Karım benim çıplak sahnelerimi izlemeyi seviyor

Haberin Devamı

YİNE ŞAŞIRTICI SÖZLER SARF ETTİ

Peki siz onun bu tür sahnelerde oynadığı filmleri izler misiniz? Diyelim ki izlediniz, o anlarda neler hissedersiniz? Bunun, mesleğinin bir parçası olduğunu düşünüp geçer misiniz, yoksa kıskanır ya da sinirlenir misiniz?

Sizi bilmiyoruz elbette ama son dönemde evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan oyuncu Joshua Jackson, bu konuda yine şaşırtıcı sözler sarf etti.

'TIPKI BİR RÖNTGENCİ GİBİ'

Son dönemde, başrollerini Lizzy Caplan ile paylaştığı Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) adlı yapımla konuşulan 44 yaşındaki Jackson, 36 yaşındaki karısı Jodie Turner Smith'in, kendisinin rol aldığı cüretkar sahneleri izlemeyi sevdiğini söyledi. Ardından da şunları ekledi: "Tıpkı bir röntgenci gibi."

Haberin Devamı

Kanadalı oyuncu Joshua Jackson, gençlik yıllarında Katie Holmes ile oynadığı Dowson's Creek adlı diziyle ünlenmişti.

Variety'ye konuşan Joshua Jackson: "Jodie benim oynadığım cinsellik içeren sahnelerden dolayı telaşa kapılmıyor. Aslında onları izlemekten biraz da hoşlanıyor" dedi. Ünlü oyuncu bu konudaki sözlerini sürdürüp biraz daha çarpıcı eklemeler yaptı: " Bu garip bir şey. Eşim bir röntgenci gibi."

Joshua Jackson, Fatal Attraction adlı yapımdaki bu tür cüretkar sahnelerin önemli olduğunu çünkü bunların, hikayenin doğru anlatılmasını sağladığını da sözlerine ekledi.

'EVLİLİKTE ALDATMA NORMAL' DEMİŞTİ

2018 Joshua Jackson ile karısı Jodie Turner Smith, 2018 yılında flört etmeye başladılar. Bir yıl sonra da evlendiler. Çiftin bir tane kız çocuğu bulunuyor.

Katie Holmes ile birlikte oynadığı Dowson's Creek adlı diziyle genç yaşta ün kazanan Jackson, geçtiğimiz günlerde de evliliklerde aldatmanın normal olduğunu söylemişti. Hatta bu tür aldatmaların affedilir olabileceğini de sözlerine eklemişti.

Haberin Devamı

EFSANE FİLMİN UYARLAMASI

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Sinema tutkunları zaten çoktan anladı ama Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) yıllar öncesine damga vuran bir filmden esin kaynağını alıyor. Michael Douglas, Glenn Close ve Anne Archer'ın önemli rollerini paylaştığı 1987 yapımı filmde Adrien Lyne'in imzası vardı.

Film, yasak ilişkisi olan evli bir adam, ilişkilerinin bitmesine izin vermeyi reddeden ve ona takıntılı hale gelen bir kadının öyküsü üzerine kurulu.

Gözden Kaçmasın Ahtapot yediğim için batmadım: Emlak yatırımları beni batağa sürükledi Haberi görüntüle

YÜKSEK GİŞE HASILATI ELDE ETTİ

Gösterime girdiği dönemde eleştirmenler tarafından beğenilen film, aynı zamanda bazı ağır eleştiriler de almıştı. Sadece 14 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, 320 milyon doları aşkın bir gişe geliri elde etti. Bu özelliğiyle de 1987'nin en yüksek gişe getiren filmi unvanını ele geçirdi.

Haberin Devamı

Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) 60'ıncı Akademi Ödülleri'nde Glenn Close'a en iyi kadın oyuncu, Adrien Lyne'e en iyi yönetmen dallarında Oscar adaylığı getirdi. Aynı zamanda Anne Archer en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. Bununla da kalmadı en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında da heykelciğin adayları arasında yer aldı.

Bu arada en iyi uyarlama dedik sözün burasında ona da değinelim. Öldüren Cazibe, 1980 tarihli Diversion adlı kısa filmin uyarlaması.

Gözden Kaçmasın Aşk için ne kanlar akıttı, uğruna kaç yuva yıkıldı Haberi görüntüle

Joshua Jackson ile Lizzy Caplan, dizide cüretkar sahnelerde kamera karşısına geçiyor.