Hem çok para harcadı, hem tembellik yaptı

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ir de aynı elbiseyi farklı aksesuarlarla kullandığı için Kate'in tutumlu olduğu da söyleniyor. Bu zaten bir aile politikası. Halka yakın görünmek, onlara fazla yük olmadıklarını kanıtlamak için ailenin önde gelen üyelerinin sık sık böyle yaptığını herkes biliyor.

Ama görünüşe göre her ne kadar Cambridge Düşesi olduğu dönemde "Tutumlu Düşes" şimdi de "Tutumlu Prenses" olarak anılsa da durum gerçekten öyle mi dersiniz?

HARCAMASI GEÇEN YILDAN AZ AMA...

İngiliz basınına göre pek de öyle değil. Kate'in bir yıl boyunca giydiği kıyafetlerin faturalarında yazan rakamlar toplandığında ortaya çıkan rakam çok da mütevazı görünmüyor.

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Tabii öte yandan koca bir milletler topluluğunu temsil ettikleri için kılık kıyafetlerinin de düzgün olması gerekiyor.

Şimdi gelelim Galler Prensesi Kate'in 2023 yılında yaptığı yeni kıyafet harcamalarına. Önce genel bir bakış.

Kate bu yıl yeni kıyafetleri için 2022'den daha az harcama yaptı. Kocası Prens William ile çıktığı Karayipler turu nedeniyle geçen yıl Kate'in kıyafetlerine hatırı sayılır bir harcama yapılmıştı.

Ülkesinde kıyafetlerini tekrar tekrar giyse de turda yeni elbise ve aksesuarlar kullandı. Bu yüzden de geçen yıl Kate'in giyim kuşamına harcanan para 176 bin 664 sterlindi.

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KIYAFETLERE EPEY PARA HARCANDI

Geçtiğimiz 12 ay boyunca yani 2023 yılında bu harcama 159 bin sterline düştü. Üstelik Kral Charles'ın taç giyme töreninde kullandığı 32 bin sterlinlik saç aksesuarı da buna dahil.

Bu, işin bir yanı. Ama diğer yandan bakıldığında, 2023 Galler Prensesi Kate'in son yıllarda kıyafet için en yüksek harcama yaptığı ikinci yıl oldu.

Kate 2017 yılında yeni kıyafetleri için 119 bin sterlin harcamıştı. 2019 yılında bu rakam 103 bin sterlin, 2020 yılında da 93 bin sterlindi.

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Kate'in gerçekten tutumlu davrandığı yıl ise 2021 oldu... O yıl henüz Cambridge Düşesi olan Kate yeni kıyafetler için 48 bin sterlin harcadı.

Özetle 2023, 2022 hariç tutulduğunda Kate'in son yıllarda yeni kıyafet için en çok para harcadığı ikinci yıl oldu.

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NE GİYSE YOK SATIYOR

Yeri gelmişken küçük bir not... Ailenin kıdemli üyelerinin iş gereği giydiği kıyafetlerin ve kullandığı aksesuarların giderleri Kral Charles'ın yönetimindeki bütçeden karşılanıyor. Fakat bu kıyafetler için ailenin tam ücret mi ödediği yoksa indirim mi yapıldığı net değil.

Aslında bir kıyafetin özellikle de Kate'in üzerinde görülmesi markanın tanınırlığı açısından da önemli. Prenses'in üzerinde görülen bir elbise ya da ayakkabı kelimenin tam anlamıyla yok satıyor.

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Bu arada... Kate ile ilgili başka bir yıl dökümüne de bakalım.. Daha doğrusu sadece Kate değil, kocası Prens William da dahil bu işin içine.

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BU YILIN EN PAHALISI:Kate Middleton'ın bu yılki en pahalı kıyafeti Kral Charles'ın taç giyme töreninde giydiği oldu. Gelinliğini de seçtiği Alexander McQueen imzalı beyaz elbisenin değeri 32 bin sterlindi. O gün taç yerine kullandığı saç aksesuarı ise 3 bin sterlin. Kate, söz konusu beyaz elbiseyi nişanlarla süslü pelerinin altına giymişti.

Kate'in, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in nikahında giydiği elbise de çok konuşuldu.

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Galler çifti bu yıl ailenin diğer kıdemli üyeleriyle kıyaslandığında epey tembellik yaptı.

Ayrı ayrı bakıldığında Kate geçtiğimiz 12 ay içinde 128 tane resmi görevde yer aldı. William'ın hazır bulunduğu resmi görev sayısı ise 172.

Fakat genel olarak bakıldığında Galler çifti, ailenin kendilerinden kıdemli ve daha yaşlı üyelerinin epey gerisinde kaldı.

İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzü oldukları için onların yer aldığı etkinlikler basında daha fazla yer bulsa da Kate ile William, geçen yıl öyle sanıldığı kadar çok çalışmadı.

Ailenin en çalışkan üyesi Prenses Anne. Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı Anne, bu yıl 457 tane resmi göreve katıldı. Bu, Kral Charles'ın katıldığı daha fazla.

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Kral Charles ile en küçük kardeşi Prens Edward 297'şer resmi görevde yer aldı. Kraliçe Camilla'nın katıldığı resmi etkinlik sayısı ise 233.