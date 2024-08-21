Yakışıklı oyuncu gönlünü ünlü yönetmenin kızına kaptırdı... 'Aşk hikayelerini yazmaya daha yeni başladılar'

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2020’de yayınlanan ve çok ses getiren Normal People dizisinde yıldızı parlayan 28 yaşındaki İrlandalı oyuncu Paul Mescal son birkaç yılda Hollywood’da şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

YAKIŞIKLI AKTÖR SON YILLARIN YÜKSELEN YILDIZI OLDU

Yıldız isim The Lost Daughter (2021) ve God's Creatures (2022) filmlerinden sonra bekar bir babayı canlandırdığı, büyük bir bölümü Marmaris’te çekilen Aftersun’daki (Güne Sonrası) rolüyle hem Oscar dahil sayısız ödüle aday oldu hem de gönüllere taht kurup uluslararası şöhret kazandı.

Karizmatik görüntüsü ve mavi gözleriyle özelikle kadın seyircilerin beğenisini kazanan Paul Mescal’in uzun süredir boş kalan kalbinin artık bir sahibi var!

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ÖNCE BAŞ BAŞA YEMEK SONRA EL ELE GEZİNTİ

İlk kez geçtiğimiz haziran ayında Londra’da baş başa yemek yerken görülen Paul Mescal ve yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan şarkıcı Gracie Abrams’la aşk yaşıyor…

Yıldızlar ilk olarak Haziran 2024'te bir Londra restoranında birlikte yemek yerken görüldükten sonra haklarında aşk yaşadıkları dedikoduları çıkmıştı.

İkili geçtiğimiz gün de Londra sokaklarında sarmaş dolaş gezerken görüntülendi ve ilişkilerini böylece dünyaya duyurmuş oldu.

Gracie Abrams and Paul Mescal are seen in London. pic.twitter.com/I2r25VoyMq — 21 (@21metgala) August 20, 2024

AŞK HİKÂYELERİNİ YAZMAYA YENİ BAŞLADILAR

Gracie Abrams ve Paul Mescal'ın aşk hikayesinin daha yeni başladığının altını çizen yakın çevreleri çiftin henüz birbirlerini tanıma aşamasında ancak çok mutlu olduğunu söylüyor.

Paul Mescal, daha önce müzisyen Phoebe Bridgers ile aşk yaşamış, bu ilişki iki yıl sürdükten sonra 2022’nin sonlarında bitmişti.

Taze aşıklar haziran ayında baş başa yemek yerken görülmüş, aşk dedikoduları da o zaman başlamıştı

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Paul Mescal efsane film Gladyatör'ün devam filminde rol aldı ve film yıl sonunda gösterime girdiğinde şöhretini katlaması bekleniyor.

ÜNLÜ YÖNETMENİN KIZI BAŞARIYI MÜZİK SAHNELERİNDE BULDU

Yıldız oyucunun kalbini çalan 24 yaşındaki güzel Gracie Abrams da hem ailesi hem de başarıyla sürdürdüğü şarkıcılık kariyeriyle gösteri dünyasına yabancı olmayan bir isim.

Gracie Abrams Hollywood'un ünlü yönetmeni J.J. Abrams’ın kızı

Hollywood’un en güçlü yapımcı ve yönetmenlerinden J.J. Abrams’ın kızı olan Gracie Abrams, kısa bir süre önce Sabrina Carpenter ile birlikte Taylor Swift'in konserlerinin açılış sanatçısı olarak sahne alarak şöhretine şöhret katmıştı.

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Gracie Abrams, İkinci albümü The Secret of Us’la listelerde yükselerek şarkıcılık kariyerinde de büyük bir çıkış yakalamış durumda.