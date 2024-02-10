Şöhretinin doruğundayken kızı uğruna hapse girmişti... Ünlü oyuncudan acı itiraf: Eski hayatım öldü... Onunla birlikte ben de öldüm

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Ama geri kalanlar kariyerlerini gerçekten de inanılmaz zorluklarla kuruyor. Bir yere geliniyor belki ama işin asıl önemli olan yanı orada kalabilmek. Tutunabilmek yani. Bu da pek kolay değil aslında.

Belli bir yaşa gelen ünlü özellikle de bir kadınsa hiç acımadan bir anda tarihin tozlu sayfalarına gömülüveriyor.

Bir de devrin tamamlanması, yaşın kemale ermesi dışında farklı olaylar yüzünden bir kenara çekilen ya da çekilmek zorunda olan ünlüler var. İşte birazdan bunlardan birini anlatacağız size. Ki onun öyküsü kelimenin tam anlamıyla ibret verecek türden.

Bir zamanlar çok izlenen bir dizinin yıldızıyken hemen ardından büyük sükse yapan hatta kendisine sinema dünyasının en önemli ödüllerinden birine aday olmasını sağlayan bir filmde oynadı bu ünlü.

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Ama sonra çocuğunun geleceği söz konusu olduğunda gözü hiçbir şeyi görmedi. İşte o yüzden de beklenmedik bir hata yaptı ve kendini bir anda demir parmaklıklar ardında buldu.

Şimdi dağılan kariyerini toparlaması, yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Yapabilirse eğer bu onun için yeni bir başlangıç olacak. Geçmişe dönmek mümkün değil artık onun için. Çünkü kendi deyimiyle söylersek "Eski hayatı öldü."

KIZININ GELECEĞİ İÇİN YOLDAN ÇIKTI: KENDİNİ HAPİSTE BULDU

Bu senaryo gibi öykünün kahramanı Felicity Huffman. Oyuncu bir dönem ülkemizde de gösterilen Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle şöhretin zirvesine çıktı.

William H. Macy ile 1997 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan 61 yaşındaki Huffman, iki tane kız çocuğu annesi. İşte hayatını değiştiren daha doğrusu karartan olay da onlardan birinin geleceği için yaşandı.

Her anne ve baba gibi çocuğunu geleceğini düşündü ama bu konuda çizgiyi aştı ve bedelini çok ağır ödediği bir hata yaptı. Sonra da hayatı tepetaklak oldu zaten.

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YAPTIĞI HATANIN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİ

Onun yaşadıklarının nedenine gelirsek... Huffman'ın adı 2019 yılında o dönemde büyük bir skandal yaratan üniversiteye giriş skandalına karıştı.

Olayı hemen bir hatırlayalım... 2019 yılında ABD'de zengin aileler genç çocuklarının ülkenin önde gelen üniversitelerinde öğrenim görebilmesi için bütün olanaklarını zorladı. Paralarına güvenen bu aileler rüşvet vererek çocukları için bir gelecek oluşturmaya çalıştı.

Tabii ki bu durum FBI'ın merceğine takıldı. Olup bitenler, işleyen çark uzun bir süre boyunca sessizce takip edildi. Sonunda o dönem çok konuşulan skandal ortaya çıktı.

Çocuklarını rüşvetle iyi okullara sokmaya çalışanlar arasında bir anda Hollywood'un iki ünlü yıldızının isimleri de yansıdı dev ekrana: Felicity Huffman ile Lori Laughlin.

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Her ikisi de kızlarını seçkin üniversitelerde okutabilmek için hatırı sayılır miktarda rüşvet vermişti. Yani affı olmayan bir suç işlemişlerdi.

RÜŞVET VERİRKEN KAYDA ALINDI

Sonradan kendisinin de kabul ettiği üzere Felicity Huffman, kızı Sophia'nın üniversiteye giriş sınavı SAT'te daha yüksek puan alabilmesi için 15 bin dolar rüşvet vermişti.

Onu yakan da aslında başta kendisi de bu işin içinde olan ama sonra polisle işbirliği yapıp Huffman'ı rüşvet verirken kayda alan bir baba oldu.

Uzun sözün kısası Felicity Huffman, suçunu kabul etti ve iki hafta cezaevinde yatıp, 30 bin dolar da para cezası ödedi. Ayrıca 250 saat de kamu hizmetinde çalıştı.

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Huffman'ın kendisi gibi oyuncu olan kocası William H. Macy ise suçla ilgisi nedeniyle herhangi bir ceza almadı.

Huffman, rüşvet skandalında suçlu olduğu kesinleşince iki hafta hapis cezası aldı ve demir parmaklıklar ardında yattı.

Bütün bunlar beş yıl öncesinde kaldı ama hafızalardan hiç silinmedi. Tabii ki Huffman da yaptığının bedelini Hollywood'da gözden düşerek ödedi.

2006 yılında rol aldığı Transamerica adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olan Huffman, bütün bunlar yüzünden şimdi her şeye sıfırdan başlamak zorunda.

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Ünlü oyuncu, The Guardian'ı bir röportaj veren Huffman, bu durumu şu sözlerle tanımladı:" Sanki eski hayatınız ölmüş ve siz de onunla birlikte ölmüşsünüz gibi" sözleriyle tanımladı. Oyuncu yine de bir ailesi olduğu için yeterince şanslı hissettiğini sözlerine ekledi.

Röportajda şimdi nasıl olduğu sorulduğunda ise Huffman "Çocuklarım ve kocam iyiyse ben de iyiyim" diyerek yanıt verdi.

Huffman aynı zamanda yaşananların siyah ve beyaz kadar net olduğunu da sözlerine ekledi. "Ben bunu yaptım" diyene Huffmann "Kendimi aklamak için değil ama bazı insanlar bana karşı şefkatli ve iyi davrandı, bazıları böyle değildi" diye konuştu.

KIZINA GELECEĞİ İÇİN BİR ŞANS VERMEK ZORUNDA HİSSETTİ

Oyuncu bir başka röportajında "Kızıma geleceği için bir şans vermek zorunda olduğumu hissettim" diyerek bu kadar büyük bir skandala nasıl karıştığını anlattı Felicity Huffmann."Bu benim kızımın geleceğiydi ve ben de yasalara karşı gelmek zorunda kaldım."

Felicity Huffman, bu skandalın ardından sinema ya da TV'de önemli bir rolde oynamadı. Şu sıralarda ise Taylor Mac'in Hir adlı oyunuyla Londra'da tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Huffman yine de bütün bu olup bitenlerden sonra şanslı sayılır. Çünkü aynı skandala adı karışan Lori Loughlin hem kocasıyla birlikte hapis yattı hem de bir daha kariyerini tam olarak toparlayamadı.

Felicity Huffman'ı milyonlarca seyirci Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle hatırlıyor.





Huffman, 2006 tarihli Transamerica adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Bu ödülü kaçırsa da aynı dalda Altın Küre kazandı.