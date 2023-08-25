Ä°ngiliz kraliyet ailesinden tuhaf haber: Damat, cezaevine giriyor

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Ama bu kez bu geniÅŸ ve belki de kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "Kardashian Jenner" ailesi gibi gÃ¶rÃ¼len aile tuhaf bir haberle gÃ¼ndeme geldi. Ä°Ã§lerinden biri cezaevine giriyor!

Ama hemen aklÄ±nÄ±za adÄ± seks ticareti suÃ§lusu olduÄŸu iÃ§in cezaevine atÄ±lan ve orada ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde Ã¶len Jeffrey Epstein ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bilinen Prens Andrew gelmesin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ demir parmaklÄ±klar arasÄ±na girecek olan kiÅŸi o da deÄŸil. Ailenin damatlarÄ±ndan biri.. Ama iki kardeÅŸ prenses Eugenie ve Beatrice'in eÅŸleri de deÄŸil. BaÅŸka ve bu ikisinden de Ã¼nlÃ¼ bir damat.

Peki kim? Ä°ngiliz kraliyet ailesinin belki de en kendi halinde ve en mutlu Ã¼yelerinden biri. Bir baÅŸka deyiÅŸle ailenin damadÄ± Mike Tindall.

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TAKIM ARKADAÅžLARIYLA BÄ°RLÄ°KTE DEMÄ°R PARMAKLIKLAR ARDINA GÄ°DÄ°YOR

KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kÄ±zÄ± Anne'in iki Ã§ocuÄŸundan biri olan Zara Tindall'Ä±n, mutlu bir evlilik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ eski rugby oyuncusu Mike Tindall, cezaevine giriyor... Hem de bilerek ve isteyerek.

Ama artÄ±k sÃ¶yleyelim ki bunun nedeni Tindall'Ä±n herhangi bir suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olmasÄ± deÄŸil. Zara Tindall ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olan Mike Tindall "ÅŸov iÃ§in" cezaevine girecek. Bunun nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± hemen anlatalÄ±m.

MeraklÄ±larÄ±nÄ±n bildiÄŸi gibi 44 yaÅŸÄ±ndaki Mike Tindall, geÃ§en sene I'ma Celebrity Get Me Out of Here adlÄ± TV yarÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Tabii ki bir Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekti.

SonuÃ§ olarak hem yapÄ±mcÄ±lar, hem de Tindall, bunu bir adÄ±m daha ileriye taÅŸÄ±mak iÃ§in harekete geÃ§ti. Yani yeni bir TV ÅŸovu hazÄ±rlanacak.

Bunun iÃ§in de Mike Tindall bir cezaevine girip orada rugby oynamayÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteye mahkumlardan bir takÄ±m oluÅŸturacak. Onlara gerekli eÄŸitimi verdikten sonra da ekip hep birlikte ITV kanalÄ±nda yayÄ±nlanacak olan Grand Slammers adlÄ± TV ÅŸovu iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ecek.

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ÅžAMPÄ°YON TAKIMDA OYNADI

Tabii ki Mike Tindall bu konuda yalnÄ±z olmayacak. 2003 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya KupasÄ± kazanan Ä°ngiltere Milli Rugby takÄ±mÄ±nÄ±n diÄŸer yÄ±ldÄ±zlarÄ± Martin Johnson, Jonny Wilkinson, Lawrence Dallaglio, Phil Vickery, Jason Robinson, Will Greenwood, Ben Cohen, Mike Tindall ve Matt Dawson da ona destek olacak. Bu ÅŸekilde 90 dakikalÄ±k TV ÅŸovunda Avustralya takÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele edecekler.

Bu ilginÃ§ projenin yapÄ±mcÄ±larÄ±, amaÃ§larÄ±nÄ±n "sporun insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirebileceÄŸi" konusunda bir Ã¶rnek teÅŸkil etmek" olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Bu yaklaÅŸÄ±ma gÃ¶re mahkumlar da hayatlarÄ±nda yeni bir amaÃ§ kazanmÄ±ÅŸ olacak.

ProgramÄ±n yapÄ±m ÅŸirketinin yÃ¶neticilerinden Kate Teckman "Bu yeni diziyle, Ä°ngiltere Milli Rugby takÄ±mÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± tam 20 yÄ±l sonra tekrar bir arada gÃ¶receÄŸiz. Bir takÄ±m kurmak iÃ§in demir parmaklÄ±klar ardÄ±na girecekler" dedi.

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Mike Tindall, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkede Ã§ok izlenen bir yarÄ±ÅŸma programÄ± olan I'm A Celebrity... Get Me Out of Here adlÄ± yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hem yarÄ±ÅŸmanÄ±n doÄŸasÄ± hem de Tindall da katÄ±lÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda olduÄŸu iÃ§in izlenme oranlarÄ± da epey yÃ¼ksekti. Tindall, bÃ¶ylece Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir TV ÅŸovunda yer alan ilk Ã¼yesi olarak tarih sayfalarÄ±na yazÄ±ldÄ±. Tabii kendi ÅŸovlarÄ±n yazÄ±p oynayan Prens Harry ile Meghan Markle'Ä± saymazsak!

