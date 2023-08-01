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Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum

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#Joseph Baena#Arnold Schwarzenegger#Maria Shriver
Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 09:06

Bütün dünya nu yasak bir aşkın meyvesi olarak tanımıştı. Üstelik bu yasak aşk, ünlü babasının 20 yılı aşkın süredir devam eden evliliğinin bile yıkılmasına neden olmuştu. Her ne kadar başlarda inkar etse de sonunda babası onun kendi oğlu olduğunu kabullendi.

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Belki çocukluğu gerçekten kim olduğunu bilmeden geçti ama o yine de yüzündeki gülümsemeyi hiç soldurmadan bu yaşına geldi: Aslında başka hiçbir benzerlik olmasa bile ona bakan, babasının kim olduğu konusunda kuşkuya düşmezdi.

Kendini vücut geliştirmeye adamıştı ve tıpkı ünlü babası gibi gelişmiş kaslarını sergilemekten de hoşlanıyor. 

Özetle sosyal medyanın "yarı giyinik" ünlülerinden bir olarak bilindi hep. Ama kısa süre önce yaptığı bir paylaşımla takipçilerini de epey güldürdü. Her zaman yarı çıplak gezmediğini zaman zaman normal insanlar gibi giyindiğini de belirtti.

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GENELLİKLE YARI GİYİNİK
Peki hangi ünlünün oğlu olabilir bu genç adam? Muhtemelen "gelişmiş" kaslarından söz ettiğimizde onun Arnold Shwarzenegger'ın, evinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile yasak ilişkisinden doğan oğlu Joseph Baena olduğunu anladınız.

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Tıpkı eski bir vücut geliştirme şampiyonu olan babası Arnold Schwarzenegger gibi bu alanda kendini yetiştiren Joseph Baena, sosyal medya sayfasında da genellikle büyük bir çalışmayla geliştirdiği kaslarını sergilemesiyle biliniyor.

Ama genç adam bu kez herkesi şaşırttı. Tepeden tırnağa kendi deyimiyle "normal insanlar gibi" giyindiği bir dizi pozunu paylaştı 25 yaşındaki Joseph Baaena.

Bu paylaşımına da "Merak etmeyin normal kıyafetler de giyiyorum" mesajını yazdı. İşte onun bu paylaşımı da takipçilerini güldürdü.

Bazı takipçileri de Joseph Baena'ya esprili yorumlar yazdı. Bunlardan biri" Altında egzersiz kıyafetlerin var biliyoruz" derken bir diğeri de "Ben de senin sadece egzersiz yaparken giydiğin kıyafetlerle yaşadığını sanıyordum" mesajıyla Baena'ya karşılık verdi.

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BÜTÜN DÜNYA ONU BİR SKANDALLA TANIDI
Aslına bakılırsa Joseph Baena'nın hikayesini bilmeyen kalmadı bugüne adar . Ama biz yine de onu ilk kez tanıyanlar için bir kez daha anlatalım.

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Çünkü Joseph aslında Hollywood'u çok ünlü yıldızlarından birinin oğlu olduğunu bilmeden yaşadı uzun yılar boyunca: Gerçek, sonunda ortaya çıktığında ise onun da hayatı değişti. Tabii kendisinin izin verdiği kadar. 

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, evinde çalışan hizmetçiyle kaçamak yaşadığında büyük olasılıkla başına geleceklerden tamamen habersizdi. Bunun gelip geçici bir durum olduğunu hatta hayatına hiç etki etmeyeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı...

Bu kaçamaktan bir çocuk dünyaya geldi. Bir dönem politika sahnesinde de ön plana çıkan oyuncu, bu gerçeği tam 15 yıl boyunca sakladı.

Ama günün birinde, kaçıp saklanacağı bütün yollar kapanınca olup biteni açıklamak ve evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen oğlunu da kabul etmek zorunda kaldı.

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Yıllar geçtikçe kendisine benzeyen oğlu şimdi artık babasının kim olduğunu kesin olarak biliyor. Fakat yine de onun soyadını kullanmadan kendi ayakları üzerinde durup kariyerini de hayatını da bu şekilde oluşturmaya çalışıyor.

Schwarzenegger, Maria Shriver ile evli olduğu dönemde Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu. Yaşadıkları kaçamak sonucunda Joseph Baena dünyaya geldi.

Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca söylenmedi. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yaptı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrendi. Bu gerçek ortaya çıkınca uzun süre de bir tür skandal olarak anıldı.

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'ESKİ KAFALI' BABASININ ÜNÜNDEN YARARLANMAYA ÇALIŞMIYOR
Her ne kadar babası Hollywood'un en nüfuzlu kişilerinden biri sayılan Arnold Schwarzenegger olsa da onun soyadını kullanmıyor Joseph Baena.

