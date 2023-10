Zenginlere özenip hırsızlık yaptığı günleri çoktan unutmuştu: Aşk bitti, bir milyon dolar elinden uçup gitti!

Haberin Devamı

HAYAL ETTİĞİ ŞÖHRETE KISA AŞKIYLA KAVUŞTU

Tabii bu romantik ilişki bittiğinde ne olacağı da o ünlüyle aşk yaşayan kişiye bağlı. Biraz da kadere elbette.

Bazen bu kişiler elde ettikleri şöhreti ve serveti uzun süre devam ettiriyor. Ama bazen onlar da tarihe karışan aşkları gibi "tuzla buz" olabiliyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de bir ünlüyle yaşadığı kısacık aşkla tanınan genç kadın gözler önüne serdi. Başına geleni de kendisi kısaca özetledi: Aşk bitince yaptığım bir milyon dolarlık anlaşma da uçtu gitti!

Bu kişi, Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı iki aylık aşkla gündeme gelen Julia Fox. Uncut Gems adlı yapımda bir oyunculuk deneyimi yaşamasına rağmen bu konuda istediği çıkışı yakalayamayan Julia Fox, hayalindeki şöhrete Kanye West ile yaşadığı ilişkiyle kavuştu. Fakat West ile ilişkisi bitince de önünde açılan bazı kapılar yüzüne kapandı.

Her ne kadar genel anlamda bazı kayıpları olsa bile yine de anılarını anlattığı Down the Drain adında bir kitap kaleme alan Fox, belli ki bu işten de epey kazanç sağlayıp adını duyurmayı sürdürecek.

Bunu hatırlattıktan sonra biz konumuza dönelim. Eski evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olan Julia Fox, kitabında Kanye West ile ilişkisine dair birçok bilinmeyen ayrıntıya yer verdi. Bunlardan biri de yaptığı bir iş anlaşmasıyla ilgili.

AŞK BİTİNCE BİR MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA DA UÇTU GİTTİ

Fox'un kitabında anlattığına göre Kanye West, genç kadının bir İtalyan kot markasıyla 1 milyon dolarlık bir anlaşma yapmasına yardımcı oldu. Bu olay 2022 yılının ocak ayında, yani ilişkilerinin başladığı ilk dönemde gerçekleşti.

33 yaşındaki Julia Fox, West ile bu konuda konuştuktan sonra olanları kitabında şöyle yazdı: "Bir gün sonra benim o İtalyan markasıyla temasa geçmemi sağladı. Benim adıma pazarlık yapmaya başladılar."

Belli ki anlaşma sağlandı çünkü Kanye West ve Julia Fox, Paris'teki moda haftasına söz konusu firmanın kıyafetlerini giyerek gitti. Fakat sonradan Fox ile West ayrılınca bu anlaşma da bozulmuş oldu.

Fox "Benden Kanye ile ilişkimin bittiğini açıklaması için sözcümü bilgilendirmesini istediler. Bundan birkaç dakika sonra da kot markasıyla yapılan anlaşmanın sona erdiğini öğrendim."

Julia Fox'un anlattığına göre firma, bu anlaşmayı sürdürmek için genç kadının Kanye West ile ilişkisinin devamını şart koşmuş. Bir başka deyişle Kanye West ile aşkı bitince Julia Fox'un 1 milyon dolarlık iş anlaşması da tarihe karışmış oldu.

Kanye West ile Julia Fox, Paris Moda Haftası'na da söz konusu ünlü firmanın kıyafetlerini giyerek katılmıştı. Fakat ilişkileri bitince anlaşma da bitti.

KİTABINDA ÇARPICI DETAYLARA YER VERDİ

Fox kitabında "sanatçı" diye söz ettiği 46 yaşındaki Kanye West ile yaşadığı ilişkiye dair başka detaylara da yer verdi. West'in bir keresinde kendisine göğüs estetiği yaptırmayı önerdiği de bunlardan biri

Julia Fox, daha önce de Kanye West ile sevgili olduklarını fakat aralarında herhangi bir cinsellik yaşanmadığını ileri sürmüştü.

Genç kadın kitabında Kanye West ile ilk buluşmalarını da anlattı. Kim Kardashian'ın eski eşinin kendisini defalarca aradığını, mesaj gönderdiğini belirten Fox, önceleri bunların hiçbirine yanıt vermediğini belirtti. Fakat söylediğine göre sonunda kabul etti.

İlk buluşmalarında West ile bir gece kulübüne gittikleri ve ünlü rap'çinin orada otopark alanında tuvaletini yaptığı Julia Fox'un anlattığı ayrıntılardan.

Onun yazdığına göre o anlarda kimsenin görüntülememesi için Kanye West'in önüne geçtiğini anlattı Fox. Hemen ardından da ünlü rap'çinin kendisini büyük bir tutkuyla öptüğünü ekledi.

MAĞAZALARDAN KIYAFET ÇALARMIŞ

Julia Fox'un geçmişiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntı onun Kanye West ile ilişkisinin ilk döneminde ortaya çıkmıştı.

Buna göre Fox, hayatı boyunca hep ünlü ve zengin olmak istedi. Bir röportajında da bu konuda yaptıklarını gizlemedi.

Anlattığına göre özendiği zengin kadınlar gibi giyinebilmek için mağazalardan kıyafet çalmayı bile göze almıştı. Bir keresinde tam hırsızlık yaparken yakalanıp tutuklandığını da anlattı Fox.

Hatta aradan geçen bunca zamanın ardından hala bile polis gördüğünde korktuğunu da itiraf etti.

HAYATININ İLK DÖNEMLERİ ZORLU GEÇTİ

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte geçirdi.

Sonra da babasıyla birlikte ABD'ye, New York'a yerleşti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yılları hiç de kolay geçmedi.

Şehirden şehre taşındılar, bir ara evsiz bile kaldılar. İşte o süreçte de zenginlere özenen Julia Fox, kıyafet çalmaya başladı. Bir mağazada hırsızlık yaparken de yakalandı ve tutuklandı.

EVLİLİĞİ BAŞARISIZLIKLA BİTTİ

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adında 11 aylık bir oğlu bulunuyor.

Fakat geçmişte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre eski kocasıyla arası hiç iyi değil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaşımında Artemiev hakkında "alkol ve uyuşturucu bağımlılığından tükenmiş bir baba" tanımını kullanmıştı.

Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oğluna sırtını dönmekle de suçlamıştı. Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beş aylık oğlu, bir köpek ve ödenecek faturalarla bırakarak çekip gittiğini ileri sürmüştü.

Sonra da kocasının kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını ekleyip bunun için pişmanlık duymadığını, oğluyla mutlu olduğunu ifade etmişti.