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Kraliçe 2: Elizabeth'in yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

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#Lady Sarah Chatto#Kraliçe 2. Elizabeth#Prenses Margaret
Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 16:17

Son yıllarda ardı ardına hareketli dönemlerden geçen İngiliz kraliyet ailesi, bütün bunları bir kenara bırakıp hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth için bir araya geldi. Balmoral'da hayata veda eden Kraliçe, dün yıllarını geçirdiği Buckingham Sarayı'na son kez geldi. Ardından da naaşı, kendisi için tören düzenlenen Westminister Hall'a götürüldü.

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AİLE İÇİ HİYERARŞİ ORADADA BOZULMADI
Çocukları ve torunlarının da yer aldığı kortej eşliğinde Westminister Hall'e götürülen Kraliçe'nin naaşı önünde bir tören yapıldı. Başta tahtı devralan Kral 3. Charles olmak üzere bütün aile üyeleri de oradaydı. 2. Elizabeth'in dört çocuğu, onların eşleri, bazılarının çocukları... Özetlemek gerekirse, aile içi hiyerarşiye göre ön planda olan herkes siyahlar içinde Kraliçe'ye veda etmek için toplandı. 

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

KRALİÇE'NİN İKİ YEĞENİNDEN BİRİ
Fakat içlerinden biri vardı ki onu dikkatli gözler fark etti. Ona eşi ve çocuklarından biri eşlik ediyordu. Ailenin önde gelen üyeleriyle aynı sırada değil hemen yan tarafta kendileri için ayrılan yerde durdu. Yıllardır olduğu gibi yine en sade görüntüsünü sergiliyordu. Yine yıllardır olduğu gibi çok fazla dikkat çekmemeye çalıştı. Törenin ardından da geldiği gibi sessizce Westminister Hall'dan ayrıldı. Ama kaybının üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Kim mi bu dikkat çekmeyi sevmeyen aile üyesi? Kraliçe 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'in iki çocuğundan biri olan Lady Sarah Chatto. Yani Kraliçe'nin yeğeni.

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KARDEŞİ DE WILLIAM VE HARRY İLE BİRLİKTE KORTEJDE YÜRÜDÜ
Kraliçe'nin, 2002 yılında hayata veda eden kardeşi Margaret'in, Anthony Armstrong Jones ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri Lady Sarah Chatto, kraliyet ailesinin en sade ve dikkat çekmeyi sevmeyen üyelerinden biri olarak biliniyor. Kraliçe'nin diğer yeğeni yani Sarah Chatto'nun erkek kardeşi David Armstrong Jones da cenaze kortejinde, Prens William ve Harry ile birlikte yürüdü.

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TARZINI HİÇ DEĞİŞTİRMİYOR
Kraliçe'nin kız kardeşinden "yadigar" iki yeğeninden biri olan 58 yaşındaki Lady Sarah Chatto'ya törende 23 yaşındaki oğlu Arthur ile 1994'te evlendiği eşi Daniel Chatto eşlik etti. Lady Sarah Chatto, siyah elbisesini dört dizi ince kolye, inci küpeler ve hiç vazgeçmediği tarzdaki şapkasıyla tamamladı.

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Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti
Lady Sarah Chatto'nun 60 yaşındaki ağabeyi de cenaze kortejinde yer aldı. 

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

TEYZESİYLE YAKIN İLİŞKİSİ VARDI
Lady Sarah Chatto ya da evlilik öncesi adıyla Lady Sarah Armstrong Jones, çok fazla kamera karşısına çıkmasa da kapalı kapılar ardında Kraliçe ile yakın bir ilişkisi vardı. İkilinin buluşup birlikte zaman geçirdiği biliniyor. Teyze ile yeğenin dışarıdan bakıldığında dikkat çeken ciddi görüntülerinin de bu buluşma zamanlarında yerini bol esprili sohbetlere ve şakalara bıraktığı da söyleniyor. Kraliçe'nin Lady Sarah Chatto'ya karşı hissettiği bu yakınlığın özel bir nedeni de vardı. Yeğeni Sarah ona kaybettiği kız kardeşi Margaret'i hatırlatmasıydı. 

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Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

SARAYDA DOĞAN SON BEBEK
Bir dönem Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte'un da fiziksel olarak benzetildiği Lady Sarah Chatto, 1964 yılında Kensington Sarayı'nda dünyaya geldi. Onun bu alandaki en önemli özelliği hastane yerine Kensington'da doğan son bebek olmasıydı.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

İKİ TANE ÇOCUĞU VAR
Lady Sarah ya da tam adıyla Lady Sarah Frances Elizabeth Armstrong-Jones, 1994 yılında Daniel Chatto ile evlendi. Bu evlilikten Arthur Robert Nathaniel ve Samuel adında iki tane oğlu dünyaya geldi.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti
Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte bir dönem Lady Sarah Chatto'ya benzetiliyordu.  