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EN ÃœNLÃœ DAMAT:Â Â Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m.. AslÄ±nda I'm A Celebrity... Get Me Out of Here, Mike Tindall'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk reality ÅŸov deÄŸildi. Tindall, 2015 yÄ±lÄ±nda da The Jump adlÄ± programda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ama o program I'm A Celebrity... Get Me Out of Here kadar ses getiren bir yapÄ±m deÄŸil.

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ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLU MUTLU AÄ°LE

Tam adÄ± Michael James Tindall olan Mike Tindall, 1978 yÄ±lÄ±nda BatÄ± Yorkshire'da dÃ¼nyaya geldi. Banker Phil Tindall ile Linda Tindall'Ä±n oÄŸlu olan Mike Tindall, Ä°ngiliz Rugby Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n oyuncusu olarak adÄ±nÄ± duyurdu. 2000 ile 2011 arasÄ±nda aktif spor yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Mike Tindall, 2011 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in torunu olan Zara Tindall ile evlendi. SÃ¼rekli sorunlarla boÄŸuÅŸan geniÅŸ ailenin en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak bilinen Zara ile Mike'Ä±n Mia Grace, Lena Elizabeth adÄ±nda iki kÄ±zÄ±yla Lucas adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

Mike Tindall, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun evde nasÄ±l dÃ¼nyaya geldiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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EVÄ°NÄ°N BANYOSUNDA DOÄžURDU

Mike Tindall, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda bu bebeÄŸin nasÄ±l dÃ¼nyaya geldiÄŸini katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir online sohbet programÄ±nda ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlatmÄ±ÅŸtÄ±. The Good, The Bad and The Rugby adlÄ± spor sohbet programÄ±na konuk oldu.

O hafta sonu oynanan rugby maÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendiren 42 yaÅŸÄ±ndaki Mike Tindall, pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n cumartesi gÃ¼nÃ¼nden daha iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyip "Ã‡Ã¼nkÃ¼ evime kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlum geldi" dedi.

Tindall, eÅŸi Zara Tindall'Ä±n doÄŸum yapmasÄ±ndan bir gece Ã¶nce bazÄ± belirtiler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Bu yÃ¼zden de bir gÃ¼n sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kÄ±zlarÄ± yedi yaÅŸÄ±ndaki Mia ve iki yaÅŸÄ±ndaki Lena'nÄ±n bakÄ±mÄ± iÃ§in organizasyon yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Fakat erkek olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸin doÄŸumu onlarÄ±n beklediÄŸinden erken gerÃ§ekleÅŸti Tindall'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

'KÃœÃ‡ÃœK SAVAÅžÃ‡I'

EÅŸinin doÄŸuma Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada diÄŸer iki kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda da Zara Tindall'Ä±n yanÄ±nda olan arkadaÅŸÄ± Dolly Maude'un yine kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Mike Tindall. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matÄ±nÄ± ve havlularÄ± getirdi.

DoÄŸum iÃ§in Tindall Ã§iftiyle hastanede buluÅŸmasÄ± planlanan ebe de yakÄ±nlarda olduÄŸu iÃ§in hemen aracÄ±yla anne adayÄ±nÄ±n evine gitti. Onun ardÄ±ndan ikinci ebe de Ã§iftin evine yetiÅŸti.

BÃ¶ylece Zara Tindall, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini kendi evinin banyosunda dÃ¼nyaya getirmiÅŸ oldu. EÅŸi Zara Tindall'Ä± "bir savaÅŸÃ§Ä±" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gÃ¼n de bebeÄŸi alÄ±p birlikte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Daha sonra Ã§iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tindall Ã§iftinin bebeklerine Lucas Philip adÄ±nÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu yeni bebek KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun Ã§ocuÄŸu. Tindall Ã§iftinin oÄŸlu, taht iÃ§in de 22'nci sÄ±rada.

KUZENÄ° HARRY TANIÅžTIRDI: Mike Tindall ile Zara Phillips, 2003 yÄ±lÄ±nda Avustralya'da tanÄ±ÅŸtÄ±. OnlarÄ± Sidney'deki bir barda tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi ise Zara'nÄ±n kuzeni Prens Harry oldu. Ä°kili ondan sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve 2010 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.





2011 YILINDA EVLENDÄ°LER:Â Zara ile Mike, 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n 30 Temmuz gÃ¼nÃ¼ evlendi. AynÄ± yÄ±l nisan ayÄ±nda Prens William da Kate Middleton ile evlenmiÅŸti. 2011, bu iki dÃ¼ÄŸÃ¼n nedeniyle Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in mutluluk yÄ±lÄ± oldu.





HERHANGÄ° BÄ°R UNVAN SAHÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kÄ±zÄ± Prenses Anne'in eski eÅŸi Mark Phillips ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 41 yaÅŸÄ±ndaki Zara, Mike Tindall ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirinceye kadar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak biliniyordu. Zara'nÄ±n 44 yaÅŸÄ±nda Peter adÄ±nda bir aÄŸabeyi bulunuyor.

Â Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m, Prenses Anne, ailenin en Ã¼st dÃ¼zey prensesi olsa da Ã§ocuklarÄ± Zara ve Peter'Ä±n herhangi bir unvanÄ± yok. Bunun da Prenses Anne'in, taht sÄ±ralamasÄ±nda gerilerde olan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamamak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± bir tercih olduÄŸu belirtiliyor.