Kral Charles’ın batıl inancı… Hükümdarlığı sarsılmasın diye sık sık orayı ziyaret ediyormuş…

Bu ailenin başında da 70 yıl hüküm süren annesi Kraliçe Elizabeth 2022’de öldüğünden beri onun yerine tahta çıkan oğlu Kral Charles var.

Aile son birkaç yıldır Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yarattığı kaosla boğuşuyor ve ailedeki küslük ve kavgalarla anılıyordu.

AİLENİN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR DAĞILMIYOR

2024 yılı da bu ünlü aileye pek iyi gelmedi. Ocak ayında peş peşe ameliyat olan Charles ve Prens William’ın eşi Kate Middleton kansere yakalandı.

Kate, bir yandan tedavi görürken gözlerden uzak kalmayı tercih ederken Charles da aynı durumda olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Programı resmi görevler ve katılması gereken önemli toplantılarla dolu olsa da kralın sık sık ziyaret etmekten vazgeçmediği ve gizlice gittiği bir yer olduğu ise The Telegraph gazetesinde yayınlanan bir haberle ortaya çıktı. Charles kanser tedavisiyle birlikte yürüttüğü kraliyet görevleri ne kadar yoğun olsa da sık sık Londra Kulesi'nin ziyaret ediyor... Bunun ardındaysa bir batıl inanç var...

KRAL NE KADAR YOĞUN OLURSA OLSUN ORAYA SÜREKLİ GİTMEKTEN VAZGEÇMİYOR

Kral Charles, ne kadar yoğun olursa olsun tarihi Londra Kulesi’ni düzenli olarak ziyaret etmekten hiç vazgeçmiyor.

Bunun altında ise ilginç bir neden var: Kraliyet ailesinin uzun süredir sahip olduğu ve anlaşılan Charles’ın da büyük önem verdiği bir batıl inanç…

Londra Kulesi'nde bakılan ve sayılarının sürekli 6 ve üzeri olması gerektiği söylenen kuzgunlar kraliyet ailesi için özel bir öneme sahip... Krallığı koruduğuna inanılan bu kuşlara bir şey olması uğursuzluk ve büyük felaketlerin habercisi sayılıyor

İngiltere’nin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Londra Kulesi’yle ilgili en ilginç detaylardan biri kulede yaşayan kuzgunlar. Yüzyıllardır kulenin sakini olan bu kuşlar söylentiye göre 17. yüzyılda hüküm süren Kral II. Charles devrinden beri bir takım batıl inançlarla özdeşleştiriliyor.

LONDRA KULESİ'NİN "MEŞHUR" KUZGUNLARI!

Kulenin koruyucuları olarak da bilinen bu kuzgunların kraliyeti koruduğuna inanılıyor. Hatta bu kuşların beslenmesi, bakımı ve korunmasıyla ilgilenen özel kraliyet görevlileri de var.

Kraliyet kuzgunlarına kuzgun ustası denen özel görevliler bakıyor, bu görevlilerin giysilerinde bir de fotoğraftaki gibi özel kuzgun arması yer alıyor

Bu kişilere “Kuzgun Ustası” ya da “Beefeater” deniyor.

İşte bu ustalardan biri olan Michael Chandler, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, Kral Charles’ın geleneksel olarak iyi şansın işareti oldukları için kulede tutulan kuzgunları ziyaret etmeyi sevdiğini, sık sık kuşları görmek ve yerlerinde olduklarından emin olmak için oraya gittiğini söyledi.

ONLARA BİR ŞEY OLURSA HÜKÜMDARLIK YIKILABİLİR!

Kral Charles’ın atası Charles II, kuzgunların Kule'de tutulmasını isteyen ilk hükümdardır ve efsaneye göre kuzgunlar buradan ayrılırsa hem kale hem de krallık düşecektir. Bu tarihi mekânda genellikle toplam altı kuzgun bulunuyor.

Though it isn’t unusual for our ravens to roam outside the walls, free-spirited Merlina has previously always returned to the Tower and to the Ravenmaster and his team, with whom she shared a wonderfully close bond. (2/4)