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Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti


LADY SARAH'NIN ANNESİ GENÇLİK YILLARINDA HIZLI HAYATIYLA KONUŞULUYORDU
Lady Sarah Chatto'nun annesi, Kraliçe'nin tek kardeşi Prenses Margaret'in, döneminin anlayışına göre skandallarla dolu bir hayatı vardı. Günümüzde kraliyet ailesi üyelerinin daha önce evlenip boşanmış kişilerle hayatlarını birleştirmesi artık sıradan bir olay olarak karşılanıyor. Ama hareketli hayatıyla bilinen Prenses Margaret'in gençlik yıllarında durum öyle değildi. Gelin o dönemi bir hatırlayalım.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

BU AŞKI ÇOK KONUŞULDU
Prenses Margaret ile kendisinden yaşça büyük olan Albay Peter Townsend birbirlerine aşık oldular. Hem fiziksel olarak hem de mesleki açıdan dikkat çeken bir pilot olan Albay Peter Townsend ile o dönemde prenses olan Elizabeth'in kız kardeşi Margaret'in aşkı ise aile tarafından hoş karşılanacak bir durum değildi. Prenses Margaret'in yaşadığı aşkın bunca skandal yaratmasının nedeni ise Townsend'in boşanmış olmasıydı. Üstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaş büyüktü.

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BOŞANMIŞ BİRİYLE ROMANTİK İLİŞKİ HOŞ KARŞILANMIYORDU: O dönemde İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi, boşanmış da olsa eski eşi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik ilişki de yaşayamazdı. Bu duruma izin verilmezdi.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti


DİKKATLİ GAZETECİLER SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Prenses Margaret ile Peter Townsend'ın romantik ilişkisinin ortaya çıkması ise Kraliçe'nin 1953 yılında gerçekleşen taç giyme törenini izleyen dikkatli gazeteciler sayesinde oldu. Margaret'in, Townsend'ın ceketindeki bir tüy parçasını aldığını fark eden gazeteciler olayın üstüne gitti ve bu ilişki de ortaya döküldü.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

TOWNSEND, BRÜKSEL'E GÖNDERİLDİ
Bundan sonrası ise kelimenin tam anlamıyla "bir kırık aşk hikayesi". Peter Townsend ile Prenses Margaret evlenmeye karar verdiler ama bu durum bir türlü gerçekleşmedi. İlişkileri ortaya çıkan Margaret ile Peter için işler daha da zorlaştı. Peter Townsend, hükümet tarafından Brüksel'deki İngiliz Büyükelçiliği'ne hava ataşesi olarak gönderildi. 31 Ekim 1955'te de Prenses Margaret, Townsend ile ilişkilerinin bittiğine dair bir bildiri yayınladı.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

GÖREV BİLİNCİNİ AŞKIN ÖNÜNE KOYDU
Margaret bildirisinde şu satırlara yer verdi: "Miras hakkımdan vazgeçmeme bağlı olarak, resmi bir evlilik sözleşmesi yapmanın mümkün olabileceğinin farkındaydım. Ancak, kilisenin, Hıristiyan evliliğinin çözülemeyeceğine dair öğretilerini dikkate alarak ve Milletler Topluluğu'na karşı görevimin bilincinde olarak, bu düşünceleri diğerlerinin önüne koymaya karar verdim." Yeri gelmişken o gün BBC'nin bu açıklamayı duyurmak için radyo programının yayın akışını kestiğini de hatırlatalım.

BİR BELÇİKALIYLA EVLENDİ:  1959'da 45 yaşında olan Townsend, önceki yıl tanıştığı bir Belçika vatandaşı olan 20 yaşındaki Marie-Luce Jamagne ile evlendi. İki kızı ve bir oğulları vardı. Küçük kızları Isabelle Townsend, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında bir Ralph Lauren modeli oldu.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti

2002'DE HAYATA VEDA ETTİ
Tarihe bu aşk hikayesiyle adını bırakan Prenses Margaret de 1960'da Anthony Armstrong Jones ile evlendi. 1978 yılına kadar süren bu evlilikten Sarah ve David adında iki çocuğu oldu. Prenses Margaret, 9 Şubat 2002'de hayata veda etti.

Kraliçe 2: Elizabethin yeğeni: Siyahlar içinde, sessizce teyzesine veda etti
Prenses Margaret'in evliliği 1960 ile 1978 arasında sürdü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lady Sarah Chatto#Kraliçe 2. Elizabeth#Prenses Margaret

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