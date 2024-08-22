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Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… 'Aldığım en iyi dersi bana annem verdi'

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#Sam Neill#Kan Kanseri#Kansere Yakalanan Ünlüler
Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 08:03

Milyonlar onu gişe rekorları kıran Jurassic Park filmiyle tanımış olsa da aslında geride bıraktığı 50 yıllık oyunculuk kariyerinde birbirinden başarılı sayısız yapımda canlandırdığı rollerle hafızalara kazınmış bir isim. Usta aktör ne yazık ki bir süredir kanserle mücadele ediyor.

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Jurassic Park filmlerinin yıldız ismi Sam Neill, 2022’de kan kanserine yakalandığını, geçen yıl itiraf etmiş, bir süredir bu amansız hastalıkla mücadele ettiğini sevenleriyle paylaşmıştı.

2022’nin mart ayında kan kanseri teşhisi alan ve hastalığı üçüncü aşamada seyreden usta aktör kanserinin Hodgkin olmayan lenfoma yani kan kanserinin hızla yayılan agresif bir tür olduğunu açıklayarak hayranlarını üzmüştü.

Şu anda aldığı deneysel tedavilerle hastalığı yenmeye çalışan ancak doktorlarının kendisini bunlardan sonuç alamayacağı konusunda uyardığını da söyleyen 76 yaşındaki Sam Neill ABC kanalına verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Onu kameralar karşısında ağlatan ise ailesinden aldığı “en iyi dersin” ne olduğu sorusuydu…

Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

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AİLE SORUSU ONU SARSTI, ANNESİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Soru karşısında şaşkına dönen aktör, annesi Priscilla'yı anarken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

“Vay canına, bu gerçekten ilginç bir soru. Sanırım onlar... [Bu soru beni neden bu kadar etkiledi bilmiyorum ama etkiledi” dedi Jurassic Park yıldızı.

“Annem ve babam pek çok şey yaşamış bir kuşaktandı. Onlar Büyük Buhran'ı yaşadılar. Annem babasını birinci [dünya] savaşında kaybetti. Babasız büyüdü. Çok şey yaşadılar ama çok metanetli insanlardı” derken gözleri dolmaya başladı.

Sam Neill ailesini anlatırken üniversitede geçirdiği zor bir yılından bahsetti ve hiçbir şey yapamadan, sadece küçük tiyatro oyunlarında rol aldığını ve “bir kız arkadaş bulmaya çalışmakla” çok meşgul olduğunu söyledi.

Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

Final sınavları yaklaştığında ve hiç ders çalışmadığını fark ettiğinde çok endişelenip annesine akıl danıştığını anlatan usta oyuncu annesinin sadece ona baktığını ve  “Kendini toparlaman gerekecek, değil mi?” dediğini söyledi.

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"BANA EN İYİ DERSİ ANNEM VERDİ"

Sam Neill annesinin bu sözleri için “Sanırım ondan öğrendiğim en iyi ders buydu; bazen kendini toparlaman gerekir. Zor bir ders ama iyi bir ders” derken içinde bulunduğu çaresiz durumu da ortaya koymuş ve ağzından bu sözler dökülürken gözyaşlarını tutamamıştı…

Yıldız isim röportajında üçüncü evre kan kanseri teşhisi konulduktan sonra gördüğü zorlu kemoterapi tedavisini anlattı ve “Şimdi başka bir kemoterapi görüyorum, en azından birinin kel başparmağı gibi görünmüyorum” diye espri yapmayı da ihmal etmedi: “Bir süre öyle göründüm. Bu utanç vericiydi, sakalımı ve her şeyimi kaybettim ve saygınlığım da onunla birlikte gitti.” Dedi Neill…

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Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

Sam Neill geçen yıl, iki yıl boyunca ailesini görmek için eve dönmeyi neredeyse imkansız kılan, pandemi sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ardından Yeni Zelanda'ya yaptığı ilk seyahat sırasında 2022 yılında kanser olduğunu öğrendiğini açıkladı.

