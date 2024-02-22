Krallar da ağlar… Charles kanser olduktan sonraki ilk toplantısında itiraf etti: Gözyaşlarına boğuldum

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Teşhisin oldukça erken konduğu ve Charles’ın durumunun umut verici olduğu da biliniyor. Kral, kanser teşhisini paylaşmasının ardından geçtiğimiz haftalarda devlet görevlerini evinden sürdürüyordu.

DEVLET GÖREVLERİNE GERİ DÖNDÜ... BAŞBAKANLA İLK GÖRÜŞME

Bu çalışmaların ardından Charles dün ilk kez Başbakan Rishi Sunak ile ilk haftalık yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Kral Charles’ın kraliyet görevine hızlıca dönmesi kanser teşhisi yüzünden endişelenen kraliyet çevresini ve kralın sevenlerini umutlandırdı.

Haftalar sonra bir ilk gerçekleşti ve Kral Charles kanser olduktan sonra Başbakan Rishi Sunak ile haftalık yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi

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İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada tespit edilen kanser hastalığına rağmen Kral Charles devlet işlerini büyük ölçüde perde arkasından yürütmeye devam ediyor.

İki hafta önce Kral ve Sunak, hükümdar ve başbakanın geleneksel olarak her hafta gerçekleştirdikleri resmi görüşmeden ziyade bir hasret giderme niteliğinde olan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.





"ÜLKE SENİN ARKANDA"

Dün ise Kral Charles'ın Sunak ile görüşmesinin fotoğraf ve video görüntülerinin yayınlanmasıyla bu durum değişti.

Sunak, Kral Charles'ın bu kadar iyi görünmesinin "harika" olduğunu söylerken hükümdara "Hepimiz arkanızdayız. Ülke senin arkanda" dedi.

Aslında devlet işlerinin konuşulduğu bu haftalık olağan görüşme son haftalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle duygusal bir buluşmaya dönüştü. Charles, Başbakan Sunak'la yaptığı görüşmede kanser haberine verilen tepkiler karşısında gözyaşlarını tutamayıp sık sık ağladığını itiraf etti

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KRALLAR DA AĞLAR... GÖSTERİLEN SEVGİ KARŞISINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞ

Kral Charles hassas bir anında kanser teşhisine verilen tepkiler nedeniyle “Gözyaşlarına boğulduğunu” söyledi. Charles, İngiliz halkının ve dünyanın dört bir yanından sayısız kişinin ona gösterdiği destek ve dayanışma sayesinde duygusallaşmıştı.

Kral "Çok sayıda harika mesaj ve kart aldım. Çoğu zaman gözlerim doldu" dedi. Başbakan ve hükümdar ayrıca Kral'ın kanser haberlerinin hayati önem taşıyan pek çok kanser yardım kuruluşuna nasıl ışık tuttuğundan da bahsetti.

Charles bir süre bir yandan tedavi görüp bir yandan da devlet işlerini sürdürmeye devam edecek... Yıllardır tam bir işkolik olarak anılan kralın kanser olmasından çok kraliyet görevlerini aksatmaktan kokrtuğu ve buna daha çok üzüldüğü söyleniyor

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Kral daha sonra gülerek "Birçoğunun yıllardır hamisi olduğum bu harika kanser yardım kuruluşlarına çok daha fazla dikkat ve ilgi olduğunu duydum" dedi.

Toplantı, öğleden önce Kral Charles'ın Özel Konseyi'nin toplanmasının ardından gerçekleşti.

KANSER ERKEN YAKALANDI

Kral Charles'a teşhis konulduktan kısa bir süre sonra kanserin "erken yakalandığını" söyleyen de Başbakan Sunak olmuştu.

"Açıkçası herkes gibi ben de şok oldum, üzüldüm ve tüm düşüncelerimiz onunla ve ailesiyle birlikte. Neyse ki erken teşhis konuldu" diyen Sunak, 6 Şubat'ta BBC’ye verdiği demeçte Kral'ın "ihtiyacı olan tedaviyi almasını ve tamamen iyileşmesini" umduğunu da sözlerine eklemişti.

Kral Charles prostat ameliyatı geçirdikten sonra hastaneden güle oynaya böyle çıkmış, bir kaç gün sonra kanser olduğunun ortaya çıkması büyük bir şok etkisi yaratmıştı

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Kral Charles yüz yüze gerçekleştirmesi gereken görev ve toplantıların çoğunu iptal etmiş olsa da, hükümdar tedavi süreciyle başa çıkarken mümkün olduğunda görünür olmaya kararlı.

YÜZÜNÜ SIK SIK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

Son haftalarda olduğu gibi geçen pazar günü de Norfolk'taki Sandringham arazisinde bulunan Aziz Mary Magdalene Kilisesi'ndeki kilise ayinine Chalrles’la birlikte eşi 76 yaşındaki Kraliçe Camilla da katıldı.

Kral Charles, sarayın 5 Şubat'ta kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamasından bu yana büyük ölçüde kraliyet ailesinin Sandringham malikanesinde kalıyor. Ancak tedavi ve saray personeliyle toplantılar için Londra'ya gidip geliyor.

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KÜSKÜN PRENS DE GEÇEN HAFTA İLK KEZ KONUŞTU: AİLEMİ SEVİYORUM

Geçtiğimiz hafta 39 yaşındaki Prens Harry, babasının sağlık haberleriyle ilgili ilk kez Good Morning America'dan Will Reeve ile konuştu. Babasının kanser teşhisini ilk nasıl öğrendiği sorulduğunda Sussex Dükü şu yanıtı verdi: "Onunla konuştum. Bir uçağa atladım ve mümkün olan en kısa sürede onu görmeye gittim."

"Bakın, ailemi seviyorum. Uçağa atlayıp onu görmeye gidebildiğim ve onunla vakit geçirebildiğim için minnettarım," diyen Prens Harry babasının sağlık durumuna ilişkin görüşü sorulduğunda ise "Bu benimle onun arasında kalacak" sözlerini kullandı.