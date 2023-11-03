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Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım

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#Kelly Ripa#Lisa Rinna#Hollywood Evlilikleri
Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 16:44

Evlatlarının, kendilerini mutlu edecek kişilerle hayatlarını paylaşması anne ve babaların en büyük isteğidir kuşkusuz... Hatta bazen bunun için bizzat kendileri de çaba harcarlar. Özellikle de anneler!

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OĞLUNA KIZ BEĞENENLER GÖSTERİ DÜNYASINDA BİLE VAR
Hele yakın çevrelerinde kendi çocuklarına uyduğuna inandıkları bir aday görürlerse bunun üstüne giderler.

Muhtemelen bunun, bizim geleneklerimiz arasında yer alan "görücü usulü" olduğunu anladınız.

Sanmayın ki modern çağlara geldikçe bu yöntemle tanışan çiftlerin sayısı azalıyor. Tam tersine gençlerin tanışması için hala kabul gören bir yöntem bu. Üstelik Hollywood ünlüleri arasında bile.

Mensuplarının halkın geneline göre çok daha rahat yaşadığı, farklı insanlarla tanışma şansının sınırsız olduğu gösteri dünyasında da evlatlarına kendilerinin de beğendiği bir eş adayı bulmaya çalışan annelerin sayısı az değil.

Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım

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MESLEKTAŞININ KÜÇÜK KIZINI OĞLUYLA TANIŞTIRMAK İSTEMİŞ
Böyle anlatınca kulağa tuhaf gelse de bunun bir örneği gösteri dünyasında yaşanmış. Üstelik iki oğlundan biri için meslektaşının kızını beğendiğini bu ünlünün kendisi açıkladı.

İki tane erkek evladı olan sunucu Kelly Ripa, kocasıyla birliktehazırladığı sohbet programında bu gerçeği kendisi itiraf etti. Karşısında da küçük kızını oğluyla tanıştırmak istediği meslektaşı vardı. Yani gösteri dünyasının bir başka ünlüsü.

Live With Kelly and Mark adlı sohbet programında ünlü TV yıldızı Lisa Rinna'yı ağırladı 53 yaşındaki Ripa. 

Mark Consuelos ile evliliğinden iki tane oğlu olan Kelly Ripa arkadaşı Lisa Rinna'ya"Yıllarca senin küçük kızınla kızlarınla oğullarımdan birinin arasını yapmaya çalıştım" dedi.

Kelly Ripa bunu söyledi ama arkadaşının kızını hangi oğlu için beğendiğini kendine sakladı. 

Ama Lisa Rinna'nın iki kızından küçüğü olanAmelia Gray'e dikkatini yönelttiğini saklamadı.

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Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım


'BENİM OĞLUM BUNUNLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞINI BİLEMEZ'
Ripa "Evet bu gerçek bir hikaye" diyerek sözlerini sürdürdü. Ama sonra fikrini değiştirmesine neden olan bir gelişme yaşanmış. Bunun sonucunda da Kelly Ripa fikrini değiştirmiş.

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Bunu da şöyle anlattı Ripa " Derken bir gün Amelia'yı podyumda gördüm. Sanırım katıldığı ilk defileydi. Kendi kendime dedim ki "Boş ver. Benim oğlum bununla ne yapacağını bilemez."

Özetle Amelia'nın meslek seçimi, Kelly Ripa'nın onu oğluyla tanıştırma fikrinden vazgeçmesine neden olmuş. 

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YİNE DE ANNESİNE KARŞI GENÇ KIZA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Bu arada Kelly Ripa her ne kadar artık oğluyla tanıştırmaktan vazgeçmiş olsa da yine de Lisa Rinna'nın kızı Amelia'nın kariyerindeki başarısını övmekten geri durmadı.

60 yaşındaki Rinna'ya "Bazen onu gördüğümde sanki seni görmüş gibi oluyorum" dedi. Bunun üzerine Rinna da kızını izlemenin eğlenceli olduğunu belirti. Ardından da "Ne kadar da büyüdü" dedi.

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Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım

İKİ OĞLU BİR KIZI VAR: Bu arada Kelly Ripa'nın Mark Consuelos ile evliliğinden iki tane oğlu var. Biri 26 yaşındaki Michael, diğeri de 20 yaşındaki Joaquin. Kelly Ripa'nın 22 yaşında Lola adında bir de kızı bulunuyor.

Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım

RINNA'NIN İKİ TANE KIZI VAR: Lisa Rinna'nın Harry Hamlin ile evliliğinden 'nın 20 yaşındaki Amelia dışında bir de 25 yaşında Delilah Belle adında iki tane kızı var. 

Sonunda meslektaşına itiraf etti: Yıllarca senin kızınla oğlumun arasını yapmaya çalıştım

KENDİSİNDEN 18 YAŞ BÜYÜK AŞKI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Lisa Rinna'nın kızı Amelia Hamlin, Kelly Ripa'nın iki oğluyla da herhangi bir bağlantı kurmadı. Fakat 2020 yılında Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick ile kısa süren bir ilişki yaşadı.

Lisa Rinna ile kocası Harry Hamlin, aralarındaki 18 yaş fark nedeniyle bu ilişkiyi onaylamadılar. Zaten Amelia ve Kardashian ile ilişkisinden üç çocuk babası olan Disick'in ilişkisi de çok uzun ömürlü olmadı.

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#Kelly Ripa#Lisa Rinna#Hollywood Evlilikleri

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