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KÖTÜ HABERİ EN MUTLU ANLARINDAN BİRİNDE ALMIŞTI

Oğlu Tim, Australian Story'ye babasının Yeni Zelanda'ya döneli henüz bir saat bile olmamışken bir doktorun kendisini arayarak kanser olduğu haberini verdiğini söyledi.

Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

“Telefonu kapattığında oturduk ve birlikte biraz ağladık. Mutlu bir gün olması gerekiyordu. Ama olamadı..” dedi Tim.

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Usta oyuncu o anları “Gerçekten hayatım için bir mücadele içindeydim. Ve her şey yeni bir dünyaydı ve oldukça endişe verici bir dünyaydı. Üç ya da dört ay boyunca oldukça acımasız olan geleneksel kemoterapiler aldım” diyerek anlattı.

Oğlu Tim de kemoterapi gördüğü sırada babasını ziyarete gitmiş ve onun ne kadar zayıf olduğunu görünce dehşete düşmüştü: “Şok olmuştum, yıkıldım ve ona zar zor sarılabildim. Bir deri bir kemik kalmıştı. Sonra bu konuda üzgün olduğum için bana zor anlar yaşatıyor ve onu strese soktuğumu söylüyordu ama ben devam ediyordum: “Sen neden bahsediyorsun baba?"

Aile tam da Sam Neill’ın sağlığının iyiye gittiğini düşündükleri sırada daha da kötü bir haber aldılar. Kanser, kemoterapiye rağmen geri dönmüştü ve bu sefer daha ciddiydi.

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Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

DENEYSEL İLAÇLAR İŞE YARADI... AMA O HER ŞEYE HAZIRLIKLI

Sonunda doktorlar usta oyuncuya deneysel bir kanser ilacı verdi ve neyse ki bu ilaç işe yaramaya başladı.

Sam Neill’ın hastalığı neredeyse iki yıldır remisyonda yani hastalıkta gerileme var ancak usta oyuncu ilacın eninde sonunda işe yaramayacağı gerçeğine “hazırlıklı” olduğunu da itiraf ediyor.

Neill “Hastalığın bende olduğunu biliyorum ama bununla pek ilgilenmiyorum. Bu benim kontrolüm dışında. Eğer kontrol edemiyorsanız, hiç bulaşmayın,” diyor durumuyla ilgili olarak.

Yıldız isme şimdi her iki haftada bir infüzyon veriliyor ve hayatının geri kalanında ya da ilaç işe yaramayı bırakana kadar bu zorlu süreç devam edecek…

Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

HASTALIĞINI ÖĞRENİNCE KİTAP YAZMIŞTI

Tam iki yıl önce aldığı teşhisin ardından hemen tedavisine başlanan ünlü oyuncu bir yandan da muhtemelen artık az zamanı kaldığını düşünerek kitabını yazmaya başlamış. “Kendimi yapacak hiçbir şeyim olmadığı bir halde buldum. Ve artık biraz hızlanmam gerektiğine karar verdim” diyen Sam Neill hemen kitabını kaleme almaya başladı. Sam Neill hem 50 yıllık oyunculuk kariyerini hem de hastalık sürecini anlattığı kitabına “Did I Ever Tell You This” (Size Bunu Hiç Anlatmış mıydım?) adını verdi...

Kan kanseriyle boğuşan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı… Aldığım en iyi dersi bana annem verdi

“Ve ben çalışmaya alışkınım. Çalışmayı seviyorum. İşe gitmeyi seviyorum. Her gün insanlarla birlikte olmayı ve onların dostluğunun tadını çıkarmayı seviyorum. Ve bir anda, çok ani şekilde bundan mahrum kaldım ve ‘Ne yapacağım şimdi?’ diye düşünmeye başladım” diyen Neill kitabının ona hem sabahları yataktan kalkmak için bir sebep sunduğunu hem de zihnini hastalığından uzaklaştırmasına yardımcı olduğunu belirtti.

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