En bÃ¼yÃ¼k hayali orta sahada futbol oynamak... Ama hayatÄ± boyunca hep yedek kulÃ¼besinde oturacak

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AÄŸabeyi William zamanÄ± geldiÄŸinde tahta geÃ§ecekti... Onun iÃ§in ise olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece bÃ¶yle bir gelecek sÃ¶z konusu deÄŸildi.Â

Her ikisi de aynÄ± anne ve babadan dÃ¼nyaya geldikleri halde geleceÄŸin kralÄ±nÄ±n Ã§ocukluÄŸundan beri daha Ã¶n planda olmasÄ± kadar doÄŸal bir durum yok aslÄ±nda monarÅŸi aileleri iÃ§in.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k birer Ã§ocukken, kahvaltÄ± sofrasÄ±nda William'Ä±n tabaÄŸÄ±na Harry'den daha fazla sosis konuldu mu bunu kesin olarak bilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ama hayatlarÄ± boyunca William'Ä±n hep Ã¶n planda olduÄŸu da bir gerÃ§ek. Harry'nin hep gÃ¶lgede kaldÄ±ÄŸÄ±, aÄŸabeyini hep bir adÄ±m geriden takip ettiÄŸi de. Hatta William ile Kate evlendikten sonra uzun sÃ¼re onlarÄ±n yanÄ±nda "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tekerlek" gibi dolandÄ±ÄŸÄ± da.

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Bir sÃ¼redir dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde 'yedek' kraliyet ailesi Ã¼yesi, Ä°spanyol sarayÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k prensesi 16 yaÅŸÄ±ndaki Sofia.

Her ne kadar kendisi zaman zaman isyan etse de yapacak fazla bir ÅŸey yok. Harry, daha doÄŸuÅŸtan William'Ä±n yedeÄŸi.

Zaten bir iddiaya gÃ¶re Harry'nin William'a bu kadar cephe almasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de bu. Galler Ã§iftinin her bir Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldiÄŸinde Harry, taht sÄ±rasÄ±nda bir adÄ±m daha geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yani Kate ile William, bu ÅŸekilde tahtÄ±n kendi kanlarÄ±ndan birine emanet edilmesi konusunda iÅŸi olabildiÄŸince garantiye aldÄ±. EÄŸer olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yaÅŸanmazsa tabii..

DiÄŸer yandan bu durum sadece Ä°ngiliz kraliyet ailesinde yaÅŸanÄ±yor sanÄ±yorsanÄ±z yanÄ±ldÄ±nÄ±z demektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n monarÅŸi aileleri iÃ§in geÃ§erli bu durum.

TahtÄ± kaybetmemek iÃ§in ne kadar Ã§ok Ã§ocuk yapÄ±lÄ±rsa o kadar iyi. KardeÅŸlerden birinin baÅŸÄ±na bir ÅŸey geldiÄŸinde yerini hemen diÄŸeri alÄ±yor.

O DA BÄ°R YEDEK PRENSES

Bir baÅŸka deyiÅŸle bÃ¼tÃ¼n kraliyet ailelerinde bir veliaht ve bir ya da birkaÃ§ tane de "yedek" var. DÃ¼nyada Harry'den sonra en Ã§ok konuÅŸulan "yedek" kimdir derseniz size hemen Ä°spanya kraliyet ailesinin iki numaralÄ± prenses Sofia'nÄ±n adÄ±nÄ± sÃ¶yleriz.

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ArtÄ±k konuyla ilgisi olmayanlarÄ±n bile bildiÄŸi gibi Ã¼lkenin gelecekteki kraliÃ§esi, Kral Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Leonor.

GeÃ§en ekim ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na giren Leonor, son bir yÄ±ldÄ±r da ailesi tarafÄ±ndan olabildiÄŸince Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Bu durum da karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmÄ±yor elbette.

Ã–zellikle de askerlik gÃ¶revini yapmaya baÅŸlayÄ±p halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na daha Ã§ok Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sadece Ã¼lkesinde deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada bir Leonor Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±.

ABLASININ Ã–NÃœNE GEÃ‡MEYE BAÅžLAMIÅžTI

Aileyi biraz daha dikkatli takip edenler bu konudaki incecik bir ayrÄ±mÄ± da daha Ã¶nce fark etti zaten. BilindiÄŸi gibi Leonor'un kendisinden bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±z kardeÅŸi var: Sofia. Yani Ä°spanyol tahtÄ±nÄ±n yedek prensesi...

