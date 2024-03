Yılların yıldızı ama bu kez gerçek yüzüne tokat gibi çarptı: Artık senin aşkın para etmiyor!

Haberin Devamı

Artık herkesin bildiği gibi bazı ünlüler de özel hayatlarını kariyerlerinin bir devamı olarak görüyor. Kimi aşklarını, evliliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalasa da kimi de özellikle gözler önüne seriyor. Çünkü onlara göre gönül ilişkileri bile kariyerleri açısından bakıldığında bir tür halkla ilişkiler faaliyeti.

Aslında böyle olduğunu inkar etmeye de gerek yok. Çünkü gösteri dünyasında genel geçen kurala göre bir ünlü, özel hayatıyla gündeme geldikçe mesleki anlamda da yolu açılıyor.

Ama bu yöntem her zaman tutmuyor son örneğin gözler önüne serdiği gibi... Bazen ünlülerin aşk hayatlarını fazlasıyla gözler önüne sermesi ve bunu sürekli gündemde tutması tam tersi sonuçlar doğurabiliyor.

Tıpkı, uzun yıllardır kariyerinde zirvede kalmayı bilen Jennifer Lopez'e olduğu gibi!

BU KEZ YILLANMIŞ AŞKI ETKİLİ OLAMADI

Bir başka deyişle söylersek "yılların Jennifer Lopez"i, tam 10 yıl sonra yeni bir albüm çıkardı . Üstelik aylar öncesinden açıklamaya başladığına göre bu albüm 17 yıl sonra tekrar bir araya gelip evlendiği büyük aşkı Ben Affleck ile yaşadıklarından alıyordu esin kaynağını.

Buna ek olarak albümle bağlantılı, yine bu aşk öyküsünü üzerine kurulu olan bir de belgesel çekildi. O belgeselde de Affleck'in Lopez'e yazdığı aşk mektupları bile gözler önüne serildi.

Yine de olmadı... Lopez büyük bir yenilgiyi tattı bu kez Çünkü This Is Me... Now adlı albümü kelimenin tam anlamıyla listelerde çakıldı. Üstelik Lopez bazı konserlerini de iptal etmek zorunda kaldı.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Lopez'in yeni albümü geçtiğimiz şubat ayında listelere 38'inci sıradan giriş yaptı. Fakat sonra bir anda hızla 200'lere kadar düştü. Yani sektördekilerin deyimiyle söylersek "battı."





'KİMSE ONLARI TAKMIYOR'... DÜNYA DEĞİŞTİ

İşte bu konuda Jennifer Lopez'in eski reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu Rob Shuter, New York Post'a bazı açıklamalar yapı.

Yıllar boyunca hep zirvede kalan Lopez'in bu kez neden böyle bir sonuç aldığını değerlendirdi.

Ona göre bunun nedeni Lopez'in Ben Affleck ile aşkını çok fazla ön plana çıkarması. Bakın bu konuda Shuter neler söyledi:

"Jennifer aslında her zaman bir pazarlama ve halkla ilişkiler gurusuydu. Ama bu kez yanlış hesap yaptı... Herkesin hala Ben Affleck ile aşkına ilgi duyduğunu sandı. Artık kimse Bennifer'ı takmıyor. Dünya değişti."

BAZI KONSERLER AÇIKLAMA YAPILMADAN İPTAL EDİLDİ

Jennifer Lopez'in bu yeni albümüyle ilgili olarak başına gelen tek felaket bu değil üstelik. Aralarında Nashville, New Orleans ve Houston'ın da bulunduğu birçok kentteki konserini de iptal etmek zorunda kaldı yıldız.

Ayrıca Lopez'in son beş yıldaki ilk turnesi olan bu turne daha önce Miami, Toronto ve New York'ta üç ek konser yapılacağını duyurmasından sonra hiçbir açıklama yapılmadan kısa kesildi.

İsmini açıklamayan ama müzik endüstrisinde birçok ünlüyle çalışan biri "Eğer bu düzeyde bir sanatçı turne konserlerini iptal ediyorsa, bu kötü... çok kötü" diye konuştu.

Belli ki Lopez'in Bronx'ta sıradan insanların yaşadığı bir yerden geliyor olmasını sık sık vurgulaması da bu kez işine yaramadı.

Lopez ailesini tanıdığını söyleyen bir kaynak "Jennifer 2007 yılından bu yana büyük bir şey yapmadı. Genç nesiller onu gerçekten merak etmiyor, yeni albümünü takipte değil. Zaten Lopez bunu kendi belgeselinde de söyledi. Bu proje tamamen bir yanlış girişim" diye konuştu.

Aynı kaynak Jennfer Lopez'i artık sadece kemikleşmiş hayranlarının takip ettiğini de sözlerine ekledi.

AFFLECK İLE AŞK ÖYKÜSÜ BELGESEL OLDU

Jennifer Lopez'in This Is Me ... Now adlı albümü bağlamında bir de belgesel hazırlandı.

“The Greatest Love Story Never Told" (Asla Anlatılmamış En Büyük Aşk Öyküsü) adlı bu belgesel Ben Affleck ile inişli çıkışlı aşk öyküsünün bilinmeyenlerini konu alıyor.

Lopez'in menajeri ve ortağı Benny Medina. bu konuda Billboard'a şunları söyledi. : "Zihniyet şuydu: 'Haydi, onun geçtiği tüm farklı dünyalara ulaşabilecek bir Jennifer Lopez ekosistemi yaratalım'.

Bu ayın ortalarından bu yana Lopez'in yeni albümünün turnesi gündemden düşmüyordu. Daha o zamandan yayılan haberlere göre konser biletleri yeteri kadar satılmadı. Bu yüzden de ünlü yıldız bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Lopez'in kariyerinin duraklama dönemine mi girdiğini ya da yıldızın yeni bir yükseliş için neler yapacağını ise zaman gösterecek.