'Karım yataktayken 10 dakika onu izliyorum'... Önce fotoğrafına aşık olmuştu... Onun kocası olarak ölmek istiyorum  

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Her kadının ya da erkeğin eşinden duymak isteyeceği sözler bunlar elbette.. Ama sanmayın ki bunları söyleyen adam, eşiyle evliliğinin "cicim aylarını" yaşıyor. O dönemler çoktan geride kalmış, evlilikte 39 yıl çoktan geçmiş bile...

Hatta o ünlü çift çoktan büyükanne ve büyükbaba konumuna bile gelmiş. Ama yine de birbirlerini gerçekten seviyorlar. Birçok kişinin ardına sığındığı "aşk şekil değiştirdi" bahanesini ağızlarına bile almıyorlar.

ONLARIN AŞKI HİÇ ŞEKİL DEĞİŞTİRMİYOR

Ünlüler dünyasında örneğine çok rastlanmayan bu aşkın kahramanlarına bakarsak... Müzik dünyasında 1980'lere ve 90'lara damgasını vuran Duran Duran grubunun solisti Simon Le Bon ile yine moda dünyasının eskimeyen ama epeydir kendini spot ışıklarının altında geriye çekmiş olan modellerinden Yasmin Le Bon.

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Bugün 59 yaşında olan Yasmin Le Bon ile 65 yaşındaki Simon Le Bon, 1985 yılından bu yana evliler. Gelecek yıl kelimenin tam anlamıyla "40 yıllık" bir çift olacaklar.

Bu süreçte Amber, Saffron ve Tallulah adında üç tane de kız çocuk sahibi oldular. Bununla da bitmedi kızları Saffron onlara iki de torun hediye etti

32 YILDIR AYNI EVDE YAŞIYORLAR.. KOMŞULARI KIZDIRDILAR

Seneye evliliklerinde 40 yılı kutlayacak olan Le Bon çifti, 32 yıldır da Londra'da aynı evde yaşıyorlar. Yani hem evlilikleri hem de yaşadıkları yer konusunda istikrarlı ünlü çift.



Elbette öyle sıradan bir ev değil yaşadıkları. Değeri milyonlarca sterlinle ifade edilen bir malikane. İşte şimdi bu malikane yüzünden komşularıyla başı dertte.



Çünkü Simon ve Yasmin Le Bon çiftinin komşuları çiftin evinde yaptırdığı ve bir türlü bitmeyen renovasyon çalışmaları yüzünden şikayetçi. Komşuların iddiasına göre inşaatta çalışan işçiler atıkları düzenli şekilde toplayıp çöpe atmıyorlar. Ayrıca araç yollarını da bu atıklarla tıkamış durumdalar.



Ama ünlü çiftin komşularından biri var ki onun iddiaları bambaşka. Le Bon çifti, üç yıl bekleyip izin aldıktan sonra evlerini biraz daha genişletti. Şimdi de bahçelerine büyük bir yüzme havuzu yaptırmaya çalışıyor.

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İşte söz konusu komşu çiftin, yüzme havuzunun dışarıdan görünmemesi için yaptırmak istediği bahçe duvarının kamu malı olan bir mandalina bahçesinin sınırlarını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Le Bon çifti ise şimdi bu konudaki sorunları çözmeye çalışmakla uğraşıyor.

ÖNCE FOTOĞRAFINA AŞIK OLDU

Son günlerde bu tatsız konuyla gündeme geliyor olsalar ad Simon ve Yasmin Le Bon'un adı her ne zaman geçse böyle konular değil çiftin neredeyse "ebedi aşkı" akıllara geliyor.



Çünkü onlar gösteri dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri. 1984 yılında tanıştılar, bir yıl sonra evlendiler ve bir süredir daha 60'ına bile gelmemiş bir anneanne ile 65'inde iki torun sahibi bir dede olarak anılıyorlar.



Aslına bakılırsa ünlü çiftin aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden.



Her ikisi de kariyerlerinin en parlak dönemini yaşadıkları için Simon Le Bon ile o dönemdeki adıyla Yasmin Parvaneh tabii ki birbirlerini uzaktan ve ismen tanıyorlardı. Fakat tanışmaları öyle klasik şekilde bir partide de ya da bir galada olmadı.

