O filmde oynadığını bile unutmuştu... 26 yıldır çek geliyor ama parayı görmedim!

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REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Yıllar boyunca "bütün zamanların en çok gişe yapan filmi" unvanını elinde tutan filmin şarkıları da bazı sahneleri de "ikon" haline geldi. Oyuncularının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olması da cabası.

İşte o film, aslında çok da önemli bir rolü olmayan bir küçük çocuk için de -elbette şu anda genç bir adam- 26 yıl boyunca kesintisiz bir gelir kaynağı oldu. Filmde kamera karşısına geçtiğinde 5 yaşında olan o genç adam bugün 31 yaşına geldi ve hâlâ o bir cümlelik repliği için kendisine yapım şirketi tarafından çek gönderiliyor.

5 YAŞINDAYKEN OYNADI, İKİ CÜMLE SÖYLEDİ

Hangi filmden mi söz ediyoruz? James Cameron'un yönettiği Titanik (Titanic) filminden... Daha ilk yolculuğunda buzdağına çarparak batan Titanik adlı transatlantikte geçen kurgusal bir aşk öyküsünü konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet yer alıyordu.

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Dünya çapında gişe rekorları kıran film, tam 11 dalda Oscar ödülü kazandı. İşte henüz 5 yaşında bir çocukken o filmde kamera karşısına geçen Reece Thompson, o zamandan bu yana hâlâ Titanik'in yapımcı şirketi tarafından çek gönderiliyor.

Fakat Thompson, bir süre önce yaptığı açıklamada çeklerin kendisine gönderildiğini fakat yıllardır belli bir kısmını paraya çevirmediğini söyledi. Genç adamın anlattığına göre yapım şirketi ona çek gönderiyor ama Thompson, eski adresinde olmadığı için onların hiçbirini paraya çeviremiyor.

Reece Thompson "Adresimin değiştiğini bildirmediğim için o çekleri de bozdurmadım" diye konuştu. Birkaç yıldır çekleri görmediğini söyleyen Thompson "Ama hala geldiklerini varsayıyorum" diye konuştu.

ANNESİNİN İSABETLİ TERCİHİ SAYESİNDE

Bugün 30 yaşında olan Thompson, sinemadan çok farklı bir iş yapıyor. ABD'de Utah'ta yaşayan, dijital pazarlama direktörü olan Reece Thompson, her ne kadar 5 yaşında bir çocukken oynadığı filmle ilgili çok fazla ayrıntı hatırlamasa da her yıl telif çekleri alıyor.

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Reece Thompson'ın kısa süren sinema serüveni, çocuk model olarak kazandığı bir yarışmanın ardından imzaladığı kontratla başladı. Anlaşma yaptığı ajans, ona iki seçenek sundu: Ya bir reklam filminde oynayacaktı ya da Titanik filminde küçük bir rolde kamera karşısına geçecekti.

Reece'in annesi, tercihini Titanik filminden yana kullandı. Görünüşe göre Reece Thompson'ın annesi gayet isabetli bir tercih yapmış oldu.

Reece Thompson, Titanik filminde anne ve babasıyla birlikte üçüncü sınıfta yolculuk eden İrlandalı küçük bir çocuğu canlandırıyordu. Onun oynadığı karakter de transatlantik batınca, anne ve babasıyla birlikte buz gibi sulara gömüldü.

Reece Thompson, Titanik filminde sadece kısacık bir süre göründü. Tam geminin batmasına dakikalar kala, birinci sınıf yolcuları tahliye edilirken annesine "Biz ne yapıyoruz anne?" diye sordu. Annesi de ona "Sadece bekliyoruz tatlım. Birinci sınıf yolcularını kurtarma botlarına koyacaklar. Sonra da sıra bize gelecek. Ve biz buna hazır olmak isteriz, değil mi?" diye yanıt verdi.

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Annesi rolündeki oyuncu Thompson ile kardeşini canlandıran diğer küçük oyuncuyu yataklarına yatırdı. Yani özetle Thompson'ın rolü bu kadardı.

Thompson, filmle ilgili çok fazla şey hatırlamıyor. Ama yine de hala hak ettiği parayı alıyor.

Daha önce Business Insider'a bu konuda konuşan Reece, birkaç gün önce de Avustralya'da yayın yapan Network 10'a bu konuda demeç verdi. Hala Titanik filminden kendisine telif ödenip ödenmediği sorulduğunda "Evet, hala telif için çek alıyorum. Bu doğru" diye yanıt verdi.

