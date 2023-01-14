Eski eşi onu tanır ve nefret ederdi: Ünlü şarkıcı, yanında çalışan güzel kadınla evlendi!

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GERÇEKTEN EVLENDİ Mİ, YOKSA ESKİ EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN Mİ?

Tabii ki hemen anladınız kimden söz ettiğimizi. Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ve iddialara göre onun aniden evlendiği Bianca Censori. 27 yaşındaki Censori ile 45 yaşındaki Kanye West, bu haberin duyulmasından birkaç gün önce yüzük parmaklarında alyanslarla görüntülendi. Ardından da çiftin, meraklı gözlerden uzakta bir törenle evlendiği ileri sürüldü. Fakat internetteki TMZ adlı magazin sitesine göre West ile Censori'nin resmen evlendiğine dair bir belge de yok. Ama bir de "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye bir deyiş var. Öyle ya da böyle West'in, bıkıp usanmadan "bana dönecek, yeri benim yanım" dediği, Sevgililer Günü'nde kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdiği eski eşi Kim Kardashian'ı kıskandırmak mı istediği yoksa gerçekten mi evlendiği elbette net olarak ortaya çıkacak.

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EVLENDİLER HATTA BALAYINA BİLE ÇIKTILAR

Şu an gerçek olan şu ki Kanye West, Bianca Censori ile evlendi. Hatta çift lüks bir yerde balayına bile çıktı. Bütün bunlara birazdan değineceğiz. Ama önce Kanye West'in yeni eşi olarak lanse edilen Bianca Censorie'yi ve onun sadece Kanye West ile değil, Kim Kardashian ile geçmişine bir bakalım.

KIM ONU HİÇ SEVMEZDİ: Kanye West'in evlendiği ileri sürülen Bianco Censori'nin, bir süredir ünü rap'çinin Yeezy adlı firmasında çalıştığı belirtildi. İleri sürülenlere göre Kim Kardashian da onu tanıyordu ve hiç sevmiyordu.

27 yaşındaki Avustralyalı Bianca Censori, bir mimari tasarımcı, bir süredir de Kanye West'in firmasında çalışıyor. Bu yüzden doğal olarak da Kim Kardashian onu tanıyor. Fakat, West ve Kardashian'a yakın kaynaklara göre Kim Kardashian, daha o zamanlardan itibaren Censori'den hiç hoşlanmıyor ve hatta onu hor görüyordu. Bu kaynağın, Kanye West'in eski ve yeni eşleri arasındaki ilişkiye dair söylediklerine bakalım bir de: "Kim, Bianca'dan nefret ediyordu. Çünkü Bianca tatlı bir kız ve Kim tatlı kızları sevmez."

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Bu kaynaklar,Page Six'e Kanye West, Kim Kardashian ve Bianca Censori ile ilgili başka ayrıntılar da verdi. Buna göre Kim, o zamanlar evli olduğu Kanye West'in bir çalışanı olan Bianca'nın "patronundan, sadece yanında çalışan biri olmanın ötesinde bunun daha fazlasını istediğini" biliyordu. Mimari alanında yüksek öğrenim gören Bianca Censori birkaç yıldır, Kanye West'in firmasında çalışıyordu. Bu arada Kanye West'in, şu an evlendiği ileri sürülen Censori'nin mesleği mimariye olan ilgisini ve hatta belki de onun yardımıyla birkaç binanın restorasyon işlerine katıldığını ekleyelim.

BİR SÜREDİR ARALARINDA BİR ŞEYLER OLDUĞU KONUŞULUYORDU: Kanye West ile Bianca Censori, çok samimi şekilde görüntülenmediler. Ama aralarında "bir şeyler" olduğu bir süredir konuşuluyordu.

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Her ne kadar Kanye West ile Bianca Censori, öyle ortalarda el ele göz göze fazla görüntülenmeseler de bir süredir aralarında bir şeyler olduğu konuşuluyordu. Hatta geriye dönüp bakıldığında Kanye West'in geçen aralık ayında yayınladığı "Censori Overload" adlı şarkı da bu ilişkinin bir kanıtı olarak gösteriliyor. İşte o şarkıda çok dikkat çeken bazı sözler de var: "Ve İncil dedi ki "evleninceye kadar daha fazla ilişkiye giremem" gibi.

DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK: West'in eski eşi Kardashian ile evlendiği ileri sürülen Censori birbirlerine çok benziyor.



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Bir anda magazin meraklılarının dikkatini çeken Bianca Censori'nin en çarpıcı özelliği gerçekten de Kim Kardashian'a olan şaşırtıcı benzerliği. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra giyim kuşamı da Kanye West'in eski eşinin kopyası gibi. Avustralya doğumlu olar Censori ile 45'ine gelen Kanye West arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Melbourne Üniversitesi'nde mimari eğitimi gören Bianca Censori, 2017 yılında diplomasını aldıktan sonra 2019 ile 2020 arasında yüksek lisans yaptı.

KOLYE TASARIMI YAPTI: Okulunu bitiren Bianca Censori, yaptığı tasma şeklindeki kolye tasarımıyla dikkat çekti.



Bianca Censori; okulunu bitirdikten sonra bir mücevher firması kurdu. Kariyeriyle ilgili olarak bilgi verdiği internet sayfasına göre kendi kendine tasma şeklinde kolyeler tasarladı. Yine kendi ifadesiyle, tasarladığı bu kolyeler ilgi gördü, işi de usul usul büyümeye başladı. Bu arada Censori; doğum yeri olan Avustralya'da bir süre de bir mimari firmasında çalıştı.