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Her iki genÃ§ kÄ±z da bÃ¼yÃ¼yÃ¼p serpildikÃ§e kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Sofia, veliaht ablasÄ±nÄ±n birkaÃ§ adÄ±m Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

OlaylarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan takip edenler iÃ§in bunun nedeni de aÃ§Ä±k. Sofia, ablasÄ±ndan daha uzun boylu ve daha gÃ¶steriÅŸli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip. Ãœstelik dÃ¼nya Ã§apÄ±nda, kendi kuÅŸaÄŸÄ± arasÄ±nda ciddi bir hayran kitlesi de edinmiÅŸ durumda.Â

AYAKKABI TOPUKLARINA KISITLAMA GELDÄ°

Onun bu kadar Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden ailesi de hemen gerekli Ã¶nlemleri aldÄ± tabii. Ailece gidilen etkinliklerde Leonor ile boy farkÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Sofia dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giymeye baÅŸladÄ±. Hatta bu konuda Ã§ok da uzun boylu olmayan anneleri Letizia bile fedakarlÄ±k yaptÄ± kimi zaman.

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Daha dikkat Ã§ekici elbiseleri giyen Leonor oldu. Sofia'nÄ±n, Ã¼lkenin gelecekteki kraliÃ§esi olan ablasÄ± Leonor'u gÃ¶lgede bÄ±rakmamasÄ± iÃ§in elden gelen yapÄ±ldÄ±.

Sonunda zaten askeri eÄŸitim, 18 yaÅŸÄ±na girmesi, parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± derken Leonor, son zamanlarda popÃ¼lerlik anlamÄ±nda kendisini zorlayan kardeÅŸini gÃ¶lgede bÄ±rakmayÄ± baÅŸardÄ±...

Sofia da "yedek prensesin" durmasÄ± gereken yerde durmaya baÅŸladÄ±.

ONLARI WILLIAM VE HARRY Ä°LE KIYASLIYORLAR

Yedek kardeÅŸ sÃ¶z konusu olduÄŸunda da bu konunun meraklÄ±larÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda iki kÄ±z kardeÅŸi William ve Harry ile kÄ±yaslamaya baÅŸladÄ±.

YapÄ±lan yorumlara gÃ¶re Leonor ile Sofia arasÄ±nda ÅŸimdilik Ã¶yle veliaht- yedek kapÄ±ÅŸmasÄ± gibi bir durum yok.

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Elbette uzmanlara gÃ¶re bu durumda aile de Ã¶nemli. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de Felipe ile Letizia, her ne kadar Leonor'u veliaht olduÄŸu iÃ§in Ã¶n plana Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlarsa da kardeÅŸleri Ã§ok da fazla ayÄ±rmÄ±yorlar. Birine tanÄ±nan olanaklarÄ± koÅŸullara ve ailenin kurallarÄ±na gÃ¶re diÄŸerine de saÄŸlÄ±yorlar.

Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneÄŸi de Leonor'un ardÄ±ndan Sofia'nÄ±n da Ä°skoÃ§ya'daki Atlantik Koleji'ne eÄŸitim iÃ§in yollanmasÄ±. SÃ¶z konusu okulun 'prensesler okulu' olarak bilindiÄŸini ve Avrupa'daki monarÅŸi aileleri tarafÄ±ndan tercih edildiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

BELKÄ° DE Ä°STEDÄ°ÄžÄ° ADAMLA EVLENEMEYECEK BÄ°LE

Bu arada Leonor ile Sofia kÄ±yaslamasÄ±nda aslÄ±nda yedek prensesin lehine olan bir durum da var. Leonor, hayatÄ± boyunca katÄ± kurallara baÄŸlÄ± bir yaÅŸam sÃ¼recek.

KraliÃ§e olduÄŸu zaman da bu durum deÄŸiÅŸmeyecek. Belki istediÄŸi adamla evlenmesinin Ã¶nÃ¼ne bile engel Ã§Ä±kmayacak.

Ama Sofia iÃ§in aynÄ± durum sÃ¶z konusu deÄŸil. Ã‡ok aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§madÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ablasÄ±ndan daha Ã¶zgÃ¼r bir hayat uzanÄ±yor Ã¶nÃ¼nde.

YEDEK PRENSES FUTBOL TUTKUNU

Hatta bunun Ã¶rneklerinden birini de sergiliyor yedek kardeÅŸ. Her iki kardeÅŸin de futbola tutkun olduÄŸu bilinen bir durum.

Ama bugÃ¼ne kadar Leonor'un bu konuda harekete geÃ§me imkanÄ± olmadÄ±. Oysa Sofia, okulunda futbol oynayabiliyor. Hatta bu durum bir dÃ¶nem bazÄ± tartÄ±ÅŸmalara da konu olmuÅŸtu.

Ä°spanyol El Confidencial Digital sitesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Sofia futbol tutkusu nedeniyle okulunda alay konusuna bile dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

GeÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda ortaya atÄ±lan bu iddiaya gÃ¶re Sofia, ders aralarÄ±nda kÄ±zlarla vakit geÃ§irmek yerine erkek Ã¶ÄŸrencilerle futbol oynuyordu. Bu yÃ¼zden de okulundaki bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda alay konusu olmuÅŸtu.

