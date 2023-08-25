O başka erkeklerden ilgi gördükçe kıskançlıktan delirdim... Sonunda bir pisliğe dönüştüm!

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Sonra gelsin arkasından uykusuz geceler, pişmanlıklar, neyin yanlış yapıldığı sorgulamaları... Sonra o kişiyle yeniden bir araya gelir ve kendinize ikinci bir şans verirsiniz.

Zaten artık ikiniz de anlamışsınızdır birbiriniz olmadan yaşayamayacağınızı. Hayatlarınızı resmen birleştirirsiniz ve gerisi gelir. Hem de mutlu bir şekilde.

İşte birazdan ünlüler dünyasının böyle bir çiftinin öyküsünü anlatacağız size. Daha doğrusu o öykünün bilinmeyen yanını.

Çiftin; kapalı kapılar ardında yaşadıklarını ve onları ilk denemede ayrılığa götüren yolda yapılan itirafları. Sonra da nasıl olup da sağlam bir evlilik kurduklarını.

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'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BİR PİSLİĞE DÖNÜŞTÜM'

Gencecik hatta çocuk denecek yaşta kamera karşısına geçerek adını duyuran sonra da kariyerini başarılı bir şekilde bugünlere getiren Jessica Alba ve kocası Cash Warren, öyküsünü anlatacağımız bu ünlü çift. 15 yıldır evli olan üç çocuk sahibi çift, nişanlıyken kısa bir ayrılık yaşamıştı.

İşte Alba'nın 44 yaşındaki kocası Cash Warren, evlenmeden önce yaşadıkları o kısa ayrılıkla ilgili bazı itiraflarda bulundu. O önemde olup bitenlerin sorumluluğunu üstüne aldı ve hepsinin kendi suçu olduğunu söyledi. İtirafına göre "derin kıskançlığı" o kısa ayrılığa neden olmuştu.

Cash Warren, Whine Down With Jana Kramer adlı pod cast yayınına konuk oldu. Alba gibi oyuncu değil tanınmış bir yapımcı olan Cash Warren, ilişkilerinin ilk döneminde çok kıskanç olduğunu söyledi.

"Jessica'nın diğer erkeklerden gördüğü ilgiyi gerçekten kıskanıyordum" diye anlattı o dönemde hissettikleri Warren.

Aslında tıpkı karısı Jessica Alba gibi fiziksel görünüm açısından avantajlı olan yani boyu posuyla ve yüz hatlarıyla yakışıklı olarak nitelendirilen Cash Warren "Hayatımda hep özgüvenli bir insan oldum. Ama o sırada onun başka erkeklerden ilgi görmesi bana kendimi kötü hissettiriyordu. Bakıyordum ve kıskanıyordum" dedi.

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İşte o sırada sevgilisi olan Jessica Alba'yı bu kadar kıskanması, çiftin kısa bir ayrılık yaşamasına neden oldu. Bu duygunun kendisini "bir pisliğe" dönüştürdüğünü anlattı Cash Warren.

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'EVLENDİK... İLİŞKİMİZ DEĞİŞİM GEÇİRDİ'

Tam 15 yıldır Alba ile mutlu bir evlilik sürdüren Cash Warren gerisini de şöyle anlattı: "Sonuçta ayrıldık. Ve ayrı geçirdiğimiz o süreçte düşündüm... Eğer tekrar bir araya gelirsek artık daha farklı davranacaktım. Daha yapıcı bir şekilde..."

İkisi için de kolay geçmeyen bu ayrılık sürecinin ardından Jessica Alba ile Cash Warren evlendiler. Belli ki o ayrılık süreci her ikisi için de öğretici oldu.

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Tekrar bir araya geldikten sonra ilişkileri daha da güçlü bir hale geldi. Alba ile Warren; şu anda 15 yaşındaki Honor; 12 yaşındaki Haven ve 5 yaşındaki Hayes adlı çocuklarını büyütüyor.

Cash Warren, Jessica Alba ile uzun ve mutlu ilişkisinin en önemli anahtarını tek kelimeyle özetledi: Sabır! Bu arada Warren, yıllar içinde ilişkilerinin bir değişim geçirdiğini de sözlerine ekledi: " Flört etmeye başladığınız ilk dönemde kavga ediyorsunuz ve hemen karar veriyorsunuz. Ama ilişkiniz ilerledikçe kavga etseniz de bu kez birkaç gün sonra bir karara varıyorsunuz."