Kanye West ile Bianca Censori'nin nasıl tanıştığına da bakalım. Aslında bu iş gerçekten çok yeni gibi görünüyor. Bilinen, Censori'nin Kanye West'in firmasında çalıştığı. Ne zaman romantik ilişkiye başladıkları ise bir muamma. İkili, bu yılın 9 Ocak günü Beverly Hills'te bir restoranda yemek yerken objektiflere takıldı. O gün de parmaklarındaki evlilik yüzükleri dikkat çekti.

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Bianca Censori ile ilgili bir başka bilgiye daha gelelim. Genç kadın aslında Instagram kullanıyordu. Üstelik burada çarpıcı paylaşımlar da yapıyordu. Fakat Kanye West ile evlilik haberi duyulduğu an sayfasını kapattı.

LÜKS BALAYI: Şimdi gelelim, bu evlilik haberlerinin ardından yayılan başka bir habere. Buna göre Kanye West ile Bianca Censori, Utah'ta lüks bir tatil köyünde balayına gitti. Amangiri adlı bu mekan, Utah Milli Parkı'nın bünyesinde yer alıyor. West ile Censori'nin kaldığı bu tatil köyünde lüks odaların geceliği 3 bin ile 6 bin dolar arasında değişiyor.

2014 YILINDA EVLENDİLER: Kardashian ve West, ya da magazin basınındaki eski adlarıyla Kimye 2014 yılında evlenmiştİ.

Kanye West ile eski eşi Kim Kardashian'ın ilişkisi 2012 yılında başlamıştı. Ardından gösterişli bir evlilik teklifi, göz alıcı bir nişan yüzüğü ve 2014'te de aylarca konuşulan düğün törenleri geldi. Başlarda mutlu bir ilişki sürdüren West ile Kardashian, dört çocuk sahibi oldu. Büyük kızları North ile ikinci bebekleri Saint'i, Kardashian dünyaya getirdi. Fakat diğer çocukları Chicago ile Psalm taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi. Çünkü Kardashian'ın sağlık durumu tekrar hamile kalmasına izin vermiyordu.

Mutlu hayatları, çocukları ve göz kamaştıran servetleriyle magazin basının gündeminde kalan Kimye çiftinin cephesinden 2021 yılında yollarını ayıracakları haberleri geldi. Önceleri sessiz kaldılar ama sonra Kardashian'ın boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Bu arada Kanye West, Kim'in kendisine döneceğine inandığını, bunun için Tanrı'ya dua ettiğine dair açıklamalar yaptı. Hatta ayrılacaklarını açıkladıktan sonra Sevgililer Günü'nde Kardashian'ın evine kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdi. Bu tuhaf davranışlarıyla takıntılı aşıkları hatırlatan Kanye sonra artık bu hayallerinin gerçekleşmeyeceğini kabul etti.

BU AŞK JULIA'YA YARADI: Kardashian ayrılığından sonra West'in adı çeşitli aşk söylentilerine karıştı.

Ondan sonra da West'in adı farklı kişilerle aşk söylentilerine karıştı. Bunlar arasında en çok öne çıkan Julia Fox oldu. Kanye West, en çok onunla kameralar tarafından görüntülendi. Sadece iki ay süren bu ilişki sayesinde Julia Fox'un hayatı da kısa süreleğine de olsa değişti. Yani o ana kadar sadece rol aldığı bir diziyle bilinen Fox, bir anda sosyal medya takipçilerini bile üçe katladı. Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı. Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de 1 milyon 200 bin kişiye ulaştı.

Bu arada Julia Fox'un bir anda dikkat çekmesinin ardından Madonna'nın da radarına girdiğini ve hayatını anlatacak filmde arkadaşı Debi Mazar'ı oynaması için ona teklif götürüldüğünü hatırlatalım. Bugüne kadar kariyerinde kayda değer sadece bir tane film var Julia Fox'un. O da 2019 yılında Adam Sandler ile birlikte oynadığı Uncut Gems.

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Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı. 2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox. Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı. Fox, çok ünlü olma hayaline Kanye West ile ilişkisi sayesinde kavuştu. Fakat görünüşe göre bu kısa sürdü. Yine de West sayesinde daha fazla kişi onu tanımış oldu.

KAÇAMAK, AŞKA DÖNÜŞMEDİ: Kanye West, top model Irina Shayk ile bir kaçamak yaptı. Ama bu aşka dönüşmedi.

Kanye West'in adı, çok kısa bir süre top model Irina Shayk ile da anıldı. O ise Julia Fox ilişkisinden önceydi. İkili, West'in doğum gününde çıktıkları Fransa tatilinde görüntülendi. Tabii bu kaçamak magazin gündemine bomba gibi düştü. Ama ilişkinin arkası gelmedi. İddialara göre West ile o sıralarda Bradley Cooper'dan ayrılmış olan Shayk, birbirlerini tanımaya çalıştılar. Ama bu yakınlaşma aşka dönüşmedi. Kanye West o dönemde Irina Shayk'ın olağanüstü bir kadın olduğunu ama flört etmeye zaman bulamadığını belirtip önceliğinin çocukları ve müzik olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM LINKEDN