Meğer kendine yeni sevgili bulmuş, eski kocasından korkusuna el ele dolaşamıyor

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Son birkaç gündür magazin gündemini işgal eden iddiaLara göre Kim Kardashian, kendine yeni bir sevgili buldu. Ama bu durumu kamuoyundan ve meraklı gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Aslına bakılırsa bu durum bazı ünlüler için bir tür 'merak uyandırma ve ilgiyi üzerinde tutma' malzemesi.

Söz konusu kişi durmadan bütün dikkatleri üzerinde tutmaya çalışan Kim Kardashian olunca bu durumun da bu şekilde algılanması normal. Ama kapalı kapılar ardında olup bitenler tam da böyle değilmiş.

İddialara göre Kim Kardashian bir süredir Amerikan futbolu yıldızı Odell Beckham Jr ile birlikte. Ama bu ilişkisini gözlerden uzak tutuyor.

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İleri sürülenlere göre Kim Kardashian, birkaç aydır baskebol yıldızı Odell Beckham Jr ile romantik bir ilişki yaşıyor. Ama bu durumu gizlemeyi tercih etti. Bu konuda da iki tane çekincesi var. Biri eski eşi Kanye West ile ilgili.

Hatırlanacağı üzere Kim Kardashian, kendisinden yaşça genç Pete Davidson ile flört ederken Kanye West de boş durmadı çifte kelimenin tam anlamıyla sözlü saldırıda bulundu.

Özellikle de Pete Davidson'ı öfkelendirecek onu kamuoyunun gözünde tuhaf duruma düşürecek açıklamalar yaptı. İşte bu yüzden de Kardashian'ın Odell Beckham Jr ile ilişkisini gizleme gereği duyduğu konuşuluyor.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West, yıldız Pete Davidson ile birlikteyken ünlü şovmene demediğini bırakmadı. Onu sosyal medyadan resmen taciz etti.

Bir başka gerekçe ise Kardashian'ın "yuva yıkan, ilişki dağıtan kadın" olarak anılmak istememesi. Bunun nedenine gelirsek...

Kardashian'ın birkaç aydır kapalı kapılar ardında ilişki yaşadığı ileri sürülen Odell Beckham Jr, onunla tanıştığında oğlunun annesi Lauren 'Lolo' Wood hayatından tamamen çıkmamıştı.

Bir iddiaya göre Odell Beckham Jr, Kardashian'la yakınlaşmaya başladığında hala Wood ile tam olarak yollarını ayırmamıştı. İşte bu durum da Kim Kardashian'ın ilişkisini fazla göz önünde yaşamak istememesine yol açtı.

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Bir iddiaya göre Odell Beckham JR, Kardashian ile yakınlaştığında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ve oğlunun annesi Lauren ile yollarını tam olarak ayırmamıştı.

Söylenenlere göre Kim Kardashian ile Odell, geçtiğimiz eylül ayından yana birlikteler. Hatta birçok sanatsal etkinliğe, davete ve doğum günü kutlamasına birlikte gittiler. Ama bu iki çekince yüzünden ilişkilerini gözden uzak tutmaya çabalıyorlar.

Bu arada... Olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha var. 31 yaşındaki Odell Beckham Jr'ın adı daha önce de Kim Kardasian'ın küçük kardeşi Khloe ile 2016 yılında flört etmişti. Ama bu yakınlaşma çok da uzun sürmemişti.

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Kim ile Odell'in eskiden beri tanıştığı ama ilişkilerinin geçen yılın eylül ayında başladığı konuşuluyor.

Olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı da Kardashian'ın yakınlaştığı ileri sürülen Odell Beckham'ın 2016 yılında Kim'in küçük kardeşi Khloe ile flört etmiş olması.

Yine de birçok kişiye göre Kim Kardashian ile Odell Beckham'ın el ele kameralar karşısına çıkıp aşklarını ilan etmesi için çok da fazla beklemek gerekmeyecek. Şimdi ikisi de bunun için en uygun zamanı kestirmeye çalışıyor.

Kim Kardashian, üçüncü kocası Kanye West ile 2014-2022 yılları arasında evli kaldı. Sonra yollarını ayıran çift, geçen yıl da resmi olarak boşandı.

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Kanye West, ondan boşandıktan çok kısa bir süre sonra Bianca Censori ile evlendi. Uzun süre bu gerçeği saklayan West, nihayet geçen yılın son döneminde Censori ile evlendiğini duyurdu. West, genç karısının hayatına hatta kıyafetlerine bile müdahale ettiği, onu sokaklarda yarı çıplak giysilerle dolaşmaya zorladığı iddialarıyla konuşuluyor son günlerde.