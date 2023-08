Efsane oyuncu direniyor ama... Artık senaryo okuyamıyor... Bazen yemek yerken bile yardıma ihtiyaç duyuyor

Haberin Devamı

İşte bunun son örneklerinden birini de yıllarını mesleğine vermiş bir ünlü oyuncu sergiliyor. Hem sinema filmlerinde hem de tiyatro sahnesinde unutulmaz karakterlere hayat veren ünlü oyuncu, artık gözlerinin görme yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını itiraf etti. Fakat buna rağmen yine de mesleğini bırakıp emekli olmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Aslında şimdi bu ünlünün kim olduğunu söylediğimizde özellikle de yaşını duyduğunuzda bunun normal olduğunu düşüneceksiniz.

Ama yaşına ve bütün bu olanlara rağmen kariyerini sürdürdüğünü göz önüne alınca da durumunun ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız zaten.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu Judi Dench. Geçip giden yıllara meydan okuyan 88 yaşındaki Judi Dench, uzun süredir hayatını olumsuz etkileyen bir hastalıkla mücadele ediyor.

Haberin Devamı

Fakat yine kendisinin anlattığına göre bu sağlık sorunu artık onun hayatını daha fazla etkiler hale geldi.





'FİLM SETLERİNDE HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYORUM'

Dench hala film setlerine gidiyor olsa da kendisinin de itiraf ettiği gibi "Artık film setlerinde çevresini göremiyor."Yani gözlerinin görüşü giderek azalıyor. Bunun nedeni ise yaşla ortaya çıkan makular dejenerasyon yada halk arasındaki adıyla sarı nokta hastalığı.

Judi Dench, aslında böyle bir sorunu olduğunu ilk kez 2012 yılında açıklamıştı. Ama geçen zaman içinde sorun giderek büyüdü ve Dench'in görme yetisi o zamandan bu yana epeyce azaldı.

Söylediğine göre özellikle de film setlerinde daha büyük bir mücadele vermesi gerekli ünlü oyuncunun. Çünkü giderek daha fazla başkalarına bağımlı hale geldi.

Kendi söylediğine göre de çevresindeki insanlara bu kadar bağımlı olması "sistem için korkunç bir şok."





SENARYO OKUYAMAZ HALE GELDİ

İşin diğer yanından bakarsak... Judi Dench, görme yeteneğinin giderek azalmasına rağmen elinden geldiği kadar mesleğini sürdürmekte kararlı.

Haberin Devamı

Judi Dench, Notebook'a verdiği röportajda, artık kitap ya da dergi okuyamaz hale geldiğini itiraf etti. Bu durum en çok da bir filmdeki rolüne hazırlanırken yani senaryo okurken kendisini zorluyor anlattığına göre.

Bu konuda şunları söyledi Dench "Uzun bir rolüm varsa bu benim durumumu daha fazla zorlaştırıyor. Bu konuda henüz bir çözüm bulamadım."

Judi Dench, aslında senaryoları okuması konusunda arkadaşlarından yardım gördüğünü anlattı. Fakat onun söylediğine göre bir başka sorunu daha var. Çünkü Dench'in fotografik hafızası daha güçlü. Yani bazı şeyleri hafızasında tutabilmesi için iyice görmesi gerekiyor.

Bu arada Dench'in durumunda makula dejenerasyonu onun tabağındaki yiyecekleri görmesini de engelliyor.

Haberin Devamı

Bir keresinde loş bir restorana gittiklerinde tabağındaki yemeği yemek için partneri David Mills'ten yardım istediğini anlattı Dench.





YEMEK YEMESİNE PARTNERİ YARDIM ETTİ

Söylediğine göre Mills, Dench'in tabağındaki yiyecekleri bıçağıyla kesti ve bir çatala takarak onun yemesine yardım etti.

Yaşadığı bütün bu zorluklara rağmen Judi Dench, yine de mesleğine veda etmeyi hiç düşünmüyor. Senaryo okuması konusunda ona yardım eden arkadaşları var. Hafızasını güçlendirmek için de bazı destek vitaminler aldığını saklamıyor Judi Dench.

Aslına bakılırsa makula dejenerasyonu her zaman tam bir körlükle sonuçlanmıyor. Ama bu soruna sahip olanların hayatını çok fazla zorlaştırıyor. Bu kişiler için tanıdıkları insanların yüzlerini hatırlamak bile çok zor bir hale gelebiliyor.

Haberin Devamı

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak da bilinen ve kalıtımsal olan makula dejenerasyonu genellikle 55 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Sigara içmek ve yetersiz beslenmek hastalık konusunda bir risk faktörü. İlerlemesi durumunda görme kaybına neden olabiliyor.





MAKULA DEJENERASYONU NEDİR?

Makula, gözün arkasında yer alan ve detayları görmeyi sağlayan bölge. Bu bölge sayesinde okuyabilirsiniz ya da iğneden ipliği geçirebilirsiniz. Makula iyi çalışmadığında bulanık ve karanlık görme gibi şikayetler ortaya çıkar.

Makula dejenerasyonu, merkezi görmeyi etkilese de yanlardan görmeyi bozmaz. Örneğin duvardaki saat görülebilir ancak kişi saatin kaç olduğunu iyi göremeyebilir.

Haberin Devamı

Makula dejenerasyonu olan hastalar, kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilir. Ancak rahatça okuyup yazamaz ya da televizyon izleyemez.

TİYATRO SAHNESİNDEN SİNEMAYA

Judi Dench; 9 Aralık 1934 tarihinde İngiltere'de Heworth'ta dünyaya geldi. Tam adıyla Judit Olivia Dench olarak dünyaya gözlerini açan oyuncu doktor bir baba ile ev hanımı bir annenin kızıydı.

York kentinde Mount Okulu'nda okuyan Dench, Central School of Speech and Drama'da eğitimini sürdürdü.

1957 yılında Old Vic Tiyatrosu'nda profesyonel yaşama başladı. Tiyatro sahnesine çıktığı yıllarda Wililam shakespeare oyunlarında rol aldı. Daha sonra da sinemaya geçti.

Judi Dench bugüne kadar sayısız filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. Aralarında Oscar, Altın Küre, Tony ve BAFTA'nın da bulunduğu çok sayıda tiyatro ve sinema ödülü kazandı.