Warren, eşi Alba ile tartıştıkları zamanlarda birbirlerine zaman tanıyıp özel alan yarattıklarını sözlerine ekledi. "Açıkça konuşuyoruz, belki bazen birlikte dışarı çıkıyoruz. İşleri yoluna sormak için uğraşıyoruz. Ve ne şanslıyım ki yanımda olup biteni anlayan bir hayat arkadaşım var. "

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YAŞA... AFFET VE UNUT

Eşi Jessica Alba gibi ünlü bir oyuncu olmadığını anlatan Cash Warren spot ışıklarıyla ilgilenmediğinin de altını çizdi. "Ben iyi bir takım arkadaşı olmaya çalışıyorum. Ben bir yıldız değilim, bir oyuncu hiç değilim. Bir oyuncu olmak için hiçbir zaman çaba harcamadım. Bırakıyorum, karım istediği işi yapsın. Bu şekilde yıllar içinde ilişkimiz daha konforlu bir hale geldi. "

Warren "iyi bir takım arkadaşı olaya çalışıyorum" diyerek eşi Alba'ya kariyerinde ne kadar büyük destek verdiğinin de altını çizdi. Onu hiçbir şeyi kurban etmeden, ödün vermeden kariyer anlamında yapmak istediklerini yapması için cesaretlendirdiğini de sözlerine ekledi.

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Bu arada Jescsica Alba'nın sadece oyunculuk yapmayıp yıllar önce iş hayatına adım attığını da hatırlatalım. Alba, çocuklara ve annelere yönelik organik ürünler pazarlayan bir şirketin kurucu ortaklarından.

Bu yüzden bazen film çekimleri için bazen de bir iş kadını olarak evinden ve çocuklarından ayrılmak zorunda kalıyor.

Böyle durumlarda da Warren karısına neler söylediğini anlattı: "Ona, çocukları birkaç gün yalnız bıraktığı için kendini kötü hissetmemesini söylüyorum. Çünkü ona da söylediğim gibi çocuklar eninde sonunda büyüyecekler ve annelerinin üç ya da beş gün yanlarında olmadığını unutacaklar. Yaşarız, affederiz ve unuturuz."

KENDİNİ 'ŞANSLI BİR ADAM' OLARAK NİTELENDİRDİ

Bu arada Cash Warren, karısı Jessica Alba'nın her zaman kendisini desteklemek ve kötü hissettiğinde onun ruh halini yükseltmek için çeşitli yollar bulduğunu da sözlerine ekledi.

Jessica Alba da daha önce konuk olduğu ET'ye kocasıyla başarılı evliliğinin sırlarını anlatmıştı: "Sanırım bunun sırrı bazen fazla iletişim kurmak bazen de bu iletişimi en aza indirmek. Bazen 'biraz yalnız kalmak istiyorum, sonra konuşuruz' diyebilmek. Bazen de tam tersine 'Seni özledim, sana htiyacım var' diyebilmek. Nasıl hissettiğiniz konusunda her zaman iletişimde bulunmak" sözleriyle anlatmıştı.

Warren ile tartışmalarının, olayları farklı açılardan görmekten kaynaklandığını belirtti Alba. Ama çift bunun da çözümünü bulmuş.

Bakın Alba bu konuda neler söyledi. "Karşılıklı konuşuyoruz ve mutlaka bir çözüme ulaşıyoruz. İkimiz de rasyonel insanlarız. Uzun zamandır evliyiz. Uzlaşmayı biliyoruz ki bu bir sanat."

'TATLIM, BUGÜN DEGİŞİK BİR ŞEY YAPIP EVLENELİM Mİ?"

Jessica Alba ve Cash Warren, 2004 yılında Fantastic Four filminin setinde tanıştılar. Alba o filmde Sue Storm karakterini oynuyordu. Warren ie filmin yönetmen asistanıydı.

O sette aralarnda bir aşk doğdu. Tanıştıktan üç yıl sonra nişanlandılar. Kısa bir ayrılık döneminin ardında da evlendier. Alba o sırada büyük kızı Honor'a dokuz aylık hamileydi.

Aslına bakılırsa evlilikleri de ilginç oldu çiftin. Bu fikir Jessica Alba'dan çıktı. Alba, Warren'a "Tatlım bu sabah farklı bir şey yapmak ister misin?" diye sordu. Warren ise buna "Hayır" yanıtını verdi.

Yine de Alba devam eti: "Hükümet binasına gidip evlenelim mi?" Warren'ın buna yanıtı ise "Evet" oldu. Gidip evlendiler. Bu mutluluğu da düğün pastası yerine waffle yiyerek kutladılar. Sonra da karnı burnunda hamile olduğu için Jessica Alba'nın doktor randevusuna gittiler.

Alba ve Warren, üç çocuk sahibi. İki kızlarının üzerine dünyaya gelen erkek çocuklarıyla mutlu ailelerini biraz daha genişlettiler.