11 yıllık karısını boşayıp sekreteriyle evlenmişti... En büyük hayali gerçek oluyor: Bebek yolda!

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Şimdi 50 yaşına sadece iki yıl kala bu hayali de gerçek olacak. Çünkü ünlü sunucunun, uğruna 11 yıllık yuvasını dağıttı yeni karısı karnı burnunda hamile. Doğumun ise önümüzdeki haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Hayattaki yarım asırlık serüvenine ulaşmasına iki yıl kala babalık heyecanı yaşayan bu ünlü, İngiltere'de en çok izlenen TV programlarından biri olan Britain's Got Talent adlı yarışmanın jüri üyelerinden bir dönemin şarkıcısı, şimdilerin en çok kazanan sunucularından biri olan Ant McPartlin.

HERKESİN DUYMAK İSTEDİĞİ HABER

2021 yılından bu yana eski sekreteri Anne Marie Corbett ile evli olan McPartlin, bir bebek beklediklerini en yakın dostuna söyledi.

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Elbette uzun süredir haklarında bu yönde söylentiler olan çiftin sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu. Kulaktan kulağa yayılan bu mutlu haber sonunda basının manşetlerine kadar uzandı.

Ant McPartlin bu büyük mutluluğunu yarışmadaki çalışma arkadaşlarından biri olan Donnelly ile paylaştı. Ondan sonra da haber 'durduğu yerde duramadı.' Başka kaynaklar da çiftin mutluluğunu konuşmaya başladı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Bu herkesin duymak istediği bir haberdi. Ant ve Anne Marie mutluluktan uçuyor" diye konuştu.

ÇOCUKTAN UMUDU KESMİŞTİ

Yine aynı kaynak, Ant McPartlin'in bir çocuk sahibi olmayı her zaman hayal ettiğini belirterek "Ama bunun kendi başına gelmeyeceğini kabullenmeye başlamıştı" diye sürdürdü konuşmasını. Fakat karısının hamile kalmasıyla birlikte ünlü sunucunun mutluluğunun tarifi olmadığını da ekledi.

Aynı kaynak "50 yaşına girmesinin eşiğinde hayatının aşkıyla bir çocuk sahibi olmak Ant için her zaman büyük bir hayaldi" diye konuştu.

Bu arada ünlü sunucunun eşi Anne Marie Corbett, önceki evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Şimdi evli olduğu McPartlin onun bu iki çocuğuna da çok iyi bir baba oldu.

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Ama yakınlarının ifadesine göre Ant McPartlin'in kendi çocuğuna kavuşacak olması onun için çok farklı bir mutluluk.

BABA OLMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞTI

McPartlin, eski eşi Lisa Armstrong ile evliyken de bir çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti. Bu ilk evliliği sürerken verdiği bir röportajda " Lisa ve ben bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz. Bunun için uğraşıyoruz. Ama insanın yaşı ilerlediği zaman bu sanıldığından daha zor oluyor" diye konuştu.

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, 2021 yılında çok gösterişli bir törenle evlenmişti. Çiftin evlilik töreni o dönemde uzun süre basının manşetlerinde kaldı.

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SEKRETERİYDİ KARISI OLDU

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in evlilik öyküsü de çok ilginç. İkili, aslında birlikte çalışırken tanıştı. Anne Marie Corbett, Scott Corbett ile evliydi. O sırada McPartlin'in de Lisa Armstrong ile evliliği sürüyordu.

Anne- Marie, tam adı Anthony David McPartlin'in kişisel asistanı olarak çalışırken aralarındaki iş ilişkisi aşka dönüştü.

Aynı dönemde Anne Marie Corbett, McPartlin'in evinin önünde görüntülenmişti. Ant McPartlin, alkollü araba kullanma suçundan gözaltına alındığında da yanında Corbett vardı.

Bütün bunların sonucunda McPartlin'in kişisel asistanıyla aşk yaşadığı söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Her ne kadar ikisi de sessiz kalsa da 2018 yılının haziran ayında ilişkileri saklanamayacak hale geldi ve gün yüzüne çıktı.

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GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

2018 yılında romantik bir ilişkiye başlayan çift, yine aynı dönemde eski eşleriyle ilişkilerini kesti. İkisi de ilk evliliklerini bitirdi. Sonra da birlikte yeni aşklarına yelken açtı.

2019 yılında Wimbledon'da satın aldıkları evde yaşamaya başlayan Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett o dönemde nişanlanıp 2021 yılında da çok konuşulan bir düğünle evlendiler.

Çiftin gizli gizli başlayan aşkı önce evliliğe uzandı. Şimdi de önümüzdeki haziran ayında dünyaya gelecek çocuklarıyla tamamına erecek.