwin'in perfomansının daha iyi olacağını söyledi. Ona göre Billy'nin filmdeki performansının iyi olması için benim Onunla birlikte olmam gerekiyordu."