Reece Thompson, , birkaç yıldır adresini değiştirdiğini ama bu konuda yapım şirketini bilgilendirmediğini belirtti. "Birkaç yıldır çekler gelmemişti. Ama bana hala ödeme yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

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Röportajın bir yerinde de şunları söyledi Thompson " İnsanların hala bu filmle ilgilenmesini şaşırtıcı buluyorum doğrusu." Artık evli olan Reece Thompson, karısının da kendisinin de filmle ilgili yorumları çok dikkate almadığını söyledi. Ve bu durumun 25 yıl önce gerçeklşmiş olmasını "rüya gibi" diyerek nitelenirdi.

Daha önce Business Insider'a konuşan Thompson bu konuda "Bu garip, çünkü film artık aklımda değil" demişti. Filmde oynadığı için kendisine gelecek çeki beklemediğini belirten Thompson, bu gerçekleştiğinde de "Ah, ne güzel! Fazladan bir 100 dolar" diye düşündüğünü ekledi.

Reece Thompson, 15 yaşından sonra sinema dünyasıyla ilişkisini kesti, eğitimini tamamladı ve sıradan biri olarak hayata başladı.

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KAZANDIĞI 30 BİN DOLARI EĞİTİMİNE HARCADI

Thompson filmden 30 bin dolar kazandı. Bu para eğitim hayatı için kullanıldı. Aradan geçen yıllar içinde 100 dolar ile 300 dolar arasında telif çekleri almaya devam etti. Filmin en parlak dönemlerinde yani 1998 ile 1999 yıllarında Thompson, binlerce dolarlık çekler de aldı.

Fakat zaman geçtiğinde bu miktar azaldı. Bu arada Titanik filminden Kate Winslet'in 2 milyon dolar, Leonardo DiCaprio'nun da 2 buçuk milyon dolar aldığını hatırlatalım.

SİNEMA TARİHİNE GEÇEN YAPIMLARDAN BİRİ

Küçük bir rolü olmasına rağmen 25 yıl sonra bile Reece Thomspon'a para kazandıran Titanik (Titanic) filmine gelirsek... James Cameron, sadece yönetmen olarak değil, senarist ve ortak yapımcı olarak da filme imzasını attı.

1997 tarihli film, RMS Titanik adlı transatlantiğin, buzdağına çarparak batışı üzerine kurgulandı. Filmin ana kahramanları ise Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'in canlandırdığı Rose DeWitt Bukater ile Jack Dawson. Farklı toplumsal sınıflardan gelen bu iki genç, yolculuk sırasında birbirlerine aşık olurlar. Bazı kişilerin bir değil birkaç kez izlediği bu etkileyici film, o dönemde birçok ödüle değer görüldü.

GİŞE REKORTMENİ

Film 19 Aralık 1997'de gösterime girdi. Hem ticari hem de sanatsal olarak büyük bir başarı kazandı. On dört dalda Akademi Ödülü'ne (Oscar) aday gösterildi. En iyi film ile en iyi yönetmen dalları da dahil olmak üzere on bir dalda kazandı.

Dünya çapında iki milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapan film, bir milyar doları geçen ilk filmdi ve 2009 yılında yine Cameron'ın bir filmi olan Avatar tarafından geçilene kadar olan on iki yıl boyunca gişe hasılatı rekorunu elinde bulundurdu.

AYRILMAZ İKİLİ OLDULAR

Titanik, Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun beyazperde "ayrılmaz ikili" haline gelmelerinin de ilk adımı oldu. Winslet ve DiCaprio, Titanik'ten yıllar sonra, 2008'de Revolutionary Road adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. Ama kamera arkasında çok iyi arkadaş oldular. Bir dönem birlikte oldukları iddiaları ortada dolaşsa da onlar hiç romantik bir ilişki yaşamadı. Arkadaşlıkları çok sıkı bir şekilde sürüyor.

DAHA İLK SEFERİNDE SULARA GÖMÜLDÜ

Şimdi gelelim bu filme ilham veren Titanik transatlantiğine yani resmi adıyla RMS Titanic'e. Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisi olan Titanic, İrlanda'nın Belfast kentinde inşa edildi. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarptı ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömüldü.

1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak nitelendiriliyordu. Batışı bin 514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

HAKKINDA BELGESELLER DE YAPILDI

Amerikan donanmasından emekli Robert Ballard'ın geminin enkazını 1985'te bulması Titanic'e olan ilgiyi artırdı ve bu ilgi günümüze kadar devam etti.