Futbolu bir erkek oyunu olarak gÃ¶ren bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler, sÃ¼rekli top peÅŸinde koÅŸtuÄŸu iÃ§in Sofia hakkÄ±nda bazÄ± tatsÄ±z sÃ¶ylentiler de Ã§Ä±karÄ±yordu. Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar onu durdurmadÄ±.Â

Prenses Sofia'nÄ±n futbol tutkusu Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k ki Madrid'de Ulusal Futbol Federasyonu'na kayÄ±tlÄ± bir kulÃ¼pte orta saha oyuncusu olmak iÃ§in eÄŸitim almayÄ± hayal ediyor.

Tam adÄ± SofÃ­a de Todos Los Santos de BorbÃ³n y Ortiz olan genÃ§ prenses, Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±. Sofia, taht sÄ±ralamasÄ±nda kendisinden bir yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k veliaht prenses olan ablasÄ± Leonor'un hemen ardÄ±ndan geliyor.





ANNE VE BABALARI DENGEYÄ° BULMAYA Ã‡ALIÅžIYOR

Ortada Ä°ngiliz kraliyet ailesinde yaÅŸanan William ile Harry Ã¶rneÄŸi olduÄŸu iÃ§in herkes ÅŸimdi gÃ¶zlerini dikmiÅŸ Leonor ile Sofia'yÄ± takip ediyor.

Åžu anda yaÅŸlarÄ± Ã§ok genÃ§ olduÄŸu iÃ§in aralarÄ±nda bir sorun var gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Ãœstelik anne ve babalarÄ± da bunun iÃ§in epey Ã§aba gÃ¶steriyor ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

Bunun bir Ã¶rneÄŸi de birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Kral Felipe, tahtÄ± devredeceÄŸi kÄ±zÄ± Leonor ile Ã¶zel bir fotoÄŸraf Ã§ekimi yaptÄ±.

Fakat kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia'nÄ±n kalbi kÄ±rÄ±lmasÄ±n diye aslÄ±nda bir resmiyeti olmadÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir yerde yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± halde onunla da birkaÃ§ poz fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

LEONOR TAHTA Ã‡IKINCA O GERÄ° PLANA DÃœÅžECEK

Her ne kadar ÅŸimdi her yere birlikte gitseler, her gÃ¶reve birlikte katÄ±lsalar da yakÄ±n bir gelecekte Leonor ile Sofia'nÄ±n hayatlarÄ± farklÄ± yollara girecek.

Leonor kraliÃ§e olduÄŸunda Sofia'nÄ±n artÄ±k resmi olarak aileyi temsil etme gÃ¶revi kalmayacak. O dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ndan sonra da hayatÄ±na istediÄŸi gibi ÅŸekil verecek. Hatta isterse bir mesleÄŸi bile olabilecek.

Ã–zetle ÅŸimdilik her ÅŸey yolunda gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sofia'nÄ±n ablasÄ±yla arasÄ±nda herhangi bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ± da birlikte gittikleri resmi gÃ¶revlerde gÃ¼n gibi ortada zaten.

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NE YAPARLARSA YAPSINLAR HEP GÃœNDEMDE OLACAKLAR

Gelecek iÃ§in ise onlara Ã¶rnek olan ve bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu iki seÃ§enek var: Ya William ile Harry gibi olacaklar. Ya da KraliÃ§e Elizabeth ile kÄ±z kardeÅŸi Prenses Margaret gibi...Â

Ä°ki genÃ§ prensesin kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka kraliyet kardeÅŸi daha var elbette. Danimarka'nÄ±n veliahtÄ± Frederik ile kardeÅŸi Joachim. Fakat bÃ¼tÃ¼n bunlar o kadar da Ã¶zenilecek Ã¶rnekler deÄŸil.Â

Åžimdilik Ä°spanya'daki monarÅŸi destekÃ§ileri Leonor ile Sofia'nÄ±n bu pek de iyi olmayan Ã¶rneklerin dÄ±ÅŸÄ±nda birbiriyle iyi geÃ§inen ve destekleyen iki kÄ±z kardeÅŸ olarak kalmasÄ±nÄ± diliyor.

Ã–yle ya da bÃ¶yle mensup olduklarÄ± aile gereÄŸi Leonor ve Sofia her zaman ilgi odaÄŸÄ± olup Ã§eÅŸitli sÃ¶ylentilerin merkezinde yer alacaklar.

Ã–zellikle de yaÅŸlarÄ± biraz daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde... Milyonlarca kiÅŸi onlarÄ± birbiriyle kÄ±yaslayacak. Veliaht abla ile yedek kardeÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer almayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Prenses Sofia'nÄ±n futbol tutkusu Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k ki Madrid'de Ulusal Futbol Federasyonu'na kayÄ±tlÄ± bir kulÃ¼pte orta saha oyuncusu olmak iÃ§in eÄŸitim almayÄ± hayal ediyor.

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