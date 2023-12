En bÃ¼yÃ¼k hayali orta sahada futbol oynamak... Ama hayatÄ± boyunca hep yedek kulÃ¼besinde oturacak

Haberin Devamı

Ağabeyi William zamanı geldiğinde tahta geçecekti... Onun için ise olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece böyle bir gelecek söz konusu değildi.

Her ikisi de aynı anne ve babadan dünyaya geldikleri halde geleceğin kralının çocukluğundan beri daha ön planda olması kadar doğal bir durum yok aslında monarşi aileleri için.

İleri sürüldüğü gibi daha küçücük birer çocukken, kahvaltı sofrasında William'ın tabağına Harry'den daha fazla sosis konuldu mu bunu kesin olarak bilmek mümkün değil.

Ama hayatları boyunca William'ın hep ön planda olduğu da bir gerçek. Harry'nin hep gölgede kaldığı, ağabeyini hep bir adım geriden takip ettiği de. Hatta William ile Kate evlendikten sonra uzun süre onların yanında "üçüncü tekerlek" gibi dolandığı da.

Bir süredir dünyanın en gözde 'yedek' kraliyet ailesi üyesi, İspanyol sarayının küçük prensesi 16 yaşındaki Sofia.

Her ne kadar kendisi zaman zaman isyan etse de yapacak fazla bir şey yok. Harry, daha doğuştan William'ın yedeği.

Zaten bir iddiaya göre Harry'nin William'a bu kadar cephe almasının nedenlerinden biri de bu. Galler çiftinin her bir çocuğu dünyaya geldiğinde Harry, taht sırasında bir adım daha geriye düştü.

Yani Kate ile William, bu şekilde tahtın kendi kanlarından birine emanet edilmesi konusunda işi olabildiğince garantiye aldı. Eğer olağanüstü bir durum yaşanmazsa tabii..

Diğer yandan bu durum sadece İngiliz kraliyet ailesinde yaşanıyor sanıyorsanız yanıldınız demektir. Çünkü bütün monarşi aileleri için geçerli bu durum.

Tahtı kaybetmemek için ne kadar çok çocuk yapılırsa o kadar iyi. Kardeşlerden birinin başına bir şey geldiğinde yerini hemen diğeri alıyor.

O DA BİR YEDEK PRENSES

Bir başka deyişle bütün kraliyet ailelerinde bir veliaht ve bir ya da birkaç tane de "yedek" var. Dünyada Harry'den sonra en çok konuşulan "yedek" kimdir derseniz size hemen İspanya kraliyet ailesinin iki numaralı prenses Sofia'nın adını söyleriz.

Artık konuyla ilgisi olmayanların bile bildiği gibi ülkenin gelecekteki kraliçesi, Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Leonor.

Geçen ekim ayında 18 yaşına giren Leonor, son bir yıldır da ailesi tarafından olabildiğince ön plana çıkarılıyor. Bu durum da karşılıksız kalmıyor elbette.

Özellikle de askerlik görevini yapmaya başlayıp halkın karşısına daha çok çıkmasının ardından sadece ülkesinde değil tüm dünyada bir Leonor çılgınlığı yaşanmaya başladı.

ABLASININ ÖNÜNE GEÇMEYE BAŞLAMIŞTI

Aileyi biraz daha dikkatli takip edenler bu konudaki incecik bir ayrımı da daha önce fark etti zaten. Bilindiği gibi Leonor'un kendisinden bir yaş küçük bir kız kardeşi var: Sofia. Yani İspanyol tahtının yedek prensesi...

Her iki genç kız da büyüyüp serpildikçe küçük kardeş Sofia, veliaht ablasının birkaç adım önüne geçmeye başlamıştı.

Olayları dışarıdan takip edenler için bunun nedeni de açık. Sofia, ablasından daha uzun boylu ve daha gösterişli bir görünüme sahip. Üstelik dünya çapında, kendi kuşağı arasında ciddi bir hayran kitlesi de edinmiş durumda.

AYAKKABI TOPUKLARINA KISITLAMA GELDİ

Onun bu kadar ön plana çıktığını fark eden ailesi de hemen gerekli önlemleri aldı tabii. Ailece gidilen etkinliklerde Leonor ile boy farkını kapatmak için Sofia düz topuklu ayakkabı giymeye başladı. Hatta bu konuda çok da uzun boylu olmayan anneleri Letizia bile fedakarlık yaptı kimi zaman.

Daha dikkat çekici elbiseleri giyen Leonor oldu. Sofia'nın, ülkenin gelecekteki kraliçesi olan ablası Leonor'u gölgede bırakmaması için elden gelen yapıldı.

Sonunda zaten askeri eğitim, 18 yaşına girmesi, parlamento açılışı derken Leonor, son zamanlarda popülerlik anlamında kendisini zorlayan kardeşini gölgede bırakmayı başardı...

Sofia da "yedek prensesin" durması gereken yerde durmaya başladı.

ONLARI WILLIAM VE HARRY İLE KIYASLIYORLAR

Yedek kardeş söz konusu olduğunda da bu konunun meraklıları sosyal medya platformlarında iki kız kardeşi William ve Harry ile kıyaslamaya başladı.

Yapılan yorumlara göre Leonor ile Sofia arasında şimdilik öyle veliaht- yedek kapışması gibi bir durum yok.

Elbette uzmanlara göre bu durumda aile de önemli. Görünüşe göre de Felipe ile Letizia, her ne kadar Leonor'u veliaht olduğu için ön plana çıkarmaya çalışıyorlarsa da kardeşleri çok da fazla ayırmıyorlar. Birine tanınan olanakları koşullara ve ailenin kurallarına göre diğerine de sağlıyorlar.

