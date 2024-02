Biliyorum bana doyamıyorsun... Odaya girdim bir de ne göreyim! Herkesin elinde ona yazdığım aşk mektupları

Haberin Devamı

İşte müzik ve sinema dünyasının yıldızlarından Jennifer Lopez de onlardan biri. Son çalışması This is Me... Now için 20 yıl sonra kavuştuğu ve şu anda evli olduğu kocası Ben Affleck'in kendisine yazdığı aşk mektupları ona esin vermiş. Buraya kadar normal.

Ama her ikisinin de itiraf ettiğine göre Lopez, Affleck'in yıllar içinde kendisine gönderdiği aşk notlarını, aşk mektuplarını şarkı sözü yazarlarıyla da paylaşmış.

ASLA ANLATILMAMIŞ EN BÜYÜK AŞK!

Variety'nin haberine göre JLo, bir dijital platformda yayınlanacak olan ve aynı adlı albümünün öyküsünü anlatan This Is Me... Now: A Love Story adlı belgeselde bütün olup biteni açık açık anlattı.

Haberin Devamı

Buna göre Lopez, albümü için birlikte çalışacağı müzisyenleri evine davet etti. Sonra da onların Ben Affleck tarafından kendisine yazılan bütün aşk mektuplarını okuyup incelemesine izin verdi.

Bu arada bir not düşelim Ben Affleck, Lopez'e yazdığı o aşk mektuplarına bir de başlık bile attı: Asla Anlatılmamış En Büyük Aşk...

Belgeselin tanıtım filmlerinde anlatıldığına göre Lopez, Affleck'in kendisine yazdığı aşk mektuplarını bir oda dolusu müzisyenle birlikte okuyup değerlendirirken içeriye Ben Affleck girdi.

Tabii ki orada bulunanların elinde, kendisinin yazdığı aşk mektuplarını görünce bir an şaşırdı. Ama kızıp kızmadığına gelince... Kızmadı tabii ki...

'BANA DOYAMADIĞINI SÖYLÜYORSUN... SANA İNANIYORUM'

Gerisinde ne olduğunu da Ben Affleck kameraya şöyle anlattı: "Gerçekten de o mektuplarda hiç anlatılmamış bir aşk öyküsünün güzelliğini ve şiirselliğini buldum."

Filmin tanıtımlarında Jennifer Lopez, elinde tuttuğu bir aşk notunu da okudu: "Hayat zor ama sen çok tatlısın... Umarım çiçekleri beğenmişsindir. Bana asla doyamayacağını söylemiştin, sana inanıyorum."

Haberin Devamı

Lopez'in okuduğu bu aşk mektubunu ünlü oyuncunun adının ilk harfi olan B. ile imzalamış olduğunu da hatırlatalım.

YILLAR SONRA KAVUŞTULAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Gigli filminin setinde başlayan aşklarını 2000'lerin başında nişana taşımıştı. Fakat gerisi gelmedi.

O süreçte yüzükler atıldı, ikisi de başkalarıyla evlendi. Ama aradan geçen 20 yılın ardından tekrar bir araya geldiler.

Herkesin Bennifer diye adlandırdığı çift, 2022 yılında önce bir Las Vegas nikanıyla sonra da gösterişli bir düğünle evlendi.

Haklarında "araları pek iyi değil" söylentileri çıksa da eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla mutlu bir karma aile olarak yaşıyorlar.

Haberin Devamı

Jennifer Lopez hayatının ve kalbinin kapılarını ardına kadar açtığı bu çalışma hakkında "Bugüne kadar yaptığım en samimi proje" diye konuştu.

"Yol boyunca herkes hayatım hakkında bir şeyler bildiğini düşündü hep. Ama aslında bu konuda hiçbir fikirleri yok" dedi. Bu çalışma ile bu konuda da daha önce hiç olmadığı kadar açık olduğunu ifade etti.