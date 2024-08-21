Kral Charles’ın batıl inancı… Hükümdarlığı sarsılmasın diye sık sık orayı ziyaret ediyormuş…

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Bu ailenin başında da 70 yıl hüküm süren annesi Kraliçe Elizabeth 2022’de öldüğünden beri onun yerine tahta çıkan oğlu Kral Charles var.

Aile son birkaç yıldır Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yarattığı kaosla boğuşuyor ve ailedeki küslük ve kavgalarla anılıyordu.

AİLENİN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR DAĞILMIYOR

2024 yılı da bu ünlü aileye pek iyi gelmedi. Ocak ayında peş peşe ameliyat olan Charles ve Prens William’ın eşi Kate Middleton kansere yakalandı.

Kate, bir yandan tedavi görürken gözlerden uzak kalmayı tercih ederken Charles da aynı durumda olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

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Programı resmi görevler ve katılması gereken önemli toplantılarla dolu olsa da kralın sık sık ziyaret etmekten vazgeçmediği ve gizlice gittiği bir yer olduğu ise The Telegraph gazetesinde yayınlanan bir haberle ortaya çıktı. Charles kanser tedavisiyle birlikte yürüttüğü kraliyet görevleri ne kadar yoğun olsa da sık sık Londra Kulesi'nin ziyaret ediyor... Bunun ardındaysa bir batıl inanç var...

KRAL NE KADAR YOĞUN OLURSA OLSUN ORAYA SÜREKLİ GİTMEKTEN VAZGEÇMİYOR

Kral Charles, ne kadar yoğun olursa olsun tarihi Londra Kulesi’ni düzenli olarak ziyaret etmekten hiç vazgeçmiyor.

Bunun altında ise ilginç bir neden var: Kraliyet ailesinin uzun süredir sahip olduğu ve anlaşılan Charles’ın da büyük önem verdiği bir batıl inanç…

Londra Kulesi'nde bakılan ve sayılarının sürekli 6 ve üzeri olması gerektiği söylenen kuzgunlar kraliyet ailesi için özel bir öneme sahip... Krallığı koruduğuna inanılan bu kuşlara bir şey olması uğursuzluk ve büyük felaketlerin habercisi sayılıyor

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İngiltere’nin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Londra Kulesi’yle ilgili en ilginç detaylardan biri kulede yaşayan kuzgunlar. Yüzyıllardır kulenin sakini olan bu kuşlar söylentiye göre 17. yüzyılda hüküm süren Kral II. Charles devrinden beri bir takım batıl inançlarla özdeşleştiriliyor.

Dilden dile dolaşan kuzgun efsanesine göre Kral II. Charles gözlem yapmasına engel olan kuzgunları baş belası olarak gören astronom arkadaşı John Flamsteed'in şikâyeti yüzünden bu kuşları yıllarca yaşadıkları Londra Kulesi’nden kovmak istemişti. Ancak kraliyetin ileri gelenleri Charles’a kuzgunların öldürülmesi ya da yerlerinden edilmesi durumunda kraliyetin ve hatta ülkenin yıkılacağı söylediler. Kral da bu sözlere inanarak kuzgunların korunmasında ısrar etti ve bu kıymetli kuşlar yüzyıllar sonra bile hâlâ bu kulede yaşatılmaya devam ediyor.

LONDRA KULESİ'NİN "MEŞHUR" KUZGUNLARI!

Kulenin koruyucuları olarak da bilinen bu kuzgunların kraliyeti koruduğuna inanılıyor. Hatta bu kuşların beslenmesi, bakımı ve korunmasıyla ilgilenen özel kraliyet görevlileri de var.

Kraliyet kuzgunlarına kuzgun ustası denen özel görevliler bakıyor, bu görevlilerin giysilerinde bir de fotoğraftaki gibi özel kuzgun arması yer alıyor

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Bu kişilere “Kuzgun Ustası” ya da “Beefeater” deniyor.

İşte bu ustalardan biri olan Michael Chandler, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, Kral Charles’ın geleneksel olarak iyi şansın işareti oldukları için kulede tutulan kuzgunları ziyaret etmeyi sevdiğini, sık sık kuşları görmek ve yerlerinde olduklarından emin olmak için oraya gittiğini söyledi.

ONLARA BİR ŞEY OLURSA HÜKÜMDARLIK YIKILABİLİR!

Kral Charles’ın atası Charles II, kuzgunların Kule'de tutulmasını isteyen ilk hükümdardır ve efsaneye göre kuzgunlar buradan ayrılırsa hem kale hem de krallık düşecektir. Bu tarihi mekânda genellikle toplam altı kuzgun bulunuyor.

Though it isn’t unusual for our ravens to roam outside the walls, free-spirited Merlina has previously always returned to the Tower and to the Ravenmaster and his team, with whom she shared a wonderfully close bond. (2/4) — The Tower of London (@TowerOfLondon) January 13, 2021

Hatta 2021’de bu kuzgunlardan biri ortadan kaybolup öldüğü düşünülünce bunun kötü bir işaret olduğu ve krallığın başına bir şeyler geleceğine inanıldığı için haber manşetlere taşınmıştı.

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Kuzgunlardan birinin kaybolmasının yarattığı paniği önlemek için özel bir açıklama yapılmış ve kaybolan kuzgunun yerine bir yavru kuzgun getirileceği söylenmiş ve her şeyin yolunda olduğu mesajı verilmişti.





ELIZABETH DE SIK SIK BU KUŞLARI GÖRMEYE GİDİYORDU

Eski bir denizci olan kuzgun ustası Michael Chandler röportajında “Kuzgunlar Majestelerine biz krallık muhafızları kadar hizmet ediyorlar.” Dedi ve Charles’ın annesi Kraliçe Eliabeth’in de sağlığında bu kuşları görmek için sık sık Londra Kulesine gittiğini anlattı.

400 yıldır büyük bir önem verilen bu uğur kuşları için Londra Kulesi'nin artık kendi kuzgun yetiştirme programı var ve bu değerli hayvanlar fare, civciv, sıçan ve çeşitli çiğ etlerden oluşan özel bir diyetle besleniyorlar ve özel bir ikram olarak da kana batırılmış bisküviler yiyorlar.