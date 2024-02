Milyarder sanatçıdan sevgilisine akıl uçuran doğum günü sürprizi

Haberin Devamı

Ama eşiniz ya da sevgiliniz, zihni biraz sıra dışı çalışan bir sanatçıysa bunlar onun için çok basit kalır. Onun yerine belki de aklınıza bile gelmeyecek bir sürprizle karşılaşırsınız. Belki "aklınız bile yerinden oynar" böyle bir durumda.

Tıpkı İngiltere'nin en zengin sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Damien Hirst'ün sevgilisine yaptığı doğum günü sürprizinde olduğu gibi.

AKLA HAYALE GELMEYECEK SÜRPRİZ

Ünlü sanatçı, yakında ilk çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan sevgilisi Sophie Cannell'ın 30'uncu doğum günü için akla hayale gelmeyecek bir sürpriz yaptı.

58 yaşındaki Hirst, eski bir balerin olan sevgilisi Sophie'nin yeni yaşını kutlamak için onun karnında taşıdığı bebeğin bir benzerinden doğum günü pastası yaptırdı.

Bu arada hemen belirtelim ki bu doğum günü pastası, sanatçının Mucize Yolculuk adını verdiği ve bir bebeğin anne karnındaki gelişimini gözler önüne seren bir dizi bronz heykelden esin kaynağını aldı görünüşe göre.

Aslında Damien Hirst'ün sevgilisine hazırlattığı bu ilginç doğum günü pastası alışık olmayanlar için şaşırtıcı olabilir. Ama belli ki Sophie Cannell için durum pek öyle değil.

Damien Hirst, sevgilisinin 30'uncu yaşı için anne karnındaki bir bebeği temsil eden bir pasta hazırlattı.





GEÇEN YIL 20 FARKLI HEDİYE VERDİ

Çünkü Hirst, geçen yıl sevgilisi yeni yaşına girerken ona pembe kağıtlara sarılmış 20 tane farklı hediye vermişti.

İngiliz sanatçı Hirst ile sevgilisi Cannell, Londra'da 36 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyorlar.

14 tane yatak odası olan malikane kentin en seçkin ve zengin bölgelerinden biri olan Regent's Park'ta bulunuyor.

BİR ERKEK BEBEK GELİYOR

Damien Hirst'ün sevgilisi Sophie Cannell, ünlü sanatçıyla bir bebek beklediklerini geçtiğimiz kasım ayında sosyal medyadan duyurmuştu.

Hatta o paylaşımda hamileliğin bebeğin cinsiyetini öğrenecekleri kadar ileri olduğunu da belirtmişti. Bu arada Damien Hirst ile Sophie Cannell, bir erkek bebek bekliyorlar.

Yakında dünyaya gelecek bu bebek Sophie Cannell'a ilk annelik sevincini yaşatacak. Ama Damien Hirst'ün eski ilişkilerinden çocukları bulunuyor.

Amerikalı eski sevgilisi Maia Norman Connar Ojala ile ilişkisinden 28 yaşında Cassius Atticus, 23 yaşında Cyrus ve 18 yaşında Joe adında üç tane çocuğu bulunuyor ünlü sanatçının.

Eserlerinin değeri milyonlarla ifade edilen Damien Hirst, dünyanın en zengin sanatçılarından biri.





ELMASLARLA SÜSLÜ KURUKAFA

Biraz da sevgilisine böyle ilginç bir doğum günü sürprizi yapan Damien Hirst'e yakından bakmak gerekirse...

90'larda sanat ortamında etkin olan Young British Artists (Genç İngiliz Sanatçılar) adıyla anılan grubun en önemli temsilcilerinden biri. Birçok eseriyle de hem hafızalara kazandı hem de dudak uçuklatacak bir servet kazandı.

Hirst'ün çalışmalarında öne çıkan tema "ölüm." Onun bu anlamdaki en önemli çalışmalarından biri Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fizikî İmkânsızlığı adlı çalışma. Bu çalışma, formaldehit içinde muhafaza ediler bir köpek balığından oluşuyor.

Hemen hatırlatalım, Hirst'ün bu çalışması 2004 yılında 8 milyon dolara satılmıştı.

Aslında Damien Hirst denilince birçok kişinin aklına gelen ise For the Love of God (Tanrı Aşkına) adlı üzeri binlerce elmasla kaplı bir kafatası. Bu esere biçilen değer ise 51 milyon sterlin.