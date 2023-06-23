Kalbi yeniden aşk için çarpıyor: Keşke gerçek olsa

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SANCILI BOŞANMA SÜRECİNİN ARDINDAN...

Kim Kardashian, yedi yıllık evliliğin ardından Şubat 2021'de Kanye West’e boşanma davası açtı. West'in eski karısını geri kazanmak için aylarca süren ve başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinin ardından, bir yargıç, çifti, boşanma davası henüz sonuçlanmamış olsa da Mart 2022'de yasal olarak bekar ilan etti. Kardashian – West çifti boşanmalarını 29 Kasım'da tamamladılar.

Kim Kardashian ve Kanye West'in evliliği de boşanmaları da çok konuşuldu

Böylece ünlüler dünyasının en çok konuşulan, kavgalar, karşılıklı açıklamalar ve ihanet söylentileriyle gündemde kalan evliliği bitti. Her attığı adım olay olan ve özel hayatının detaylarını da hiç çekinmeden sürekli paylaşan dünyanın en ünlü “ünlüsünün” yeni gönül maceraları herkesin merakla beklediği bir hadise oldu.

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Kim Kardashian, daha Kanye West’ten boşanmadan gönlünü ünlü komedyen Pete Davidson’a kaptırmıştı. Bir yılını tamamlamadan biten bu ilişki çok konuşuldu. Kendisinden yaşça bir hayli küçük ve aslında tarz olarak da epey farklı bir yerde duran Pete Davidson’la Kim Kardashian’ın bu kısa süren ilişkisi oldukça yoğun ve tutkulu yaşanmıştı.

Kim, Kanye West'ten ayrılır ayrılmaz Pete Davidson'ın kollarına koşmuştu

GÖNLÜNÜ ÇOK ÇABUK KAPTIRMIŞTI

İkili sürekli olarak sosyal medyadan paylaşım yaptı, 2022’deki çok konuşulan Met Gala’da Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle kırmızı halıda yürürken de yanında Pete Davidson vardı. Ünlü komedyen bu aşka kendini o kadar kaptırdı ki vücudunun çeşitli yerlerine sevgilisi Kim Kardashian’a adanmış dövmeler yaptırdı.

Çift 9 ay sonra yollarını ayırınca Pete Davidson hemen yeni aşklara yelken açtı, Kim Kardashian için yaptırdığı dövmeleri de hemen sildirdi. Kim Kardashian’ın kalbiyse o günden sonra boş kalmıştı. Ancak bu durum çok kısa süre sonra değişmek üzere… En azından Kim Kardashian öyle olacağını umuyor.

Bu kısa süren ancak tutkuyla dolu ilişki sırasında Pete Davidson Kim Kardashian'ın adını vücuduna yazdırmıştı

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Geçtiğimiz aylarda, Kanye West’le sancılı boşanma süreçleri tamamlandıktan sonra gözyaşları içinde “Gelecekteki sevgililerim eski kocamdan çekinip bana yaklaşmaktan korkacak diye kaygılanıyorum” benzeri bir açıklama yapan ünlü yıldız bugünlerde yeni bir aşkın heyecanıyla dolu.

"ÖNCE ÇOCUKLARIM" DEDİ AMA

Zaten Kardashian ailesinin en ünlü ismi bir süredir hayatında en büyük önceliğinin çocukları olduğu söylese de aslında yeni bir aşka da hazır olduğunun sinyallerini veriyor; yaptığı açıklamalarda gönlünde yatan sevgili adayının özelliklerini bile tarif ediyordu.

Kim Kardashian Hailey Bieber'ın konuğu oldu ve kalbinin yeni bir aşkın heyecanıyla çarptığını itiraf etti

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Kim Kardashian, geçtiğimiz gün bir başka ünlü isim ve kendisi gibi ününü kullanarak girişimciliğe ve iş kadınlığına el atan Hailey Bieber’ın YouTube programına konuk oldu. İkili, programda birçok konuda sohbet etti ancak bunların arasında en çok akılda kalan ve manşetlere taşınanı Kardashian’ın aşk hayatıyla ilgili yaptığı itiraf oldu.

AŞK İTİRAFINI HAILEY BIEBER'A YAPTI

Pete Davidson’dan ayrıldığında beri ilk kez gönlünde birinin olduğunu itiraf eden Kim Kardashian’ın yüzü genç kız gibi kızardı, mutluluğu da gözlerinden okundu. Programın formatı gereği Hailey Bieber konuğuna sorular soruyor ve Kim Kardashian da ya bu sorulara dürüstçe cevap veriyor, soruyu yanıtlamak istemiyorsa da önünde duran içeceğini kafasına dikiyordu.

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Konu, Kim’in kalbini çalan kişiye gelince ünlü isim bir isim zikretmedi, yeni aşkının kimliğine dair ipucu da vermedi ama “Bunun gerçekleşmesini çok istiyorum” diyerek bardağı kafasına dikiverdi. Hailey Bieber Kim Kardashian’ı bu gizemli yeni aşık konusunda sıkıştırsa da artık özel hayatı konusunda daha ağzı sıkı davranmaya karar veren Kim Kardashian sadece bu potansiyel yeni ilişki konusunda ser verip sır vermedi.

"AŞKA HEP İNANACAĞIM"

Kanye West ayrılığından sonra kendini Pete Davidson’ın kollarına atan ancak bu hevesi yarım kalan Kim, artık bu konularda biraz daha “temkinli” davranmak istediğini açıklamıştı. “Aşka her zaman inanacağım ve hayatın bu en büyülü kısımlarından birini yaşamak isteyeceğim. Ama çocuklarım, işim gibi bir sürü faktör devreye giriyor ve artık böyle şeyleri aceleye getirmeden, yavaş hareket edip, tadını çıkararak yaşamak istiyorum” demişti geçtiğimiz günlerde.

Kim Kardashian artık kendini çocuklarına ve işine adadı ama aşka da kapısını kapamadı

Zaten her ne kadar gelecekteki sevgilisinde olmasını istediği özellikleri tarif etmeye başlamış ve kalbini açmış olsa da Kim Kardashian, onun için en önemli şeyin geçmişteki hatalarını tekrar etmemek olduğunu da vurgulamıştı. Hailey Bieber’ın programında çok detaylara girmese de aslında Kim, Kardashians adındaki realite şovunda bu konuda bir ipucu vermişti.

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GİZEMLİ SEVGİLİ "FRED"

Ablası Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick’le konuşurken arkadaşlarının kendisine “Fred” adında biriyle randevu ayarladığını itiraf eden 42 yaşındaki yıldız, bu Fred adındaki gizemli yeni sevgili adayıyla New York’ta yemek randevusuna çıktığını anlattı.

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