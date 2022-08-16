20 yıllık sabrın sonu: Önce nikah şimdi de üç gün, üç gece düğün

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AFFLECK'İN MALİKANESİNDE

Evet... Bildiniz.. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ediyoruz. Geçen temmuz ayında Las Vegas'ta nikahları kıyılan Lopez ile Affleck ya da magazin basınının yıllar önce taktığı isimle Bennifer, bu hafta sonu bir de düğün yapıyor. Page Six'in haberine göre de Affleck'in Georgia'daki malikanesinde yapılacak olan tören, kelimenin tam anlamıyla bir ünlüler geçidi olacak. Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck ve Drea de Matte düğüne katılacak olan ünlü konuklar arasında.

YEMEK, DÜĞÜN VE PİKNİK

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğün töreni üç gün sürecek. Kutlamalar; cuma gecesi bir özel yemekle başlıyor. Ertesi gün, yani cumartesi düğün var. Bir sonraki gün de çiçeği burnunda evliler, konuklarına bir piknikle veda edecek.

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Bu arada Jennifer Lopez'in düğün günü Ralph Lauren tasarımı bir gelinlik giyeceği belirtiliyor. Gösteri dünyasında JLo olarak anılan yıldızın gelinliği İtalya'da hazırlandı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz ay İtalya'da bir tatile çıkmıştı. Gelinliğin de bu sırada sipariş edildiği belirtiliyor.

ÜNLÜ ORGANİZATÖRE EMANET

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gösterişli düğün partisinin organizasyonunu ise bu konuda ünlü olan bir isim Colin Cowie üstleniyor. Cowie'nin aldığı ücretin, etkinliğin içeriğine göre 25 bin ile 25 milyon dolar arasında değiştiği biliniyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen ay Las Vegas'ta sürpriz ve sade bir törenle evlenmişti. Lopez mutlu haberi hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu online haberleşme kanalından vermişti. Lopez, "Biz onu yaptık! Aşk güzeldir. Aşk naziktir. Ve ortaya çıktı ki aşk sabırlıdır. Yirmi yıllık sabır" satırlarına yer vermişti mesajında. Lopez'in bu metni evlilik sonrası soyadıyla yani Jennifer Lynn Affleck olarak imzalaması da dikkat çekmişti.

O ARTIK JENNIFER AFFLECK

Lopez, hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu On The JLo adlı siteden gönderdiği elektronik postada Ben Affleck ile evlendiklerini belirtti. Mesajını da tam resmi adını yani Jennifer Lynn Affleck'i yazarak imzasını attı.

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Magazin dünyasında ilk nişanlandıkları yıllarda Bennifer, yeniden bir araya geldikten sonra da Bennifer 2.0 olarak anılan çift, 20 yılın ardından mutlu sona ulaştı. Ama haberin duyulmasından sonra söylentiler de başladı. Bunlar arasında en çok öne çıkan iddiaya göre evlenmek için acele eden taraf Jennifer Lopez oldu. Daha önce Ben Affleck ile nişanlanan ama ayrılan Lopez, bu kez nişanlısının "son anda kararını değiştirmemesi için" acele etti ve onu nikah masasına oturttu.

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SON ANDA İŞLER TERS GİTMESİN DİYE

Çifte yakın bir kaynağın açıkladığına göre Jennifer Lopez, Ben Affleck kendisine evlenme teklif ettiği geceden bu yana onunla evlenmeye hazırdı. Bu yüzden de işlerin son anda ters gitmemesi için bir an önce evlenmek istedi.

'KALBİM YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM': Bu iddialara bakılırsa çift arasında bir an önce evlenmek isteyen taraf Jennifer Lopez oldu. Aslında Lopez, Affleck'i ne kadar sevdiğini ondan ayrıldıktan sonra yaptığı bir açıklamada da dile getirmişti. Üstelik bu açıklamayı yaptığında ayrılığın üzerinden yıllar geçmişti. 2017 yılında Lopez bir röportajda Affleck'e özlem duyduğunu anlatıp "Bizimki gerçek aşktı. İlişki bittiğinde kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diye konuşmuştu. Lopez, ikisinin de sürekli göz önünde olmasının ilişkilerini baskı altına aldığını ve aralarındaki romantizmi öldürdüğünü de ileri sürmüştü. Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrıldıktan birkaç ay sonra Jennifer Garner ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, 2005'te evlendi ve 10 yıl sonra boşandı. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldu.

