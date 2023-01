İkizi kadar benzediği annesinden 'torpilli'... Ünlü yıldızın kızı da aynı yolda!

Haberin Devamı

HERKES ONLARA FARKLI BİR GÖZLE BAKIYOR

Oyuncu Jon Voight'ın kızı Angelina Jolie, bir başka ünlü oyuncu Blythe Danner ve yapımcı Bruce Paltrow'un kızı Gwyneth, Alfred Hitchcock'un "soğuk sarışını" Tippi Hedren'in kızı Melanie Griffith, ek olarak söyleyeceğimiz "aileden sinemacı" Drew Barrymore bunlardan biri. Her ne kadar bundan en fazla 20 yıl önce bu isimler "hanedan üyesi" olarak görülüyorsa da bugün durum değişti. Anne ya da babalarının (ya da her ikisinin birden) ünlü soyadı sayesinde ve onların da desteğiyle önlerinde bütün kapılar açılan bu çocuklara günümüzde daha farklı bir gözle bakılıyor.

ARKASINDA EN BÜYÜK DESTEK VAR: ÜNLÜ ANNESİ VE BABASI

Günümüzde, özellikle de son dönemde anne ve baba mesleğini sürdüren bu genç kuşak, "nepotizm bebekleri" olarak anılıyor. Yani akraba kayırmacılığının bir örneği olarak görülüyorlar. Gösteri dünyası bunun sayısız örnekleriyle dolu. Buna birazdan değineceğiz ama şu anda konumuz başka birisi.

Aslında daha baştan beri, hem model hem oyuncu olan annesinin ve yönetmen babasının desteğiyle daha küçücük yaşında sinema ve moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan bir kişi bu. Üstelik kısa süre önce bir derginin ilk sayısının kapağına poz bile verdi. Hem de kendisiyle aynı alanda kariyer yapmaya çalışanların hayal bile edemeyeceği kadar genç bir dönemde: Henüz 15 yaşındayken. Gelin, bakalım kim bu, arkasına en büyük desteği alıp kariyerinde başarılı adımlarla yükselen kişi.

DAHA ÖNCE ANNE VE BABASIYLA AYNI PROJEDE DE ÇALIŞTI

O kişi aslında tüm dünyanın daha dünyaya gelmeden önce bile ilgisini çeken Ever Gabo Anderson. Büyük olasılıkla böyle ilk anda kim olduğunu çıkaramadınız. Ama model ve oyuncu Milla Jovovich ile yönetmen Paul W.S. Anderson'ın ilk göz ağrısı dersek hemen anlayacaksınız zaten kim olduğunu. Henüz 15 yaşındaki Ever Gabo ya da kariyerinde kullandığı adıyla Ever Anderson, anne ve babasının üç kızının en büyüğü. Son iki yıldır oyuncu ve model olarak dikkat çeken işler yapan genç kız, şimdi de ünlü V dergisinin gençlere yönelik olarak yayınlamaya başladığı Mini V dergisine kapak kızı oldu.

Bir döneme damgasını vuran bir modelken sonra oyunculuğa da adım atan annesi Milla Jovovich'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Ever Anderson, Instagram hesabından bu konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam" diye yazdı. Ardından da bu proje için kendi alanında efsane olan isimlerle çalıştığını belirtti. Ever Anderson, daha çok genç olmasına rağmen bugüne kadar dört tane filmde oynadı. Bunlardan ikisi annesi Milla'nın oynayıp babasının yönettiği Resident Evil serisinin iki filmi. Sonra sinema alanında Black Widow ve Peter Pan and Wendy ile kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.

Ever, Mini V dergisine verdiği röportajda James Matthew Barrie'nin ünlü eserinden uyarlanan Peter Pan And Wendy adlı filmin, kendisi için çok heyecan verici bir proje olduğunu söyledi. Bu filmde Anderson ile birlikte Alexander Malony ve Jude Law da görev alıyor. Gencecik yaşında bir yandan öğrenimini sürdürürken diğer yandan da kariyer basamaklarını tırmanan Ever filmiyle ilgili olarak "Dürüst olmak gerekirse bu benim hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. Filmin çekimleri tam 8 ay sürdü ve ben bunun her dakikasından büyük bir keyif aldım" diye konuştu. Ever Anderson, filmde canlandırdığı Wendy karakterinin, çocukluk kahramanlarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

