Ä°ngiliz kraliyet ailesinden tuhaf haber: Damat, cezaevine giriyor

Ama bu kez bu geniş ve belki de kraliyet dünyasının "Kardashian Jenner" ailesi gibi görülen aile tuhaf bir haberle gündeme geldi. İçlerinden biri cezaevine giriyor!

Ama hemen aklınıza adı seks ticareti suçlusu olduğu için cezaevine atılan ve orada şüpheli bir şekilde ölen Jeffrey Epstein ile yakınlığı bilinen Prens Andrew gelmesin. Çünkü demir parmaklıklar arasına girecek olan kişi o da değil. Ailenin damatlarından biri.. Ama iki kardeş prenses Eugenie ve Beatrice'in eşleri de değil. Başka ve bu ikisinden de ünlü bir damat.

Peki kim? İngiliz kraliyet ailesinin belki de en kendi halinde ve en mutlu üyelerinden biri. Bir başka deyişle ailenin damadı Mike Tindall.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINA GİDİYOR

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Anne'in iki çocuğundan biri olan Zara Tindall'ın, mutlu bir evlilik yürüttüğü eski rugby oyuncusu Mike Tindall, cezaevine giriyor... Hem de bilerek ve isteyerek.

Ama artık söyleyelim ki bunun nedeni Tindall'ın herhangi bir suç işlemiş olması değil. Zara Tindall ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan Mike Tindall "şov için" cezaevine girecek. Bunun nasıl olacağını hemen anlatalım.

Meraklılarının bildiği gibi 44 yaşındaki Mike Tindall, geçen sene I'ma Celebrity Get Me Out of Here adlı TV yarışması için kamera karşısına geçmişti. Tabii ki bir İngiliz kraliyet ailesi üyesi olarak da çok büyük ilgi çekti.

Sonuç olarak hem yapımcılar, hem de Tindall, bunu bir adım daha ileriye taşımak için harekete geçti. Yani yeni bir TV şovu hazırlanacak.

Bunun için de Mike Tindall bir cezaevine girip orada rugby oynamayı öğrenmek isteye mahkumlardan bir takım oluşturacak. Onlara gerekli eğitimi verdikten sonra da ekip hep birlikte ITV kanalında yayınlanacak olan Grand Slammers adlı TV şovu için kamera karşısına geçecek.

ŞAMPİYON TAKIMDA OYNADI

Tabii ki Mike Tindall bu konuda yalnız olmayacak. 2003 yılında Dünya Kupası kazanan İngiltere Milli Rugby takımının diğer yıldızları Martin Johnson, Jonny Wilkinson, Lawrence Dallaglio, Phil Vickery, Jason Robinson, Will Greenwood, Ben Cohen, Mike Tindall ve Matt Dawson da ona destek olacak. Bu şekilde 90 dakikalık TV şovunda Avustralya takımıyla mücadele edecekler.

Bu ilginç projenin yapımcıları, amaçlarının "sporun insanların hayatını nasıl değiştirebileceği" konusunda bir örnek teşkil etmek" olarak açıkladı. Bu yaklaşıma göre mahkumlar da hayatlarında yeni bir amaç kazanmış olacak.

Programın yapım şirketinin yöneticilerinden Kate Teckman "Bu yeni diziyle, İngiltere Milli Rugby takımının yıldızlarını tam 20 yıl sonra tekrar bir arada göreceğiz. Bir takım kurmak için demir parmaklıklar ardına girecekler" dedi.

Mike Tindall, geçen yıl ülkede çok izlenen bir yarışma programı olan I'm A Celebrity... Get Me Out of Here adlı yarışmaya katılmıştı. Hem yarışmanın doğası hem de Tindall da katılımcılar arasında olduğu için izlenme oranları da epey yüksekti. Tindall, böylece İngiliz kraliyet ailesinin bir TV şovunda yer alan ilk üyesi olarak tarih sayfalarına yazıldı. Tabii kendi şovların yazıp oynayan Prens Harry ile Meghan Markle'ı saymazsak!

EN ÜNLÜ DAMAT: Bu arada hemen hatırlatalım.. Aslında I'm A Celebrity... Get Me Out of Here, Mike Tindall'ın katıldığı ilk reality şov değildi. Tindall, 2015 yılında da The Jump adlı programda yer almıştı. Ama o program I'm A Celebrity... Get Me Out of Here kadar ses getiren bir yapım değil.

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU AİLE

Tam adı Michael James Tindall olan Mike Tindall, 1978 yılında Batı Yorkshire'da dünyaya geldi. Banker Phil Tindall ile Linda Tindall'ın oğlu olan Mike Tindall, İngiliz Rugby Milli Takımı'nın oyuncusu olarak adını duyurdu. 2000 ile 2011 arasında aktif spor yaşamını sürdürdü.

Mike Tindall, 2011 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu olan Zara Tindall ile evlendi. Sürekli sorunlarla boğuşan geniş ailenin en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen Zara ile Mike'ın Mia Grace, Lena Elizabeth adında iki kızıyla Lucas adında bir oğlu bulunuyor.

Mike Tindall, en küçük oğlunun evde nasıl dünyaya geldiğini anlatmıştı.

EVİNİN BANYOSUNDA DOĞURDU

Mike Tindall, geçen yılın mart ayında bu bebeğin nasıl dünyaya geldiğini katıldığı bir online sohbet programında ayrıntısıyla anlatmıştı. The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu.

O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.

Tindall, eşi Zara Tindall'ın doğum yapmasından bir gece önce bazı belirtiler yaşadığını anlattı. Bu yüzden de bir gün sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kızları yedi yaşındaki Mia ve iki yaşındaki Lena'nın bakımı için organizasyon yaptıklarını anlattı.

Fakat erkek olan üçüncü bebeğin doğumu onların beklediğinden erken gerçekleşti Tindall'ın anlattığına göre.

'KÜÇÜK SAVAŞÇI'

Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı Mike Tindall. Anlattığına göre Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi.

Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti.

Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu. Eşi Zara Tindall'ı "bir savaşçı" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı.

Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.

KUZENİ HARRY TANIŞTIRDI: Mike Tindall ile Zara Phillips, 2003 yılında Avustralya'da tanıştı. Onları Sidney'deki bir barda tanıştıran kişi ise Zara'nın kuzeni Prens Harry oldu. İkili ondan sonra görüşmeyi sürdürdü ve 2010 yılında nişanlandıkları açıklandı.





2011 YILINDA EVLENDİLER: Zara ile Mike, 2011 yılının 30 Temmuz günü evlendi. Aynı yıl nisan ayında Prens William da Kate Middleton ile evlenmişti. 2011, bu iki düğün nedeniyle İngiliz kraliyet ailesi için mutluluk yılı oldu.





HERHANGİ BİR UNVAN SAHİBİ DEĞİL

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne'in eski eşi Mark Phillips ile evliliğinden dünyaya gelen 41 yaşındaki Zara, Mike Tindall ile hayatını birleştirinceye kadar dünyanın en gözde bekar kadınlarından biri olarak biliniyordu. Zara'nın 44 yaşında Peter adında bir ağabeyi bulunuyor.

Bu arada hatırlatalım, Prenses Anne, ailenin en üst düzey prensesi olsa da çocukları Zara ve Peter'ın herhangi bir unvanı yok. Bunun da Prenses Anne'in, taht sıralamasında gerilerde olan çocuklarının hayatlarını kısıtlamamak için yaptığı bir tercih olduğu belirtiliyor.