Kraliçe Elizabeth bir yıl önce bugün hayatını kaybetmişti: 50 yıldır halktan saklanan fotoğrafı gün yüzüne çıktı

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KRAL CHARLES'TA ANNESİ ELIZABETH İÇİN DOKUNAKLI MESAJ

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün birinci yıldönümünde Kral, çok sevdiği annesine dokunaklı bir saygı duruşunda bulundu. Charles mesajında şunları söyledi: “Merhum Majestelerinin ölümünün ve benim göreve gelişimin birinci yıldönümünü anarken, onun uzun yaşamını, özverili hizmetlerini ve birçoğumuz için ifade ettiği her şeyi büyük bir sevgiyle hatırlıyoruz. Hepinize hizmet etmek için elimizden geleni yaptığımız bu bir yıl boyunca eşime ve bana gösterilen sevgi ve destek için de derinden minnettarım.”

Galler Prensi Charles çok uzun yıllar taht sırası bekledikten sonra annesi Elizabeth ölünce 74 yaşında tahta çıkabilmişti

SESSİZ ANMA

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Ancak 74 yaşında tahta çıkabilen Kral Charles başlangıçta sadece annesinin ölümünü - ve kendi tahta çıkışını - İskoçya'daki evinde 'sessiz bir tefekkürle' anmayı planlamıştı. Bunu yaparken de Kraliçe Elizabeth'in 70 yıl boyunca babası Kral 6. George'un ölümünü Norfolk'taki Sandringham'da, halkın gözünden uzakta anmak için seçtiği yolu izleyecekti.

Elizabeth'in hayatını kaybettiği Balmoral'daki evinin önü çiçeklerle süslendi

Elizabeth'in cenazesinde çocukları Charles, Anne, Andrew ve Edward tabutunun arkasından böyle yürümüştü

WILLIAM VE KATE UNVANLARI GEREĞİ GALLER'E GİTTİLER

Ancak geçtiğimiz haftalarda, geçen yıl 8 Eylül'de annesinin ölümünün ardından dünya çapında yaşanan keder dalgasından çok etkilenerek fikrini değiştirdi. Kral ve Kraliçe Camilla'nın dün gece planlandığı gibi Balmoral malikanesindeki Birkhall'daki kendi evlerine dönmek yerine, Elizabeth'in 96 yaşında öldüğü ve hayranı olduğu İskoç Yaylalarının ihtişamıyla çevrili Balmoral Şatosu’nda kalmayı tercih ettikleri ortaya çıktı.

Kral Charles, tahta ondan sonra geçecek olan oğlu Prens William ve ilk sıradaki taht varisi torunu Prens George bir arada

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Öte yandan Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıldönümünü Galler'de küçük bir özel törenle anacaklar. Britanya'nın en küçük şehri olan St Davids'teki St Davids Katedralin’de yapılacak küçük anmaya katılacak William ve Kate için bu görev büyük önem teşkil ediyor.

William ve Kate, Elizabeth’in ölümünün ardından Charles ve Camilla’dan “Galler Prens ve Prensesi” unvanını devralmıştı. Bu unvan sadece taht için birinci sırada bekleyen varise ve eşine veriliyor. Bu yüzden de William ve Kate için Galler'de bulunmak ve Elizabeth’i orada anmak yeni unvanları ve Elizabeth’in Galler ulusuyla olan bağını onurlandırmak açısından çok önemli.

Elizabeth'in bu portresi 42 yaşındayken çekilmiş ancak saklanmıştı... Kral Charles annesinin ölüm yıldönümünde bu fotoğrafı ilk kez kamuoyuyla paylaştı

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HİÇ GÖRÜLMEYEN FOTOĞRAFIYLA ANILDI

Öte yandan Kral Charles’ın imzasını taşıyan anma mesajıyla birlikte bir ilk gerçekleşti. Mesajla birlikte Kraliçe Elizabeth’in Kral tarafından seçilen ve daha önce hiç kamuoyuna sunulmamış bir portre fotoğrafı da yayınlandı. Fotoğraf 16 Ekim 1968'de Buckingham Sarayı'nda, efsanevi fotoğrafçı Cecil Beaton'a verilen resmi bir kraliyet portresiydi.

Prens Harry kraliçenin yıldönümünde İngiltere'de ancak ne babası Charles'la ne de ağabeyi William'la bir araya gelecek... Prens dün katıldığı bir etkinlikte babaannesi Elizabeth'i andığı bir konuşma yapmıştı: Meghan Markle ise bu özel günde de İngiltere'ye gelmedi

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Kraliçe Elizabeth’in nadir gülümseyen pozlarından biri olan fotoğraf çekildikten sonra 1 ay Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenmiş ancak daha sonra kaldırılmış ve şimdiye kadar da kamuya hiç açıklanmamıştı. Kral'ın bu fotoğrafı, o sırada 42 yaşında olan annesinin gözlerindeki sevimli ve biraz da muzip bakış nedeniyle seçtiği iddia edildi. Charles fotoğrafı "Sonsuza kadar kalbimde olacaksın anne" notuyla paylaştı. Elizabeth 74 yıllık eşi Prens Philip'i 2021'de kaybetmişti... Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip son yolculuklarında da birbirlerinden ayrılmadılar ve birlikte gömüldüler

ANMA TÖRENLERİNDE NELER YAŞANACAK?

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Bugün, devlet cenaze alayında ve yeni hükümdarlığı simgeleyen bildiri selamlarında yer alan askerler ve atlar, Kral'ın onuruna Katılım Günü yıldönümü silah selamlarını gerçekleştirmek üzere geri dönecekler. Kraliçe'nin tabutunu Westminster Hall'da devlet törenine taşıyan alayın başındaki Yüzbaşı Amy Cooper, Londra Hyde Park'ta öğle vakti 41 pare top atışı için emir verecek. Yüzbaşı Cooper, neredeyse tamamı bir yıl önce Kraliçe'ye yapılan son vedada rol oynayan Kral'ın Birliği'nden.

Kral Charles annesi Elizabeth'in kucağında... Fotoğraf Charles doğduktan 1 ay sonra Aralık 1948'de çekilmiş

Ayrıca Londra Kulesi'nde The Honourable Artillery Company tarafından 62 pare top atışı yapılacak ve Westminster Abbey'de Kral'ın tahta çıkışının anısına saat 13:00'te çanlar çalınacak. Galler Prensi ve Prensesi Galler'de St David's Katedralinde Kraliçe Elizabeth'in hayatını anacak ve şehre yaptığı ziyaretler sırasında tanıştığı toplum üyeleriyle konuşacaklar. Kraliyet kaynakları KRAL CHARLES ve Kraliçe Camilla'nın “anın kamusal niteliğini doğru bir şekilde yansıtmakla birlikte” Elizabeth’in anısı özel olarak yaşatmak için mahremiyet kalkanına bürüneceklerini söyledi.