Bir gün Simon Le Bon, İranlı bir baba ile İngiliz bir annenin kızı olan ve 80'lerde moda dünyasının yıldızları arasında yer alan Yasmin'in bir derginin kapağında yer alan fotoğrafını gördü. Şimdi kulağa biraz tuhaf gelecek ama o fotoğrafa aşık oldu ünlü şarkıcı. O dönemde takvimler 1984 yılını gösteriyordu.

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UCUZ YÜZÜKLE EVLİLİK TEKLİFİ... GELİNLİK YERİNE KOT PANTOLON

Tabii kendisi de gösteri dünyasında ünlü biri olduğu için öyle bir ünlüye uzaktan hayran olup aşkını kalbine gömenlerden olmadı. Hemen Yasmin'in modellik ajansıyla irtibata geçti ve bir tanışma ayarlandı. Şans bu ya Yasmin de bu yakışıklı genç adamdan etkilendi. O yıl tanıştılar ve ertesi yıl da hemen evlendiler.

Ama sanmayın ki öyle gösterişli bir tören oldu onlarınki... Tam tersine Simon, aşık olduğu genç kadına sadece 30 sterlinlik bin yüzükle evlenme teklif etti. Nikahta Yasmin de gelinlik yerine Noel tatili olduğu için açık bulduğu tek mağazadan satın aldığı bir kot pantolunu giydi.



Düğünün konukları da öyle önceden isimleri listelere yazılmış kişiler değildi. Bir gece önce kime ulaşabildilerse onları çağırdılar.



Sonuç olarak 27 Aralık 1984 günü onlar sevgili statüsünden karı- koca statüsünü eriştiler. Nikah onları gerçekten de ölene kadar birleştirdi. Bu süreçte üç tane kız çocukları dünyaya geldi.



Kendisi de bir model olarak tanınan Amber 34, Saffron 32 ve Tallulah da 28 yaşında. Kızları Saffron partneriyle birlikte iki çocuk sahibi oldu. Böylece ünlü çift de genç sayılabilecek bir yaşta büyükanne ve dede rolüne soyundu.

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MESLEĞİNDEN TAMAMEN KOPMADI, BİRAZ GERİYE ÇEKİLDİ

Yasmin Le Bon her ne kadar tamamen mesleğinden kopmayı bazı özel defilelerde podyuma çıkıyor olsa da evlendikten bir süre sonra spot ışıklarının altından usul usul çekilmeye başladı.



En parlak günlerini 1980'lerde yaşayan Yasmin Le Bon bugün genel olarak defilelere onur konuğu olarak katılıyor. Kimi zaman da özel etkinliklerde ünlü modacıların koleksiyonlarını tanıtıyor.



Yasmin Le Bon, aradan geçen 40 yıl içinde mesleğindeki değişimi de geçtiğimiz yılın son günlerinde verdiği bir röportajda ifade etmişti. The Telegraph'a konuşan Le Bon, günümüz modelleri için üzüntü duyduğunu belirtti.

Ona göre dijital çağın başlamasından önce moda sektörü çok daha iyiydi.



Bunun nedenini de şöyle anlattı Yasmin Le Bon: "Günümüz modellerinden bu kadar çok talepte bulunulması beni biraz üzüyor. Sektörde iş teklifi yapan köşe başlarını tutmuş kişiler bir modelin Instagram'da kaç takipçisi olduğuna bakıyor. Modellerin ne sıklıkta paylaşım yaptığını inceliyor."

AŞK, ONUN YAŞLANMASINI BİLE ENGELLİYOR

Yasmin Le Bon moda dünyasında kendisine yöneltilen niteleme ile "her daim model." Yani asla eskimiyor, yaş alsa da yaşlanmıyor. Belki de aşk onun yaşlanmasını ve güzelliğinin bozulmasını da engelliyor.



Fakat Le Bon görünüşe göre yaş aldıkça üzerindeki o güzellik baskısından da epey kurtulmuş durumda. Çünkü yakın dostunun sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa saçlarını öyle düzenli olarak boyatmıyor. Bunun yerine kimi zaman doğal haline bırakıp düşen akları da gözler önüne seriyor.

Yasmin Le Bon artık düzenli olarak saçlarını boyamayı da bıraktı.