'YİNE DE BENİM GERÇEK KAHRAMANIM ANNEM'

Ever Anderson, röportajda, asıl kahramanının annesi Milla Jovovich olduğunu da sözlerine ekledi. Genç kız "Çünkü benim gözümde onun yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi. Ever, oyunculuğa olan tutkusunu keşfetmesinde ve bu meslekte annesinin ayak izlerini takip etmesinde de Milla Jovovich'in büyük etkisi olduğunu sözlerine ekledi: " Karakterler yaratmak için teşvik ediliyorum ve bu benim için çok eğlenceli. Başka bir kimliğe girerken kendini kaybetmek çok güzel. Bu süreç boyunca insan kendisi hakkında da birçok şey öğreniyor."

ÜNLÜ AİLENİN MENSUBU OLMAK SÜRECİ HIZLANDIRDI

Şimdi bütün bunların yukarıdaki nepotizm bebekleri ya da eleştirenlerin gözündeki adıyla nepo bebekler arasında ne bağlantısı olduğunu merak ediyorsanız... Ever Anderson'ın gençlere yönelik yayın yapması planlanan Mini V dergisinin ilk sayısına kapak pozu vermesi yine bu 'nepo bebekleri' konusunu gündeme getirdi. Gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Milla Jovovich ile kocası Paul William Scott Anderson'ın büyük kızı Ever, birçok kişiye göre anne ve babası sayesinde kariyer basamaklarını bu kadar hızlı tırmanıyor. Tabii ki buna karşı görüşler de var. Ever Anderson, güzelliği ve yeteneği sayesinde zaten kariyerinde başarıyı yakalayacaktı. Ünlü bir ebeveynin kızı olması sadece bunu biraz daha hızlandırdı.

NEPO BEBEKLERİN EN GENCİ: Ever Anderson aslında son iki yıldır sessiz sedasız, sinema ve modellik kariyerini yürütüyordu. Bugüne kadar da ünlülerin çocuklarının da ünlü olması konusunda hiç gündeme gelmiyordu. Bunun nedeni büyük olasılıkla Ever'ın, bu konuda sürekli göz önünde olan Heidi Klum'un kızı Leni, Kate Moss'un kızı Lila, Cindy Crawford'un kızı Kaia, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose'dan çok daha genç yani 15 yaşında olması.

Milla Jovovich ile eşi Paul William Scott Anderson, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Çiftin Ever dışında 7 yaşında Eden ve henüz 2 yaşında Osian adında iki tane kızı daha bulunuyor. 47 yaşındaki Milla Jovovich, sık sık sosyal medya hesaplarından ailesiyle ilgili görüntüleri paylaşıyor.

Ever Anderson özellikle de annesinden kariyeri konusunda büyük destek görüyor. Milla Jovovich, kızı Peter Pan and Wendy adlı yapıma başladığında bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Jovovich, kızının Peter Pan projesinde Wendy rolünü üstlendiğini belirterek "Ever bu rolü oynamayı 5 yaşından bu yana istiyordu" diye yazdı.

KÜÇÜK YAŞTAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Ünlü ailesinin, Ever'a tek desteği bu değil. Ever, filmin çekimleri için Kanada'ya gittiğinde tüm ailesi de onunda birlikte bir süreliğine orada yaşadı. Bu arada Ever'ın küçük yaşına rağmen hatırı sayılır bir sinema kariyeri olduğunu da hatırlatalım. Kara Dul adlı filmde de Natasha Romanov'u canlandırdı. Ever Gabo Anderson ilk olarak babasının yönettiği, annesinin de önemli rollerinden birini üstlendiği Resident Evil: Son Bölüm'de küçük bir rol üstlenmişti.

Jovovich, kızının kariyeri için bir yandan endişe duyduğunu bir yandan da çok mutlu olduğunu belirtti bir röportajında. Entertainment Tonight'a bir röportaj veren Jovovich, Sinema sektörünün zorluklarını düşündüğünde kızı için korktuğunu, ama bir yandan da mutluluğunun büyük olduğunu dile getirdi.

SONUNDA MUTLULUĞU BULDU

Ukrayna'nın Kiev kentinde dünyaya gelen Milla Jovovich, küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Kariyerine model olarak başlayan Jovovich ilk evliliğini Shawn Andrews ile yaptı. Sonra 1997 ile 1999 arasında Fransız yönetmen Luc Besson ile birlikteydi