Vücut geliştirmeci ve oyuncu olarak kariyer yapan Baena, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Baena, geçen yıl Men's Health'e verdiği röportajda kendisine birçok kapıyı açacak olan bu soyadını neden kullanmadığını anlattı.

Baena "Benim babam (Arnold Schwarzenegger'ı kast ediyor) eski kafalı bir adam. Sadakaya inanmıyor. Çok çalışmanın karşılığını aldığına inanıyor, ben de öyle!" diye konuştu. Baena sözlerini şöyle sürdürdü: Ben 'onur' kelimesini seviyorum. Babamın bağlantılarını kullanırsam ya da ondan iyilik istersek, bu bana nasıl bir 'onur' kazandıracak?"

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Joseph Baena "Seçmelere gittiğimde kim olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü soyadım babamla aynı değil" diye konuştu. Arnold Schwarzenegger'ın oğlu, Baena'nın da üvey kardeşi olan Patrick Schwarzenegger de gösteri dünyasında kariyer yapıyor. O da soyadı sayesinde kariyerinde daha hızlı adımlarla ilerliyor.

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Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum

BABASININ GENÇLİK YILLARINA BENZİYOR: Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve Schwarzenegger'ın gençlik yıllarındaki gibi bir fiziksel görünüme sahip olan Baena yine de babasıyla görüşüyor. Hatta oyunculuk konusunda onun nasihatlerini de alıyor. Hatta geçmişte Schwarzenegger'ın birlikte çalıştığı oyuncu koçu Eric Morris ile işbirliği yaptığını da anlattı.

Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum

KİTABINDA DA ANLATTI
Joseph Baena, ünlü oyuncu ve eski California Valisi Schwarzenegger'ın yanında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena (solda) ile yaşadığı kaçamak ilişkiden dünyaya geldi.

Hatta hem bu ilişkinin hem de çocuğun ortaya çıkmasından sonra Schwarzenegger ile 25 yıl evli kalan Maria Shriverboşanma kararı aldı.

Ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü.

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Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum

'ÇOCUK GİDEREK BANA BENZİYORDU'
İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.

Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin (ortada) onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlatmıştı. Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı.

Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi. Baena gerçeği o sırada 15 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.

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Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum

EŞİ VE YASAK AŞKI BEŞ GÜN ARAYLA DOĞUM YAPTI
Arnold Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra bir başka çarpıcı gerçek de gazete manşetlerinde yer almıştı.

Bu durum da Joseph Baena'nın annesi yani Arnold Schwarzenegger'in kaçamak yaşadığı hizmetçisi Mildred ve o dönem evli olduğu Maria Shriver ile ilgiliydi.

Basına yansıyan haberlere göre 1997 yılında Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile sevgilisi Mildred Baena beşer gün arayla doğum yaptı. Shriver oğlu Christopher'ı, Baena da oğlu Joseph'i dünyaya getirdi.

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BOŞANIRKEN JOSEPH'İN KENDİ OĞLU OLMADIĞINI ÖĞRENDİ: Joseph Baena dünyaya geldiğinde annesi Mildred'ın o dönemde evli olduğu Rogelio Baena'nın oğlu olarak kaydedildi. Mildred Baena, oğlunun doğumundan 11 yıl sonra Rogelio'dan boşanırken, oğlunun kocasından olmadığını açıkladı. Joseph Baena'nın doğduğundan bu yana babası Arnold Schwarzenegger'e benzerliği de dikkat çekiyor.

Yuva yıkan yasak aşkın meyvesi olarak tanınmıştı... Bu kez güldürdü: Meraklanmayın, normal kıyafetler de giyiyorum

HOLLYWOOD'UN EN UZUN SÜREN BOŞANMA DAVASI
Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena'dan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra 1986 yılında evlendiği Maria Shriver boşanma davası açtı.

Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürdü.

2011 yılında açılan dava, on yıl sürdü yani yasal işlemler 2021 yılında tamamlandı. Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü ise net olarak açıklanmadı.

Bu arada çiftin dört tane çocuğu olduğunu da hatırlatalım. 

SUİKASTE KURBAN GİDEN BAŞKAN KENNEDY'NİN YEĞENİ: Schwarzenegger'in eski karısı Maria Shriver eski bir gazeteci, televizyoncu ve aktivist. Bir suikast sonucu öldürülen ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy'nin yeğeni olan Maria Shriver, bir dönem Dateline ve Weekend Today aldı TV programlarıyla tanınıyordu.

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#Joseph Baena#Arnold Schwarzenegger#Maria Shriver

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