'ONU BİR KEZ DAHA KAYBETMEK İSTEMEDİ'

İnternetteki ABD kaynaklı birçok magazin sitesinde yer alan bu iddiaya göre, ilk ayrılıklarından sonra büyük acı çektiğini itiraf eden Jennifer Lopez, bu kez Affleck'i kaybetmek istemedi. Onun evlenme fikrinden son anda vazgeçebileceğini düşünen Lopez, bir an önce evlenmek istedi. Sonunda çift Las Vegas'ta Lopez'in, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme ile Ben Affleck'in Jennifer Garner ile ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan kızı Seraphina katıldı. Affleck'in diğer iki çocuğu ise nikah töreninde yer almadı.

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AFFLECK'İN ÜÇ ÇOCUĞUNDAN SADECE BİRİ YANINDAYDI: Bu arada bu evlilikle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ın tepkisi. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre Garner, eski eşinin evleneceğini bilmiyordu. Affleck evlenirken o Lake Tahoe'de tatildeydi. Fakat çiftin 13 yaşındaki kızı Seraphina'nın, babasının evlilik törenine katıldığı ,diğer çocukları 10 yaşındaki Sam ile 16 yaşındaki Violet'in ise babalarını mutlu gününde yalnız bıraktığı biliniyor. Bu arada iddialara göre Violet, boşandıktan sonra annesinin tarafında yer aldı ve onun üzülebileceği hiçbir adım atmıyor.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Bütün bunlardan sonra gelelim sürpriz düğüne. Her ne kadar az konuklu sade bir düğün de olsa Lopez iki farklı gelinlik giydi. 52 yaşındaki Lopez, dördüncü evliliğini yaptığı sırada önce eski bir filminde kullanılan bir gelinliği giydi. Sonra da Zuhair Murad imzalı başka bir gelinlikle bunu değiştirdi. Bu arada Bennifer çiftinin bir süre sonra büyük bir düğün yapacağı da basına yansıyan iddialar arasında.

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Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında flört etmeye başladılar. Sonra da hemen nişanlandılar. Aslında planları 2003'te evlenmekti. Fakat olmadı. Düğünü önce ertelediler sonra da yollarını ayırdılar. Yani bir başka deyişle çift, tam 20 yıl sonra muradına erdi.

Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı.

Marc Anthony ile yaptığı evliliği ise 2004 ile 2014 arasında sürdü. Bu evlilikten 14 yaşında Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi.

Lopez, uzun süre Alex Rodriguez ile nişanlıydı. Herkes onların evlenmesini beklerken önce ayrılık söylentileri duyuldu. Sonra da yaptıkları bir açıklamayla haberi doğruladılar.

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ÇOCUKLARININ DADISIYLA YAPTIĞI KAÇAMAK EVLİLİĞİNİ YIKTI

Ben Affleck'in Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliği, onu çocuklarının dadısı ile aldattığı iddialarından sonra sarsılmaya başladı. Çift, üç çocuklarının hatırına birlikteliklerine bir şans daha vermek istedi ama olmadı. Garner ile Affleck boşandı. Ardından Affleck'in adı çeşitli kısa ilişkilerde farklı kişilerle anıldı. Affleck ve Garner'ın 16 yaşında Violet, 13 yaşında Seraphina, 10 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ancak bu üç çocuk, 2005'te evlenen çifti bir arada tutmaya yetmedi. 2015 yılında boşandılar.

ANA DE ARMAS İLE YOLLARINI AYIRIP LOPEZ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİ

Affleck, Lopez ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeden hemen önce oyuncu Ana De Armas ile birlikteydi. Her yerde el ele göz göze romantik görüntüler sergileyen çiftin gelecek için ciddi kararlar alması bekleniyordu. Fakat son anda yollarını ayırdılar.