Yakışıklı oyuncu gönlünü ünlü yönetmenin kızına kaptırdı... 'Aşk hikayelerini yazmaya daha yeni başladılar'

2020’de yayınlanan ve çok ses getiren Normal People dizisinde yıldızı parlayan 28 yaşındaki İrlandalı oyuncu Paul Mescal son birkaç yılda Hollywood’da şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

YAKIŞIKLI AKTÖR SON YILLARIN YÜKSELEN YILDIZI OLDU

Yıldız isim The Lost Daughter (2021) ve God's Creatures (2022) filmlerinden sonra bekar bir babayı canlandırdığı, büyük bir bölümü Marmaris’te çekilen Aftersun’daki (Güne Sonrası) rolüyle hem Oscar dahil sayısız ödüle aday oldu hem de gönüllere taht kurup uluslararası şöhret kazandı.

Karizmatik görüntüsü ve mavi gözleriyle özelikle kadın seyircilerin beğenisini kazanan Paul Mescal’in uzun süredir boş kalan kalbinin artık bir sahibi var!

ÖNCE BAŞ BAŞA YEMEK SONRA EL ELE GEZİNTİ

İlk kez geçtiğimiz haziran ayında Londra’da baş başa yemek yerken görülen Paul Mescal ve yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan şarkıcı Gracie Abrams’la aşk yaşıyor…

Yıldızlar ilk olarak Haziran 2024'te bir Londra restoranında birlikte yemek yerken görüldükten sonra haklarında aşk yaşadıkları dedikoduları çıkmıştı.

İkili geçtiğimiz gün de Londra sokaklarında sarmaş dolaş gezerken görüntülendi ve ilişkilerini böylece dünyaya duyurmuş oldu.

Gracie Abrams and Paul Mescal are seen in London. pic.twitter.com/I2r25VoyMq