Bunun en çarpıcı örneği de Leonor'un ardından Sofia'nın da İskoçya'daki Atlantik Koleji'ne eğitim için yollanması. Söz konusu okulun 'prensesler okulu' olarak bilindiğini ve Avrupa'daki monarşi aileleri tarafından tercih edildiğini de hatırlatalım.

BELKİ DE İSTEDİĞİ ADAMLA EVLENEMEYECEK BİLE

Bu arada Leonor ile Sofia kıyaslamasında aslında yedek prensesin lehine olan bir durum da var. Leonor, hayatı boyunca katı kurallara bağlı bir yaşam sürecek.

Kraliçe olduğu zaman da bu durum değişmeyecek. Belki istediği adamla evlenmesinin önüne bile engel çıkmayacak.

Ama Sofia için aynı durum söz konusu değil. Çok aşırıya kaçmadığı sürece ablasından daha özgür bir hayat uzanıyor önünde.

YEDEK PRENSES FUTBOL TUTKUNU

Hatta bunun örneklerinden birini de sergiliyor yedek kardeş. Her iki kardeşin de futbola tutkun olduğu bilinen bir durum.

Ama bugüne kadar Leonor'un bu konuda harekete geçme imkanı olmadı. Oysa Sofia, okulunda futbol oynayabiliyor. Hatta bu durum bir dönem bazı tartışmalara da konu olmuştu.

İspanyol El Confidencial Digital sitesinin iddiasına göre Sofia futbol tutkusu nedeniyle okulunda alay konusuna bile dönüştü.

Geçen yılın son aylarında ortaya atılan bu iddiaya göre Sofia, ders aralarında kızlarla vakit geçirmek yerine erkek öğrencilerle futbol oynuyordu. Bu yüzden de okulundaki bazı öğrenciler arasında alay konusu olmuştu.

Futbolu bir erkek oyunu olarak gören bazı öğrenciler, sürekli top peşinde koştuğu için Sofia hakkında bazı tatsız söylentiler de çıkarıyordu. Ama bütün bunlar onu durdurmadı.

Prenses Sofia'nın futbol tutkusu öyle büyük ki Madrid'de Ulusal Futbol Federasyonu'na kayıtlı bir kulüpte orta saha oyuncusu olmak için eğitim almayı hayal ediyor.

Tam adı Sofía de Todos Los Santos de Borbón y Ortiz olan genç prenses, İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı. Sofia, taht sıralamasında kendisinden bir yaş büyük veliaht prenses olan ablası Leonor'un hemen ardından geliyor.





ANNE VE BABALARI DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Ortada İngiliz kraliyet ailesinde yaşanan William ile Harry örneği olduğu için herkes şimdi gözlerini dikmiş Leonor ile Sofia'yı takip ediyor.

Şu anda yaşları çok genç olduğu için aralarında bir sorun var gibi görünmüyor. Üstelik anne ve babaları da bunun için epey çaba gösteriyor ileri sürülenlere göre.

Bunun bir örneği de birkaç yıl önce yaşanmıştı. Kral Felipe, tahtı devredeceği kızı Leonor ile özel bir fotoğraf çekimi yaptı.

Fakat küçük kızı Sofia'nın kalbi kırılmasın diye aslında bir resmiyeti olmadığı, herhangi bir yerde yayınlanmayacağı halde onunla da birkaç poz fotoğraf çektirdi.

LEONOR TAHTA ÇIKINCA O GERİ PLANA DÜŞECEK

Her ne kadar şimdi her yere birlikte gitseler, her göreve birlikte katılsalar da yakın bir gelecekte Leonor ile Sofia'nın hayatları farklı yollara girecek.

Leonor kraliçe olduğunda Sofia'nın artık resmi olarak aileyi temsil etme görevi kalmayacak. O dönüm noktasından sonra da hayatına istediği gibi şekil verecek. Hatta isterse bir mesleği bile olabilecek.

Özetle şimdilik her şey yolunda gibi görünüyor. Sofia'nın ablasıyla arasında herhangi bir sorun olmadığı da birlikte gittikleri resmi görevlerde gün gibi ortada zaten.



NE YAPARLARSA YAPSINLAR HEP GÜNDEMDE OLACAKLAR

Gelecek için ise onlara örnek olan ve bütün dünyanın konuştuğu iki seçenek var: Ya William ile Harry gibi olacaklar. Ya da Kraliçe Elizabeth ile kız kardeşi Prenses Margaret gibi...

İki genç prensesin kıyaslandığı bir başka kraliyet kardeşi daha var elbette. Danimarka'nın veliahtı Frederik ile kardeşi Joachim. Fakat bütün bunlar o kadar da özenilecek örnekler değil.

Şimdilik İspanya'daki monarşi destekçileri Leonor ile Sofia'nın bu pek de iyi olmayan örneklerin dışında birbiriyle iyi geçinen ve destekleyen iki kız kardeş olarak kalmasını diliyor.

Öyle ya da böyle mensup oldukları aile gereği Leonor ve Sofia her zaman ilgi odağı olup çeşitli söylentilerin merkezinde yer alacaklar.

Özellikle de yaşları biraz daha büyüdüğünde... Milyonlarca kişi onları birbiriyle kıyaslayacak. Veliaht abla ile yedek kardeş ömür boyu basının manşetlerinde yer almayı sürdürecek.

